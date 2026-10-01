Arte para acercarse a los ángeles 

¡Oh mi glorioso guardián,

guardián del cuerpo y del alma,

que en el cielo estás brillando

hecho dulce y pura llama

junto al trono del Eterno!

Por mí bajas a la tierra y

me alumbras con tu luz,

te haces mi hermano, ángel bello,

mi amigo y consolador.

Conociendo que soy débil,

¡gran debilidad la mía!,

tú me coges de la mano

y te veo, conmovida,

apartar de mi camino

la piedra que lo entorpece.

Me invita tu dulce voz

a no mirar más que al cielo.

Y cuanto mas pequeñita y

más humilde me ves

tanto más tu clara frente

irradia de puro gozo.

Tú que los espacios

cruzas más rápido

que el relámpago,

vuela por mí muchas veces

al lado de los que amo.

Seca el llanto de sus ojos

con la pluma de tu ala, y

cántales al oído

cuán bueno es nuestro Jesús.

¡Oh, diles que el sufrimiento

tiene también sus encantos!

Y luego, murmúrales quedo,

muy quedo, mi nombre.

Yo quiero en mi breve vida

salvar a los pecadores, mis hermanos.

¡Oh ángel bello de la patria!,

dame tus santos ardores,

para que en el mismo fuego

que tú te abrasas, me abrase.

Fuera de mis sacrificios y

de mi austera pobreza,

nada más tengo, ángel mío.

Únelo todo a tus gracias y

ofréceselo al Dios Trino.

Para ti la gloria, el reino,

las riquezas del que es Rey,

Rey de los reyes del mundo.

Para mí el Pan del sagrario y

el tesoro de la cruz.

Con la cruz y con la hostia,

y con tu celeste ayuda,

espero en paz la otra vida,

la felicidad del cielo,

que nunca terminará.