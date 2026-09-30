Una homilía perdida de Fulton Sheen reaparece en Newark

Esta homilía, que permaneció inédita para el público durante 47 años, arroja luz sobre uno de los mayores problemas a los que la Iglesia todavía se enfrenta hoy en día

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En el marco de la beatificación del arzobispo Fulton Sheen, la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en Newark, Nueva Jersey, exhibe una reliquia de segunda clase del querido comunicador: una casulla que usó cuando celebró la misa en la catedral el 6 de marzo de 1977.

En aquel entonces, Sheen vivía retirado en la ciudad de Nueva York. Cruzó el río Hudson hasta Newark por invitación de su pastor, el arzobispo Peter Leo Gerety.

El arzobispo Sheen celebró la misa del segundo domingo de Cuaresma (sentado en la cátedra por invitación del arzobispo Gerety) y pronunció la homilía.

Courtesy of Jersey Catholic

Ese día se realizó una grabación de audio especial de la misa y, casi 50 años después, el hombre que la grabó compartió recientemente una copia digital con el padre Matthew Gonzalez, el actual rector de la catedral de Newark.

La voz del arzobispo Sheen vuelve a hablar.

“No tenía ni idea de que el arzobispo Sheen hubiera visitado la catedral antes de recibir la grabación”, declaró el padre González a Jersey Catholic. “Sentí que estaba escuchando algo sagrado, casi como si un momento de nuestro pasado hubiera vuelto a la vida de repente. Pero también tuve la fuerte sensación de que era algo que debía ser redescubierto y compartido. Después de tantos años, la voz de Sheen volvía a resonar desde la catedral”.

La grabación llevó al padre González a los archivos arquidiocesanos, donde se conservaban fotos y documentación del evento. También pudo localizar la casulla que el arzobispo Sheen usó durante la misa. "La grabación nos permitió redescubrir un momento especial en la historia de la catedral", dijo el padre González.

Fr. Matthew Gonzalez with the chasuble relic Photo by John Touhey / Archdiocese of Newark

Entre los redescubrimientos más interesantes se encuentra la homilía que el arzobispo Sheen pronunció ese día. Inédita para el público durante 47 años, la homilía perdida «"efleja una Iglesia que vive tiempos de cambio, algo con lo que sin duda podemos identificarnos hoy", dijo el padre González.

"¡Qué bien estamos aquí!"

La lectura del Evangelio del día fue del Evangelio de Mateo, que narra la historia de la Transfiguración de Jesús en la cima de una montaña, tradicionalmente asociada con el Monte Tabor.

Pero antes de que Fulton Sheen pronunciara su homilía, el arzobispo Gerety subió al púlpito para darle la bienvenida, citando las palabras de San Pedro a Jesús durante la Transfiguración: "Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!".

“Vengo aquí para expresarles la alegría y la felicidad que todos sentimos al verlo aquí”, dijo el arzobispo Gerety, y agregó que la gente de la arquidiócesis se sentía “muy honrada” por la presencia de Sheen, que él personalmente consideraba “un gran privilegio”.

Se escuchó un fuerte y prolongado aplauso cuando el arzobispo Sheen se puso de pie para predicar.

“Acepto sus aplausos al principio como una manifestación de fe”, comenzó el arzobispo Sheen, bromeando con que si hubo algún aplauso durante la homilía se basaría en la “esperanza”, y al final, en la “caridad”.

También aseguró a los habitantes de Newark que no estaba ocupando el puesto del arzobispo Gerety, sino que simplemente lo estaría "deambulando por ahí".

Courtesy of Jersey Catholic

Una división en la Iglesia

Luego, haciendo referencia a sus extensos viajes por todo el país, observó que "la Iglesia está dividida en cierta medida".

"Se han producido grandes cambios", señaló el arzobispo Sheen. "Por ejemplo, hace 30 o 40 años, la Iglesia se centraba casi exclusivamente en la santificación individual. Hoy en día, se centra en el desarrollo social".

Las dos posturas opuestas “no logran ponerse de acuerdo”, afirmó el arzobispo Sheen. “Por un lado, está la iglesia vertical, que sostiene que la función de la iglesia es simplemente tener una relación vertical con Dios. Por otro lado, está la iglesia horizontal, que afirma que nuestra única función está en este mundo”.

“¿Por qué bajar de esta montaña?”

La respuesta a esta división, continuó el arzobispo, se encuentra en la Transfiguración de Cristo y en los acontecimientos inmediatamente posteriores:

"Cuando Jesús asciende a la cima de la montaña, se transfigura. Es decir, su cuerpo resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve. Me pregunto si este no era realmente el estado "natural" de nuestro Señor. (…) Me pregunto si nuestro bendito Señor, durante su vida pública, no tuvo que refrenar constantemente la manifestación de su divinidad".

Los profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, también aparecieron con Jesús. "Hablaron de la muerte de nuestro Señor, una muerte que se asemeja al Éxodo", explicó el arzobispo Sheen. "Él nos sacaría del Egipto del pecado, atravesaría el desierto del Calvario y luego vendría a la gloria de la Resurrección".

El arzobispo continuó:

"Cuando Pedro vio toda esta gloria, dijo: '¡qué bien nos va aquí!'. En otras palabras: 'Señor, quedémonos aquí. ¿Para qué bajar de este monte?'".

En ese momento, dijo el arzobispo, Pedro “se convirtió en el símbolo de la Iglesia en la montaña, la Iglesia espiritual, la Iglesia de la contemplación, la Iglesia del éxtasis…”.

"Nuestro bendito Señor no respondió a Pedro, sino que lo hizo descender de la montaña al valle", dijo el arzobispo. "Mientras Pedro decía: 'Llevemos una vida espiritual', nuestro Señor le respondía: 'No, hay enfermedad, hay necesidad, hay pobreza, hay una humanidad debilitada allá abajo'".

Mientras caminaba con Pedro, Santiago y Juan, el Señor se encontró entonces con “un padre que está en grave necesidad y un hijo que está en aún mayor necesidad”.

La iglesia de la “montaña” y la iglesia del “valle”

El hijo estaba poseído por un demonio, y el padre lo había llevado inicialmente ante los nueve apóstoles que se habían quedado atrás. Estos nueve representaban a la "Iglesia del valle", dijo el arzobispo; es decir, la preocupación por el "desarrollo social, la mejora política, los derechos humanos y la dignidad".

"Y el padre —que representa a la humanidad— le dijo al Señor: 'He pedido a tus apóstoles que expulsen al demonio, y no pueden'", continuó el arzobispo Sheen. "Nuestro Señor dijo: '¡Oh, generación incrédula e infiel! ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?'. Y nuestro Señor expulsó al demonio del joven".

El arzobispo Sheen explicó que en la lectura del Evangelio “encontramos dos partes de la Iglesia que fracasaron. La Iglesia que quiso quedarse en la montaña y la Iglesia que permaneció en el valle sin oración ni ayuno y sin la inspiración de Cristo. Estos son dos extremos que encontramos en la Iglesia: los llamados tradicionalistas y los llamados progresistas”.

Por separado, ambas son imperfectas, explicó el arzobispo Sheen. «Si no hay una montaña en nuestras vidas, nunca habrá una visión. Si solo existe el valle del trabajo sin visión, solo habrá monotonía», afirmó.

El llamado al espíritu y el llamado a la acción.

Casi al final de su homilía, el arzobispo señaló a la Madre Teresa de Calcuta como alguien que "combina la montaña y el valle, la llamada al espíritu y la llamada a la acción".

[La Madre Teresa tenía unos sesenta y tantos años cuando el arzobispo Sheen visitó Newark. En aquel entonces, las Misioneras de la Caridad llevaban veinticinco años de existencia, ya que la Madre Teresa había fundado la congregación en 1950. Dos años después de esta homilía, recibiría el Premio Nobel de la Paz.]

Según él, al cuidar de los moribundos, los enfermos y los demacrados, se fortalecía con su tiempo con Jesús en la Eucaristía, citando las propias palabras de la Madre Teresa: "Recibo la Comunión todas las mañanas y hago una Hora Santa, y descubro que las personas con las que interactúo durante el día son una prolongación del cuerpo de Cristo".

"Se ha convertido en una lección para el mundo moderno", dijo el arzobispo Sheen. "Combina la montaña y el valle, el llamado al espíritu y el llamado a la acción".

La Madre Teresa falleció en 1997 y fue canonizada por el Papa Francisco en 2015. En junio de 1995 visitó la Catedral Basílica del Sagrado Corazón para la profesión de seis Misioneras de la Caridad. San Juan Pablo II también visitó la catedral en octubre de ese mismo año.

El arzobispo Sheen falleció poco más de dos años después de pronunciar su homilía ante los habitantes de Newark.

Una misión que nunca cambia

Reflexionando sobre la homilía del arzobispo Sheen, el padre González dijo que, aunque el lenguaje utilizado para describir a la Iglesia y su misión pueda cambiar con el tiempo, "la misión que Cristo nos encomendó no cambia".

Photo by John Touhey / Archdiocese of Newark

"A través de la Transfiguración, Sheen habla de ese necesario tránsito entre la cima de la montaña y el valle", dijo el padre González. "Debemos subir a la montaña, entrar en comunión con el Señor, en oración y en relación con él. Pero no podemos quedarnos allí. También debemos bajar al valle, salir al encuentro de las personas con las que Cristo quiere encontrarse, llevando su presencia y su poder al mundo".

"Creo que la Iglesia se manifiesta plenamente cuando vive ese doble movimiento de acercarse a Cristo y salir de Él. Nos acercamos a Él para que nos envíe. Y, en última instancia, eso nos mantiene arraigados en el propósito más profundo de la Iglesia: la salvación de las almas", afirmó.

[Este artículo se reproduce de Jersey Catholic con la amable autorización del autor]