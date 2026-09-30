Tres personas cuyas vidas fueron transformadas por Santa Teresita

Vanesa Prieto, actriz; el hermano Denis-Marie, prior del convento carmelita de Avon; y Nicole Ameline, miembro de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO y experta de la ONU, tienen trayectorias completamente diferentes, pero los tres han tenido un encuentro significativo con Santa Teresa de Lisieux

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Santa Teresita de Lisieux posee una dimensión universal que le permite llegar a todos, trascendiendo orígenes, sensibilidades y fronteras, a pesar de que permaneció en la orden carmelita durante toda su vida. Su obra y espiritualidad constituyen un monumento a la confianza y la entrega en el Señor, irradiando, y continuando irradiando, mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. En una entrevista con Aleteia Francia, estos tres devotos de la pequeña flor cuentan cómo la conocieron y cuánto les sigue inspirando hoy en día.

De actriz a actriz

Vanesa Prieto @Marine-Athénaïs Regnier

Vanesa Prieto es una actriz franco-española que trabaja en todos los géneros. Interpretó el papel principal en Joyce (2018) de Martin Ziegler, se distinguió en Historia de un alma, una obra sobre Santa Teresa de Lisieux, y aparecerá en la serie de Netflix GIGN en julio. Actualmente, presenta In-secte, un monólogo que explora, con humor y tragedia, los mecanismos de manipulación a través del viaje de una niña que crece en una secta. Esta obra resuena con su propia historia.

Vanesa Prieto pasó su infancia con los Testigos de Jehová y los abandonó a los 19 años. Fue una experiencia dolorosa, y quiso ofrecer una perspectiva externa, a veces "un poco absurda", para concienciar al público sobre los mecanismos de manipulación. "Es difícil abandonar un grupo que ocupa tanto espacio en tu vida. Ya no tengo contacto con mi familia, ¡pero las consecuencias son muy perjudiciales! Sobre todo cuando se mezcla a Dios con todo esto, porque te ocultan el lugar más puro del ser humano que busca tener una relación con Dios", confiesa.

Excomulgada de los Testigos de Jehová a los 19 años, recibió el bautismo católico en 2019. Fue entonces cuando conoció a Santa Teresa. "Buscaba una actividad relacionada con mi espiritualidad cristiana, y mi ahora esposo me habló de un taller de lectura de los textos de Santa Teresa en la iglesia de Saint-Leu-Saint-Gilles en París", recuerda. Durante la pandemia de Covid, que paralizó el mundo, trabajó con el director y montó la obra Historia de un alma, que se representó en iglesias parisinas.

"Así conocí a Teresa, y siempre ha estado presente en mi vida. A menudo le confío mis inquietudes, comparto mis proyectos con ella porque ¡ella también era actriz!". Santa Teresa escribió, en efecto, ocho obras de teatro, antes llamadas recreaciones piadosas. Dos de ellas están dedicadas a Santa Juana de Arco, a quien ella misma interpretó.

Santa Teresita interpretando a Juana de Arco Office Central de Lisieux

"Lo que más me inspira de Teresa es su increíble seguridad en sí misma, su asombro ante las cosas y su capacidad de soltar. Aprendo mucho de ella porque yo suelo intentar controlarlo todo", afirma Vanesa Prieto.

"¡Teresita llegó a mi vida cuando yo tenía 22 años!"

El hermano Denis-Marie Ghesquières, OCD, es el prior del monasterio carmelita de Avon. Predicador y director espiritual, es un reconocido experto en Santa Teresa de Lisieux desde que ella se le apareció en una biblioteca municipal cuando tenía 22 años y estudiaba administración de empresas. En aquel entonces, descubría las alegrías de la vida estudiantil, a la vez que reflexionaba sobre el sentido de la vida ante el inminente inicio de su carrera profesional. Un acontecimiento significativo precedió a su encuentro con Teresa por unos meses: "¡De un día para otro, empecé a ir a misa todos los días! Antes solo iba los domingos. Pero sentí esta llamada diaria"

Avec l'autorisation de Frère Denis-Marie Ghesquières

Su encuentro con Teresa tuvo lugar en la biblioteca municipal, en la sección de poesía, mientras buscaba inspiración para los poemas que escribía para su novia. "Mientras hojeaba los estantes, vi algunos poemas de Teresa de Lisieux. Por pura curiosidad, pues en aquel momento desconocía que hubiera escrito poemas, cogí el libro, lo abrí al azar y me encontré con Vivir del amor. Y en ese preciso instante, sentí algo difícil de describir, una intensidad de presencia completamente sin precedentes", confiesa el hermano Denis-Marie Ghesquières.

El joven estudiante descubrió entonces, en la biblioteca, sin duda bien surtida, Historia de un alma. La autobiografía de Teresa lo conmovió profundamente. "¡Lloré con cada página! Jamás había leído un libro que me hubiera impactado tanto", recalca. Desde ese día, ella se convirtió para él en una especie de "hermanita en el cielo". Hablaba con ella, le rezaba, leía extensamente sobre ella y recibió numerosas gracias por su intercesión. Fue durante una peregrinación a Lisieux cuando oyó hablar de los carmelitas. Tan solo once meses después de su encuentro en la biblioteca, ingresó en el Carmelo de Avon. "Gracias a ella, entré en el Carmelo; sentí en lo más profundo de mi ser que estaba allí".

"Teresa me acercó mucho a Jesús; renovó mi relación con él. Me reconcilió con mi sentimiento de insignificancia", confiesa

Un sentimiento ligado a su nacimiento prematuro a los seis meses y al hecho de que un médico lo reanimara. "Incluso hoy, ella me ayuda a aceptar esta tensión entre la obra de Dios en mi corazón y la experiencia de mis limitaciones. Un sentimiento desgarrador que resuena como una invitación a cultivar un movimiento de entrega a Dios. Teresa me dice: '¡Elige la entrega!'".

Teresa, humanista y pacifista

Nicole Ameline @CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La influencia de Teresa trasciende la Iglesia y a los creyentes: como mujer de paz, amor y cultura, su legado llega a toda la humanidad. El reconocimiento otorgado por la UNESCO en su 150 aniversario es prueba de ello. Este organismo internacional incluyó a Teresa de Lisieux en su lista de aniversarios para 2022-2023. Nicole Ameline, exministra de Igualdad de Género y Paridad Profesional, miembro de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, contribuyó a este reconocimiento mundial.

"Los 193 Estados del mundo consideraron unánimemente que celebrar el aniversario de Teresa de Lisieux era un beneficio para la humanidad", declaró Nicole Ameline a Aleteia. "Su vida, su obra, su defensa del amor y su impacto en la evolución de las religiones son reconocidos no solo por las personas, sino también por los Estados. Es un éxito rotundo", subrayó.

"Nací en el corazón del Pays d’Auge", añade Nicole. "Teresa y la Basílica de Lisieux forman parte del paisaje, tanto por dentro como por fuera. Pero cuando me pidieron que contribuyera al reconocimiento de la UNESCO a Santa Teresa, me di cuenta de la excepcional profundidad de su obra, de sus escritos y de su poderoso pensamiento". Esta espiritualidad resuena con los valores universales que Nicole Ameline busca promover a través de sus diversas funciones en la ONU. "Este humanismo, el respeto, la preocupación por los más vulnerables y la paz en un mundo peligrosamente inestable son valores que nos esforzamos por defender".

Nicole Ameline, activista de larga trayectoria en defensa de los derechos de la mujer, también se muestra conmovida por la actitud de Teresa. "¡Es casi revolucionaria! Con 14 años, ir a ver al Papa para pedir permiso para entrar en el Carmelo, a pesar de las normas de la época, es una actitud feminista, un acto excepcional de autoafirmación", subraya la exministra.