Sueños en la Biblia: el faraón enfrentado al enigma divino

El famoso faraón del tiempo de José que aparece en el Antiguo Testamento tuvo sueños decisivos para su país y los israelitas, un recuerdo que guarda la Biblia.

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Es en el libro del Génesis donde se pueden encontrar rastros de los sueños del monarca egipcio. Uno de los más extraños mostraba a siete vacas hermosas y gordas que subían por el Nilo, mientras que otras siete, "feas y flacas", según precisa la Biblia, se mantenían a su lado. Durante esta escena, el faraón estaba presente y se dio cuenta de que las vacas flacas devoraban a las siete vacas hermosas y gordas.

El monarca tuvo otro sueño, igualmente enigmático:

"Siete espigas brotaban de una sola caña; eran gruesas y hermosas. Luego, tras ellas, brotaban siete espigas flacas y secas por el viento del este. Y las espigas delgadas se tragaban las siete espigas gruesas y llenas" (Génesis 41,5-7).

El faraón consultó entonces a sus magos, pero ninguno de ellos logró descifrar esos sueños, que no podían ser más que un mensaje divino dirigido al monarca egipcio…

El intérprete inspirado

José, que había sido vendido por sus hermanos y posteriormente encarcelado en las prisiones egipcias a raíz de una calumnia, fue convocado por el faraón, quien había tenido conocimiento de su habilidad para interpretar los sueños más enigmáticos. Cuando el monarca le pidió que ejercitara su ciencia para descifrar los sueños, José le dio esta respuesta decisiva:

"No soy yo, sino Dios quien dará al faraón la respuesta que le devolverá la paz" (Génesis 41,16).

Con esta observación, José subrayaba lo que le distinguía de los demás magos que abundaban en su época: no se trataba de un truco de magia, sino de un mensaje de Dios que él transmitiría al faraón al interpretar los sueños que se le presentaran.

La resolución del enigma

¿Cuál sería, pues, el mensaje divino oculto en los extraños sueños del faraón? José volvió a advertir al faraón de que, en realidad, solo había tenido un único sueño. Este le advertía de la próxima intervención de Dios en su contra, y tal fue entonces su interpretación: siete años de abundancia, simbolizados por las vacas hermosas y las espigas generosas, irían seguidos de siete años de escasez y hambruna. José recomendó entonces al faraón que fuera previsor con su país y que almacenara el máximo de cosechas de cara a los años de escasez predichos por sus sueños.

Para agradecer a José su perspicacia y sus valiosos consejos, el faraón lo nombró visir y lo puso al frente de su administración, otorgándole inmensos poderes. Dios había iluminado así al monarca egipcio a través de uno de los doce hijos de Jacob, una señal de la preeminencia del Dios único sobre el politeísmo.