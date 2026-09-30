La niña de 13 años que cantó con todo su corazón a León XIV

Eva Molenmaker se encontró frente a una multitud de rostros en Lourdes antes de cantar a solo unos pies del Papa. Su reacción posterior la hace aún más entrañable

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Intenta recordar cómo te sentías a los 13 años. Pararte frente a un salón de clases podía ponerte los nervios de punta, así que imagínate salir a cantar en Lourdes y levantar la vista para ver un mar de rostros frente a ti, sabiendo que más tarde ese mismo día cantarías a solo unos pies del Papa León XIV, con cámaras transmitiendo tus palabras al resto del mundo también, siendo apenas una niña.

Pues bien, eso es exactamente lo que le esperaba a Eva Molenmaker, de 13 años, el 27 de septiembre del año en curso. Más de 150,000 personas se reunieron en Lourdes, donde Eva se presentó junto al elenco de Bernadette de Lourdes. Más tarde, el ambiente se volvió mucho más íntimo cuando cantó para el Pontífice durante su encuentro con personas enfermas, cuidadores y voluntarios en el Accueil Notre-Dame.

La joven adolescente es, de hecho, la nueva estrella del musical

Bernadette de Lourdes, donde interpreta a Santa Bernadette Soubirous, quien tenía solo 14 años cuando la Virgen María se le apareció en Lourdes en 1858. Y tal vez por eso su interpretación de la santa adolescente fue tan convincente: a los 13 años, Eva se pone en la piel de una niña que era apenas mayor que ella.

Aunque Eva sea joven, el canto ha formado parte de su vida desde hace años. Comenzó a tomar clases a los 7 años y, a la tierna edad de 10, llegó a la final de canto del concurso de televisión francés Prodiges Pop. Sin embargo, la historia de cómo llegó a interpretar a Bernadette no comenzó en un escenario, sino en una calle de Aix-en-Provence.

Un encuentro fortuito

Aleteia

El productor Roberto Ciurleo caminaba por la ciudad cuando escuchó a una niña cantando "Hallelujah", de Leonard Cohen. Esa niña era Eva, y a Ciurleo le cautivó tanto su voz que pidió los datos de contacto de sus padres. Cuando más tarde el equipo comenzó a buscar a su nueva Bernadette, se acordó de ella. Su madre le dijo a Aleteia que la actuación improvisada de Eva no era nada inusual: "Cuando no está cantando en casa, lo hace en la calle".

Cantar en la calle era una cosa, por supuesto; ¡cantar en Lourdes durante una visita tan importante era otra muy distinta! Sin embargo, cuando Eva habló con la edición francesa de Aleteia antes de la visita del Papa León, parecía menos preocupada por la magnitud del evento que por la historia que se le había encomendado contar.

"Todavía no puedo creer lo que estoy a punto de vivir", admitió, antes de explicar qué quería que la gente se llevara de su actuación:

"Me gustaría que se fueran con la historia de Bernadette en sus corazones".

Sin embargo, había un oyente en particular al que esperaba llegar. Al hablar con Aleteia sobre el Papa León, Eva dijo simplemente: "Espero que se sienta conmovido".

La tarde que canto para el papa León XIV

Esa tarde, por fin tuvo su oportunidad. En el Accueil Notre-Dame, Eva cantó dos canciones del musical, con el papa Leo sentado a poca distancia, visiblemente conmovido por su interpretación.

Después, Eva pareció volver a ser la niña de 13 años que era mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. "Es increíble. Es una experiencia única. No hay nada igual", le dijo a EWTN News cuando le preguntaron sobre su encuentro con el Papa y sobre haber cantado para él.

Y luego, claro, Eva tiene que volver a ser una adolescente. Los ensayos hacen que a veces falte a la escuela, y depende de sus amigos para que la ayuden a ponerse al día con las clases que se ha perdido. Es un maravilloso recordatorio de que detrás de la voz que llenó Lourdes hay una niña a la que aún le esperan tareas.

En cuanto a lo que espera que todo esto le depare, Eva ya parece tener una idea bastante clara, al decir:

"Espero cantar para la gente y llegar a sus corazones".