“Es evidente que están buscando algo”: León XIV, marcado por la juventud de Francia

Al regresar de su viaje a Francia, León XIV declaró ante los periodistas que se sentía "privilegiado" de haber visitado el país durante cuatro días. Expresó especialmente su emoción al recordar a los jóvenes con quienes se encontró en el Estadio de Francia y a los enfermos con quienes estuvo en Lourdes.

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"El programa fue muy intenso". En el avión que lo llevaba de regreso a Roma el lunes por la noche, tras recorrer Francia —París, Saint-Denis, Lourdes, Metz—, el pontífice reconoció en una conferencia de prensa el ritmo acelerado de este viaje, en el que se le vio pronunciar unos quince discursos y recorrer muchos kilómetros, tanto en caravana, en el papamóvil como en avión. Para el Papa, "estos cuatro días han estado literalmente llenos de numerosas bendiciones" y "casi de milagros". Regocijándose por los "numerosos signos, […] expresiones, […] numerosos símbolos" vividos durante su estancia, León XIV reveló: "Personalmente, me he sentido muy bendecido por haber tenido el privilegio de visitar Francia".

Al repasar los momentos "intensos" y "significativos", mencionó en particular su deseo de alentar a "los jóvenes que, evidentemente, están en busca de algo". Para el sucesor de Pedro, "esto quedó particularmente de manifiesto en el estadio [de Francia], durante esa velada con 80 000 jóvenes, […] con su entusiasmo, su alegría y ese sentimiento de esperanza que transmitieron". Y añadió: "Creo que han recibido algo y que podrán compartirlo con los demás".

El pontífice estadounidense también recordó el tiempo que pasó en Lourdes, "caminando con —y acompañando a— tantas personas enfermas y que sufren". Durante 36 horas, el pontífice se situó junto a miles de enfermos en camillas y sillas de ruedas, inclinándose hacia ellos y convirtiéndose en "peregrino entre los peregrinos".

Al repasar los momentos vividos en la ciudad mariana, León XIV consideró que la "presencia de Dios" se manifestó "de tantas maneras diferentes". Esta "transforma vidas y […] devuelve la dignidad a los enfermos, a los adultos mayores, a quienes, en ciertos sectores de la sociedad, son marginados", recalcó, haciéndose eco de sus repetidos llamamientos durante el viaje a respetar la dignidad de todo ser humano, independientemente de sus condiciones.