En la audiencia general, León XIV repasó su viaje a Francia, proclamando un “renacimiento”.

León XIV regresó de su viaje apostólico a Francia el 28 de septiembre, tras una visita de cuatro días a París, Lourdes y Metz. Bajo un sol otoñal, como es su costumbre después de sus viajes internacionales, ofreció un resumen de su viaje en la audiencia general de este miércoles.

Para evocar su viaje apostólico a Francia, León XIV eligió un símbolo, el de "Notre-Dame de Paris", al que asoció la palabra "renacimiento", durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el 30 de septiembre de 2026.

Menos de dos días después de su regreso de Francia, León XIV hizo una valoración inicial de esta visita durante su catequesis semanal.

"Fue un gran regalo para mí y para el pueblo de Dios en este país", explicó al comienzo de su catequesis, expresando su gratitud a "quienes lo recibieron", incluyendo a "las autoridades civiles", "los pastores de la Iglesia" y "todos aquellos que desearon conocer al Papa". "Gracias a todos", concluyó.

Deseaba reunir "las reflexiones e impresiones" de esta visita en torno a un símbolo: "La catedral de Notre-Dame de París". El pontífice estadounidense celebró allí las vísperas la tarde del 25 de septiembre.

La catedral parisina resume este recorrido apostólico con una clave que se puede resumir en una sola palabra: «renacimiento», afirmó el jefe de la Iglesia Católica. Notre-Dame, que hace siete años parecía «mortalmente herida» por un incendio, hoy luce «más resplandeciente que nunca».

Posible colaboración entre la Iglesia y el Estado

"Su restauración ha demostrado que la colaboración es posible entre la Iglesia, el Estado, las instituciones públicas y la sociedad civil", exclamó con alegría. Añadió que «la sinergia al servicio del bien común debería ser la norma para las instituciones».

Notre-Dame de Paris es también "la imagen de la Iglesia hecha de piedras vivas", declaró. Estableciendo un paralelismo entre las vísperas celebradas en Notre-Dame y la vigilia con jóvenes en el Stade de France, "dos lugares completamente diferentes", señaló que estos dos eventos eran "complementarios, casi unidos espiritualmente".

En el estadio de Saint-Denis, "estaba la nueva generación francesa", observó, precisando que era nueva "no solo por su edad, sino aún más por su espíritu, por la libertad de su corazón y de su fe". "Esta vigilia fue una gran señal de esperanza", declaró.

El Papa también expresó su alegría por su visita a la Casa Bakhita, un lugar donde "las personas se comprometen diariamente a servir con amor a la dignidad de la persona humana". Asimismo, habló del "signo de renovación que se ha hecho evidente durante algunos años" en el creciente número de catecúmenos, algunos de los cuales conoció en el Instituto Católico de París. Finalmente, se regocijó por la "comunión" que experimentó durante su misa en la Plaza de la Concordia el 26 de septiembre.

Las "raíces cristianas" de Europa

En Lourdes, el Papa reafirmó su deseo de relanzar el mensaje de "esperanza y renacimiento": "Toda vida humana, incluso en la mayor fragilidad, conserva su dignidad inviolable y merece ser cuidada, acompañada y aliviada de su sufrimiento con la ayuda de los medios que ofrece la ciencia", explicó. También habló de su encuentro con víctimas de abuso, a quienes pidió que le ayudaran a expresar "a otras víctimas su voluntad y la de toda la Iglesia de escucharlas, reconociendo el sufrimiento causado en sus vidas y trabajando para prevenir el abuso".

Al hablar de Metz, la tercera parada de su viaje, una ciudad "marcada por la Segunda Guerra Mundial", León XIV continuó su metáfora con la catedral parisina: "Podría decirse que lo que ocurrió en Notre-Dame de París con el incendio ocurrió en Europa con la Segunda Guerra Mundial". Tras este conflicto, "Europa renació" sobre la base de los principios "de democracia, solidaridad y fraternidad entre los pueblos", que son un legado de "sus raíces cristianas", afirmó.