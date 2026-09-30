Ir al contenido principal
Registro
Dona ahora
Orar

En la audiencia general, León XIV repasó su viaje a Francia, proclamando un “renacimiento”.

4 min de lectura
pope-leo-xiv-audience-st-peter-square

Crédito: Antoine Mekary | ALETEIA

Menos de dos días después de su regreso de Francia, León XIV hizo una valoración inicial de esta visita durante su catequesis semanal.

Compartir en :

Para evocar su viaje apostólico a Francia, León XIV eligió un símbolo, el de "Notre-Dame de Paris", al que asoció la palabra "renacimiento", durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el 30 de septiembre de 2026.

León XIV regresó de su viaje apostólico a Francia el 28 de septiembre, tras una visita de cuatro días a París, Lourdes y Metz. Bajo un sol otoñal, como es su costumbre después de sus viajes internacionales, ofreció un resumen de su viaje en la audiencia general de este miércoles.