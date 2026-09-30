En la audiencia general, León XIV repasó su viaje a Francia, proclamando un “renacimiento”.

Menos de dos días después de su regreso de Francia, León XIV hizo una valoración inicial de esta visita durante su catequesis semanal.
Para evocar su viaje apostólico a Francia, León XIV eligió un símbolo, el de "Notre-Dame de Paris", al que asoció la palabra "renacimiento", durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el 30 de septiembre de 2026.
León XIV regresó de su viaje apostólico a Francia el 28 de septiembre, tras una visita de cuatro días a París, Lourdes y Metz. Bajo un sol otoñal, como es su costumbre después de sus viajes internacionales, ofreció un resumen de su viaje en la audiencia general de este miércoles.