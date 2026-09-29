¿Las redes sociales pueden afectar tu relación de pareja?

¿Interactuar y estar constantemente activo en redes sociales puede afectar el vínculo con tu pareja? Esto dicen los expertos

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No siempre es una gran pelea lo que afecta una relación, a veces son pequeñas interrupciones repetidas: mirar el celular mientras el otro habla, comparar la relación con lo que vemos en Instagram, revisar constantemente a quién sigue nuestra pareja o buscar en redes sociales la atención que falta en casa.

El celular se ha convertido en nuestro asistente, y las redes sociales nos mantienen al tanto de los demás y de las noticias más relevantes; sin embargo, también pueden ser un medio de distracción si no se usan adecuadamente.

Cuando el celular abarca el lugar del otro

Un estudio de la Universidad de Montreal, publicado en 2023, detectó un deterioro de las relaciones provocado por el celular, debido a la vigilancia electrónica de la pareja y de los celos digitales.

Además, el estudio muestra un dato alarmante: el 70% de las personas que mantienen una relación sentimental admitieron que el dispositivo móvil de su pareja ha provocado una o varias discusiones, afectando así el vínculo entre ellos.

Desconexión en la vida offline de pareja

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Es aquí donde nos cuestionamos, ¿en qué momento las redes sociales dejaron de ser una herramienta de conexión para convertirse en una fuente de desconexión dentro de la pareja?

Sin embargo, es necesario saber que las redes sociales y las pantallas no son necesariamente el problema; el problema es saber cómo utilizarlas y qué lugar ocupan en la relación.

El dilema del phubbing

Phubbing viene de phone + snubbing y describe la acción de ignorar o desatender a alguien por prestar atención al celular.

Señales de alerta:

Revisar Instagram mientras la pareja está hablando.

Contestar mensajes durante una cita.

Mirar constantemente las notificaciones durante la cena.

Sacar el teléfono cada vez que aparece un momento de silencio.

Estar físicamente juntos, pero cada uno inmerso en su pantalla.

Cuando estas acciones ocurren de forma repetida, la pareja comienza a experimentar la sensación de competir por la atención del otro.

5 acuerdos digitales para cuidar la relación

Para evitar que el celular se convierta en un tercer integrante en la relación, sigue estas cinco recomendaciones para conciliar el tiempo de calidad con tu pareja y el uso de las pantallas.

1 Establece un tiempo fuera

Durante las comidas, mientras están en una cita, en los primeros 30 minutos al llegar a casa y antes de dormir. Estos espacios harán que sus mentes se despabilen del trabajo y de los pendientes diarios para conectar profundamente.

2 No utilicen las redes para resolver conflictos

Si existe un problema, hablen directamente. Nada de indirectas, publicaciones pasivo-agresivas o buscar aliados entre los seguidores.

3 Comunicar y acordar

La comunicación es la base de cualquier relación interpersonal; por lo tanto, hablen de aquello que les hace sentir incómodos o ignorados. Después lleguen a un acuerdo en el que establezcan una estrategia para mejorar.

4 Preguntar y evaluar

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Hagan un pequeño análisis de cómo es su tiempo cuando están juntos y que tanta atención le prestan a sus redes sociales. También pueden evaluar otros factores que influyen como el cansancio, el estrés, la fatiga mental, así como preocupaciones.

5 Recuperen pequeños momentos de presencia