¿La Biblia menciona el gesto de hacer la señal de la cruz?

Tal vez no lo sepas, pero los cristianos han hecho la señal de la cruz sobre su cuerpo desde hace siglos, un signo que, efectivamente, encontramos en la Biblia.

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Una de las prácticas más características tanto de los católicos como de los cristianos ortodoxos orientales es hacer la señal de la cruz sobre el cuerpo. La pregunta para muchos es: ¿viene en la Biblia?

Esta costumbre se suele realizar antes y después de la oración, aunque en algunas culturas se ha extendido su práctica a antes de hacer prácticamente cualquier cosa. Esta es una de las razones por las que es posible que veas a un jugador de béisbol haciendo la señal de la cruz cuando se prepara para batear la pelota.

Sin embargo, aunque esta tradición se ha convertido en una parte arraigada de la cultura católica, muchos se preguntan cuáles son sus orígenes y si aparece en la Biblia.

Breve historia del signo de la cruz

Después de que Jesús fuera crucificado, sus primeros seguidores comenzaron a ver la cruz como una fuente de vida y salvación. San Pablo escribió a menudo sobre la cruz de Cristo en sus cartas y sobre cómo se convirtió en un símbolo de gloria:

«Pero lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo» (Gálatas 6, 14).

Lo que fue un instrumento de tortura se convirtió en un signo de salvación eterna. Aunque ahora nos resulta tan habitual que ni siquiera nos paramos a pensar en ello, en un principio habría sido un signo de fe en los misteriosos designios de Dios. Para ayudarnos a imaginarlo, pensemos, por ejemplo, en llevar como símbolo algún otro instrumento de tortura y muerte: una silla eléctrica, por ejemplo, o una soga.

Sin embargo, los primeros cristianos se dieron cuenta de que la cruz no solo era el «trono» de Jesús, sino que también había sido presagiada de forma hermosa y poética en el Antiguo Testamento, sobre todo por el hecho de que el Génesis sitúa un árbol en el Jardín del Edén. Fue a través de un árbol como la muerte llegó a la creación de Dios, y a través de un árbol (la cruz) como la vida nos recuperó.

Raíces bíblicas

En sentido estricto, en la Biblia no hay ningún manual de instrucciones que indique a los fieles que se hagan la señal de la cruz sobre el cuerpo. Sin embargo, San Juan sí señala en el libro del Apocalipsis cómo los cristianos serán marcados con un símbolo específico en la frente: «Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a aquellos seres humanos que no tuvieran el sello de Dios en la frente» (Apocalipsis 9, 4).

Esto podría ser una referencia a un pasaje anterior del libro de Ezequiel, donde Dios dijo: «Recorre la ciudad, Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen por todas las abominaciones que se cometen en ella» (Ezequiel 9, 4).

Se creía que esa marca era la letra griega tau, que es una T, y los cristianos la adoptaron rápidamente para relacionarla con el signo de la cruz.

La cruz en la frente

Teniendo en cuenta estos antecedentes bíblicos, no debería sorprender que los primeros cristianos hicieran inicialmente la señal de la cruz sobre sus frentes. Tertuliano escribió en el siglo II: «Nosotros, los cristianos, desgastamos nuestras frentes con la señal de la cruz».

Poco a poco, este gesto de hacer la señal de la cruz se fue ampliando, hasta convertirse finalmente en un movimiento mucho más amplio que abarca la cabeza, los hombros y el pecho, como si nos revistiéramos de la cruz o fuéramos abrazados por ella.