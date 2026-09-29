El papa León y las sorprendentes cosas que cambió en París

<br><br>Más allá de las multitudes y las ceremonias oficiales, algunos detalles encantadores revelaron lo que sucede cuando un Papa llega a la capital francesa

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El informe oficial de una visita papal te dirá qué dijo el Papa León, con quién se reunió, dónde celebró la misa y cuántas personas acudieron a verlo. Es menos probable que mencione la imagen de sacerdotes escuchando confesiones en los Campos Elíseos, la extraordinaria cantidad de autobuses que se necesitaron para transportar a los fieles o cuántas monjas sonrientes puede albergar París al mismo tiempo.

Sin embargo, el mensaje es aún más profundo, porque durante un par de días, una de las capitales más ajetreadas del mundo se vio y se sintió notablemente diferente.

Los Campos Elíseos dejaron de ser un lugar de compras

En un sábado normal, los Campos Elíseos hacen lo que mejor saben hacer. Los turistas fotografían el Arco del Triunfo, los parisinos intentan llegar a algún lado mientras esquivan a los turistas, y una cantidad impresionante de personas sale de las tiendas cargando bolsas con cosas que cuestan mucho más de lo que la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a admitir. Este sábado fue diferente, porque un hombre logró cerrar una de las avenidas más famosas del mundo.

Ese hecho por sí solo ya era bastante extraordinario. París, un sábado, no cede sus calles fácilmente; sin embargo, se habían levantado las barreras, el tráfico había desaparecido y la avenida se había entregado a la gente que esperaba al Papa León. Incluso la actividad a lo largo de ella había cambiado: los sacerdotes escuchaban confesiones mientras los fieles esperaban la llegada del Papa.

Nadie te advierte sobre los autobuses

SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Las glamurosas fotografías de una visita papal rara vez muestran autobuses, lo cual es injusto porque los autobuses merecen su momento: estaban por todas partes.

O, mejor dicho, parecían estar por todas partes, porque las enormes avenidas arboladas que rodeaban la zona acordonada para la misa, normalmente abarrotadas de tráfico parisino, de repente estaban llenas de ellos. Un autobús tras otro se detenía bajo los árboles después de dejar a grupos de peregrinos de toda Francia y más allá, mientras los peatones deambulaban libremente por espacios que normalmente están cedidos a los autos.

París se vistió para León

París es, después de todo, una ciudad que se toma muy en serio el estilo, y era evidente que mucha gente había decidido que el Papa León merecía la misma consideración. Entre las inevitables zapatillas deportivas y mochilas se veían vestidos elegantes, chamarras y atuendos cuidadosamente elegidos, con familias que, obviamente, habían decidido que si iban a ver al Papa, aunque fuera desde cierta distancia, iban a hacer un esfuerzo.

El pequeño problema de llegar a algún lado

Naturalmente, ceder temporalmente grandes zonas del centro de París al Papa y a varios cientos de miles de visitantes trajo consigo un pequeño inconveniente: todos los demás aún tenían lugares a donde ir.

Se cerraron estaciones clave del metro en el centro, los enormes bulevares quedaron intransitables y las rutas habituales terminaban abruptamente en las barreras de seguridad. Incluso se podía ver a parisinos experimentados consultando mapas y teléfonos después de descubrir que el trayecto que habían hecho innumerables veces antes simplemente no iba a ser posible de la misma manera ese día.

El gran éxodo tras la misa papal

Una vez terminada la misa, cientos de miles de personas hicieron lo que la gente suele hacer después de pasar horas de pie, cantando, vitoreando y concentrándose: se fueron en busca de un lugar donde sentarse y algo para beber.

Por una vez, todos se dirigían en la misma dirección

JB.Delerue | Diocese of Paris

Quizás la sensación más extraña del fin de semana provino de la enorme cantidad de personas unidas por un mismo propósito. Las capitales no suelen funcionar así. París alberga a millones de personas que persiguen millones de planes diferentes al mismo tiempo: ir al trabajo, reunirse con amigos, comprar comestibles, visitar museos, tomar trenes, pasear a los perros, ir de compras, discutir con los repartidores e intentar encontrar un lugar donde sirvan café justo en el momento en que lo necesitan.

Y el rostro de Leo estaba por todas partes