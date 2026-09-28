¿Cómo pueden los padres establecer límites digitales? Existen algunas apps que pueden ayudarles a supervisar el tiempo en pantalla de tu hijo

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Al inicio del año escolar, muchos niños recibieron su primer teléfono inteligente. Pero eso es solo el primer paso. Este pequeño dispositivo ofrece un mundo ilimitado de contenido en línea. Y para no exponerlo sin supervisión a los peligros de Internet, los padres pueden vigilarlo con diversas herramientas que les permiten establecer con precisión el tiempo y la forma en que tu hijo usa el teléfono.

El Centro de Informática Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Eslovenia publicó un estudio que reveló que el control parental es más conocido en YouTube, mientras que en TikTok y Snapchat solo el 39% de los padres lo conoce (¡aunque no necesariamente lo usa!).

Para Android: "Google Family Link"

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La opción más popular es Family Link de Google, que es gratuita. Con ella, los padres pueden ver qué aplicaciones usan sus hijos y cuánto tiempo, establecer un límite diario de uso del dispositivo o de las aplicaciones, bloquear por completo ciertas apps y bloquear de forma remota todo el dispositivo. Con Google Family Link, pueden aprobar o rechazar la instalación de nuevas aplicaciones desde Google Play, restringir el acceso a sitios web en Chrome y verificar la ubicación de su hijo.

También es importante saber qué es lo que Family Link no permite. Los padres, por ejemplo, no pueden ver de forma remota la pantalla de su hijo ni revisar su historial de búsquedas en Google. Tampoco tienen acceso al historial de videos vistos en YouTube, al correo electrónico del niño, ni a sus mensajes y llamadas.

Cabe señalar además el límite de edad: en Eslovenia, un adolescente de dieciséis años puede asumir el control de su cuenta de Google. Sin embargo, esto no significa que Family Link se desactive; hasta los 18 años, se sigue necesitando la autorización de los padres para eliminar este tipo de supervisión.

Para iPhone: Tiempo de uso

Si el niño usa un iPhone o un iPad, los padres no necesitan instalar una aplicación adicional para el control parental básico: el sistema de Apple cuenta con una función integrada y gratuita llamada Tiempo de uso. Los padres pueden ver cuánto tiempo pasa el niño en cada aplicación y sitio web. También se puede configurar el horario del día en que las aplicaciones están desactivadas, así como límites diarios para cada aplicación, ya sean redes sociales o juegos.

Screen Time de Apple es muy útil si los padres quieren establecer, por ejemplo, que TikTok esté disponible para el niño por un máximo de media hora al día, pero no está diseñado como una herramienta que les permita tener una visión completa de todo lo que el niño lee, busca y ve en su celular.

Para la computadora de casa: Microsoft Family Safety

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Si tu hijo usa una computadora con el sistema operativo Windows, puedes empezar a usar Microsoft Family Safety, que te permite limitar el tiempo frente a la pantalla y bloquear aplicaciones y contenidos en línea inapropiados. Además, la solución de Microsoft ofrece una visión un poco más detallada de la navegación de su hijo: los padres pueden ver los sitios web que ha visitado y los términos que ha buscado con el buscador Bing, pero solo cuando utiliza el navegador Microsoft Edge y está conectado a su cuenta de Microsoft.

¿Y si quieres saber qué es lo que tu hijo realmente está viendo?

Las opciones gratuitas también tienen sus limitaciones. Si los padres desean obtener una visión más detallada, existen servicios especializados de pago que ofrecen un servicio más completo.