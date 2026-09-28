¿Qué es un milagro eucarístico en la Iglesia católica?

Existen diversos requisitos que la Iglesia católica debe cumplir para declarar oficialmente un milagro eucarístico es auténtico.

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Al presentar la fe de la Iglesia católica, los apologistas suelen señalar la realidad de un milagro eucarístico como un signo visible de que lo que dice el sacerdote en la misa no es un conjunto de palabras vacías.

Sin embargo, a veces la gran cantidad de milagros eucarísticos que existen —y que en su día catalogó San Carlo Acutis— puede resultar confusa, ya que no todos son iguales.

¿Qué es exactamente un milagro eucarístico? ¿Qué ocurre durante un milagro de este tipo?

La anatomía de un milagro eucarístico

En primer lugar, todo comienza con la misa, durante la cual el sacerdote repite las palabras de Jesús en la Última Cena: "Tomad y comed todos de esto, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros" (Lc 22, 19).

El Catecismo de la Iglesia Católica explica lo que ocurre en este momento de la misa: "Por la consagración del pan y del vino se produce una transformación de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre" (CEC 1376).

Esto significa que, aunque se mantengan las apariencias del pan y el vino, la sustancia se transforma (por el poder de Dios) completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo.

Podríamos decir que la sustancia es el "ser" subyacente de la cosa. Antes de las palabras de consagración, la hostia es simplemente "pan", pero después se transforma sustancialmente en el "cuerpo de Jesús".

En la misa, la sustancia de la hostia se transforma, pero normalmente los "accidentes" o "apariencias" no cambian. Esto significa que la hostia sigue teniendo el aspecto, el sabor y el olor del pan. La parte externa del pan no se ve alterada por las palabras del sacerdote.

A veces, los profesores pueden comparar esto con el hecho de que, por ejemplo, una chica cambie el color o el corte de su pelo, o se broncee en verano. Tiene un aspecto diferente, pero sigue siendo la misma chica.

Entonces, ¿qué es un milagro eucarístico?

Esta transformación de la sustancia de la Eucaristía es, sin duda, milagrosa en cada misa, en el sentido de que Dios transforma algo de lo que era en algo que no era: del pan a su cuerpo. Sin embargo, los milagros se consideran generalmente como fenómenos visibles para nuestros sentidos humanos y, en el caso de lo que ocurre en cada misa, nuestros sentidos humanos no perciben nada. No podemos ver, sentir ni saborear la transformación que se está produciendo.

Santo Tomás de Aquino resumió esto de manera hermosa y poética dice: "Lo que los sentidos no logran comprender, comprendámoslo mediante el asentimiento de la fe".

Pero aquí es donde entran en juego los milagros eucarísticos.

En raras ocasiones, tanto la sustancia como los accidentes cambian, por el poder de Dios. Se levanta el velo y Dios transforma el pan en el cuerpo de Jesús de forma visible. Cuando se analiza, el tejido humano que se hace visible suele ser una porción de corazón humano. Normalmente, en un milagro de este tipo aparece sangre, ya que las apariencias del pan y el vino se transforman milagrosamente en cuerpo y sangre visibles.

¿De verdad ocurre eso?

Al igual que con todos los milagros, los milagros eucarísticos son investigados en primer lugar por el obispo local. Este determinará inicialmente si lo que se ha comunicado no es, en realidad, más que moho rojo del pan, algo que ocurre con frecuencia y que puede confundirse fácilmente con un auténtico milagro eucarístico. Por eso, el obispo nombrará también un equipo de expertos para estudiar los hechos desde todos los ángulos, recabando todos los datos pertinentes. Este equipo estará formado por sacerdotes, teólogos, canonistas, profesionales médicos, biólogos moleculares y otros especialistas.

Solo tras un estudio imparcial, llevado a cabo por un grupo de expertos, el obispo local considerará la posibilidad de declarar un milagro eucarístico. Si el obispo lo hace, es para que los fieles vean que Dios sigue obrando milagros en nuestra época y que la Eucaristía es siempre mucho más que un trozo de pan, podamos verlo con nuestros ojos o no. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, podamos verlo con nuestros ojos o no.