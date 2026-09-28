León XIV en Metz: “No podemos hablar de Europa sin mencionar el cristianismo”

"No se puede hablar de Europa sin mencionar el cristianismo", declaró León XIV en el encuentro interreligioso en Metz
"Hoy en día, las relaciones humanas y las relaciones entre estados se están volviendo cada vez más bárbaras", declaró León XIV en un importante discurso sobre el "Viejo Continente" pronunciado el 28 de septiembre de 2026 en Metz, última parada de su viaje a Francia. "No se puede hablar de Europa sin mencionar el cristianismo", insistió, instando a un retorno a sus raíces, desde San Benito hasta Robert Schuman, así como a su tradición de diálogo, para "inspirar al mundo entero".
Tras un encuentro interreligioso en una sala del Centro de Congresos Robert Schuman, el Papa se dirigió al auditorio principal del mismo edificio para participar en el evento "En las raíces de Europa por la paz y la unidad". Allí se reunió con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, así como con una nutrida delegación de Luxemburgo —entre ellos el gran duque Guillermo—, país natal de Robert Schuman. Además de numerosos cargos electos franceses, diplomáticos y representantes de la sociedad civil, también estuvieron presentes el príncipe Alberto II de Mónaco y la presidenta del Sarre (Alemania), Anke Rehlinger.