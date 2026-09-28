León XIV en Metz: “No podemos hablar de Europa sin mencionar el cristianismo”

Tras un encuentro interreligioso en una sala del Centro de Congresos Robert Schuman, el Papa se dirigió al auditorio principal del mismo edificio para participar en el evento "En las raíces de Europa por la paz y la unidad". Allí se reunió con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron , así como con una nutrida delegación de Luxemburgo —entre ellos el gran duque Guillermo—, país natal de Robert Schuman. Además de numerosos cargos electos franceses, diplomáticos y representantes de la sociedad civil, también estuvieron presentes el príncipe Alberto II de Mónaco y la presidenta del Sarre (Alemania), Anke Rehlinger.

"Hoy en día, las relaciones humanas y las relaciones entre estados se están volviendo cada vez más bárbaras", declaró León XIV en un importante discurso sobre el "Viejo Continente" pronunciado el 28 de septiembre de 2026 en Metz, última parada de su viaje a Francia. "No se puede hablar de Europa sin mencionar el cristianismo", insistió, instando a un retorno a sus raíces, desde San Benito hasta Robert Schuman, así como a su tradición de diálogo, para "inspirar al mundo entero".

En su discurso de apertura, Emmanuel Macron invocó el legado de Robert Schuman (1886-1963), uno de los padres fundadores de la Unión Europea y venerado por la Iglesia Católica. Al presentar la "subsidiariedad", un concepto clave en la doctrina social de la Iglesia, como un "principio que define nuestra Europa", enfatizó la importancia de la unidad continental ante "el resurgimiento de los imperios".

Tras otro discurso del cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, en el que transmitió al Papa las oraciones de los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana, reunidos ese mismo día en Fulda, León XIV finalmente tomó la palabra. Explicó que había acudido a Metz, "cruz de caminos en el corazón del continente", para rendir homenaje a Robert Schuman, originario de la región del Mosela. Subrayó que fue en esta región donde el padre de la Unión Europea encontró la inspiración para "contribuir a forjar la Europa de hoy y de mañana".

El Papa estadounidense-peruano reconoció la dificultad de definir Europa, afirmando que, sin embargo, es "una realidad cultural e histórica antes que geográfica". Tras recordar sus raíces griegas, latinas, cristianas, germánicas y eslavas, enfatizó que la civilización europea es "también fruto de siglos de encuentros" con otras civilizaciones, "aunque estos no siempre hayan sido fáciles". Citó específicamente el caso de "la presencia de la cultura árabe en la Península Ibérica" y "la proyección del 'Viejo Mundo' en el 'Nuevo Mundo' que generó, a veces dolorosamente, nuevas síntesis en el continente americano".

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La deuda de la cultura europea con el cristianismo

El Papa León XIV hizo hincapié en el papel de otro "Padre de Europa": San Benito de Nursia, fundador del monacato occidental en el siglo VI. También se invitó a la reunión a los abades de los monasterios benedictinos de toda Europa. "Sin esta base monástica, la civilización europea, tal como la conocemos, no existiría", afirmó el Papa, recordando además el papel de Metz en la difusión de este "espíritu benedictino de fraternidad, comunión y solidaridad" durante la Edad Media.

"Por lo tanto, no podemos hablar de Europa sin mencionar el cristianismo", insistió el pontífice. Sostuvo que, si bien no se trata de un criterio exclusivamente confesional, esta "deuda de la cultura europea" con el cristianismo "nos permite comprender mejor cómo la apertura a lo trascendente sigue siendo una dimensión constitutiva de la persona humana y una fuente viva de civilización".

Por lo tanto, León XIV instó a la Unión Europea a redescubrir sus raíces, permitiendo al mismo tiempo una "apertura al diálogo con el otro". Dijo que afirmar la universalidad de los valores que sustentan la convivencia en Europa era "esencial" para su supervivencia "en el contexto multicultural actual" y requería redescubrir el "lugar central de la persona humana".

Inmigración: un "encuentro sin precedentes entre pueblos y culturas"

Al hablar del fenómeno de la migración, el Papa afirmó que Europa se encuentra en "una nueva etapa de su larga historia de encuentros, con la llegada al continente de muchos hombres y mujeres que huyen de la guerra y la persecución, o que buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la miseria".

Para abordar este "encuentro sin precedentes entre pueblos y culturas", el Papa enfatizó la importancia de un "redescubrimiento creativo de nuestras raíces". Recordó que así fue como Robert Schuman, en su época, logró sentar las bases de "una Europa consciente de la urgente necesidad de derribar los muros que la dividían".

Sin mencionar a Ucrania directamente, el Papa lamentó que Europa fuera escenario de otra "masacre sin sentido que cobra innumerables víctimas civiles cada día". Hizo un llamamiento a un "diálogo paciente" e instó a las partes a estar "dispuestas a sacrificar ciertas posturas por el bien común de la paz".

Si bien negó cualquier "irenismo ingenuo", el pontífice volvió a atacar "la ilusión del rearme", justo después de que el presidente Macron hiciera un llamamiento a "una Europa de defensa y paz". Afirmó que era mejor "realizar esfuerzos creativos para promover la paz mundial" que intentar prevenir los conflictos actuales preparándose para aquellos "que suponemos que están por venir".

"El valor de una promesa se ignora"

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La Europa que imaginó Schuman es un continente donde se prefiere el diálogo al conflicto armado, declaró León XIV, abogando por el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. "Hoy, las relaciones humanas y entre Estados se están volviendo cada vez más bárbaras. Se desprecia el valor de la palabra; en cambio, se ensalzan las mentiras y el engaño", lamentó. Añadió, sin embargo, que Europa podría "poner fin a esta espiral gracias al respeto a los demás que ha cultivado y preservado", inspirándose en el ejemplo que ha dado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El pontífice señaló la pérdida de confianza en la "capacidad de progreso", indicando que la "pretensión moderna de tenerlo todo a la vez no se corresponde con la historia y la cultura europeas". Abogando por el "realismo y la valentía", enfatizó el valor de los "pequeños pasos".

Un llamamiento a la juventud europea

El papa León XIV dedicó sus últimas palabras a la juventud europea, "de hoy y de mañana": "¡No teman al futuro!", les exhortó, haciéndose eco de los sentimientos de Juan Pablo II. Animó a las nuevas generaciones a no someterse "a la lógica de la violencia y la opresión".

"No teman formar una familia, traer hijos al mundo, defender la dignidad de cada persona, desde el primer momento en el vientre materno hasta su último aliento", recalcó.

El Papa finalmente pidió a la juventud del "Viejo Continente" que se convirtiera en "constructores" de comunidades, participando activamente en la vida cotidiana y también en la política. "Con ustedes, Europa, firmemente arraigada, seguirá floreciendo e inspirando al mundo entero", les aseguró.

Continuidad con pontificados anteriores

"Este encuentro con León XIV marca un punto de inflexión, un resurgimiento del antiguo vínculo que existe entre la Iglesia católica y la integración europea", declaró a I.MEDIA Jérôme Vignon, antiguo asesor de Jacques Delors durante la Presidencia de la Comisión Europea. "Desde el principio, los católicos y la Iglesia vieron en este proceso de reconciliación un signo de paz y ética social, pero también una forma de enmendar los errores cometidos a lo largo de los siglos", explicó Vignon, quien también fue presidente de las Semanas Sociales de Francia.