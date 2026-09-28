León XIV concluye su visita a Lourdes con una procesión con antorchas

Al final del tercer día de su viaje apostólico a Francia, el Papa participó en la procesión de antorchas en Lourdes , siguiendo una estatua de la Virgen Coronada. La procesión recorrió la orilla del río desde la gruta y la gran explanada durante más de media hora. Mientras caminaba, rezó el rosario en muchos idiomas del mundo, junto a decenas de miles de católicos cuyas velas brillaban intensamente en la noche.

"Un peregrino entre peregrinos». Así se presentó León XIV al concluir su visita de unas 36 horas a Lourdes con la tradicional procesión de antorchas la noche del 27 de septiembre de 2026. Esta actitud caracterizó su paso por la ciudad mariana: al llegar el día anterior, había ido a la gruta y bebido del agua del manantial, como hacen los innumerables visitantes del lugar.

León XIV participó en la procesión de antorchas en Lourdes. Subrayó que la Madre de Jesús es una figura fundamental y que su apoyo e intercesión no son secundarios

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En su meditación en las escaleras de la basílica, el jefe de la Iglesia Católica expresó su emoción al pensar en los fieles que acuden a Lourdes para venerar a la Virgen María de generación en generación. Subrayó que la Madre de Jesús es una figura fundamental y que su apoyo e intercesión no son secundarios en la vida de un cristiano.

Haciendo hincapié en el "milagro" de la fe, que puede "traer serenidad y alegría en medio de la adversidad", León XIV vio en el resplandor de las velas un símbolo de la esperanza que "nunca nos abandona". Más allá del horizonte terrenal, el pontífice prometió a quienes sufren "un futuro de felicidad infinita en Dios, que tenemos la certeza de alcanzar si permanecemos firmes en la fe y la caridad".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Se espera que el Papa pase la noche en Lourdes. Mañana por la mañana, 28 de septiembre, partirá de los Pirineos para cruzar Francia en diagonal y dirigirse a Metz, en la región del Mosela, última parada de su viaje apostólico por el país. Esta jornada en la tierra de Robert Schuman culminará con un encuentro por la paz en Europa, al que asistirán, entre otros, el presidente Emmanuel Macron y los soberanos de Luxemburgo y Mónaco.

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