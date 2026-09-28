León XIV concluye su visita a Lourdes con una procesión con antorchas

León XIV participó en la procesión de antorchas en Lourdes. Subrayó que la Madre de Jesús es una figura fundamental y que su apoyo e intercesión no son secundarios
"Un peregrino entre peregrinos». Así se presentó León XIV al concluir su visita de unas 36 horas a Lourdes con la tradicional procesión de antorchas la noche del 27 de septiembre de 2026. Esta actitud caracterizó su paso por la ciudad mariana: al llegar el día anterior, había ido a la gruta y bebido del agua del manantial, como hacen los innumerables visitantes del lugar.
Al final del tercer día de su viaje apostólico a Francia, el Papa participó en la procesión de antorchas en Lourdes, siguiendo una estatua de la Virgen Coronada. La procesión recorrió la orilla del río desde la gruta y la gran explanada durante más de media hora. Mientras caminaba, rezó el rosario en muchos idiomas del mundo, junto a decenas de miles de católicos cuyas velas brillaban intensamente en la noche.