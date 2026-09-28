¿Las matemáticas dicen algo sobre Dios?

Un científico expone el argumento ontológico de Gödel en un congreso de científicos católicos

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Muchos científicos han tratado demostrar la existencia de Dios a través de sus observaciones y razonamientos a lo largo de la historia.

El matemático Kurt Gödel, por ejemplo, conocido por su teorema de la incompletitud -cualquier sistema lógico si es consistente, es incompleto-, formuló el argumento ontológico mediante la lógica modal.

Lo hizo siguiendo una larga tradición iniciada por san Anselmo y profundizada por filósofos como Descartes y Leibniz.

Partiendo de la definición de Dios como el que tiene todas las perfecciones y usando reglas lógicas, Gödel buscaba demostrar que ese ser debería existir.

Este matemático del siglo XX se dio cuenta de que la lógica de primer orden no le servía y recurrió a la lógica modal de orden superior.

Por un lado, ese lenguaje hecho de símbolos de relación, de función, de constante y elementos del universo no lograba abarcar el concepto de necesidad propuesto por Descartes.

Tampoco podía expresar el cumplimiento de todas las propiedades buenas porque usaba un “para todo” con algo que no es una entidad, sino una propiedad de un objeto.

Miguel Recio, matemático Cortesía de Miguel Recio

Por eso su intento “no resultó finalmente satisfactorio”, afirmó el matemático Miguel Recio en el V Congreso de la Sociedad de Científicos Católicos de España celebrado del 17 al 19 de septiembre de 2026 en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

“Sin darse cuenta, en alguna de las premisas él mismo estaba asumiendo la existencia de Dios”, explicó en su ponencia, en la que expuso detalladamente el argumento ontológico de Gödel.

“Al menos en este ejemplo, la lógica matemática, con todo su formalismo y su rigor, no puede abarcar lo que es Dios”, concluyó Recio.

“La ciencia por sí misma no es capaz de llegar a todo lo que significa Dios -añadió-. Necesitamos algo más: la revelación y conocer a Dios de manera personal”.

Cuando las matemáticas llevan a Dios

Sin embargo, para Recio, aunque las matemáticas solas parecen no servir para demostrar la esencia divina, sí pueden usarse para acercarse un poco más a Él.

“Las matemáticas tienen mucha belleza y mucha elegancia en su profundidad -explicó a Aleteia-: eso puede ayudar a encontrar a Dios, al menos a mí me ayuda”.

“Cuando me siento a investigar, aunque haga cosas muy concretas y a veces me cueste, me gusta ver que todo esto viene de Dios y que conocer las matemáticas es una manera de conocerle a Él”, detalló.

Recio destacó que las matemáticas “son muy prácticas y tienen utilidades en muchos aspectos de la vida, están presentes en todas las ciencias”.

Sin embargo, confesó, “a mí me fascinan y me dedico totalmente a ellas no por la utilidad que puedan tener, sino por las matemáticas en sí, por la belleza que pueden tener: ahí descubro a Dios”.

“No hablo de las matemáticas con el misticismo que a menudo se les atribuye, por ejemplo con la sucesión de Fibonacci o la razón aurea, como algo espiritual”, aclaró.

“Yo personalmente descubro a Dios en las matemáticas y en su belleza no como una prueba de que tiene que haber un creador porque todo es demasiado bonito, sino porque en todo lo que es Bueno, Bello y Verdadero puedo contemplar la presencia de Dios -añadió-. Conocer las matemáticas me permite contemplarLe desde ellas”.

Congreso de científicos católicos

Recio agradece haber podido intervenir en el congreso de científicos católicos celebrado este mes en la capital española.

Los participantes pudieron constatar que “no hay una incompatibilidad entre ser científico y ser creyente”, dijo Recio.

“La ciencia nos puede hablar de Dios -subrayó-, y creer en Dios nos puede dar incluso ciertas ventajas como científicos, a la hora de mirar la realidad e intentar entenderla”.

El congreso de la sección española de la Society of Catholic Scientists, que el año que viene se celebrará en Cartagena, permite la relación entre científicos de distintos ámbitos: matemáticos, físicos, químicos, biólogos,…