En Metz, León XIV afirmó que “quien se venga” no es “más fuerte que quien perdona”

Antes de dirigirse a la catedral de Saint-Étienne para celebrar la misa este lunes, el pontífice peruano-estadounidense recorrió en su papamóvil durante casi media hora las calles de la prefectura de Mosela, donde fue recibido por una multitud jubilosa. Según las autoridades locales, 35.000 personas se congregaron en las calles para verlo.

"Vosotros, hijos de esta tierra, desgarrada en el pasado por conflictos fratricidas, sabéis bien que no es cierto que quien busca venganza sea más fuerte que quien perdona", declaró León XIV en su homilía en la catedral de Metz el 28 de septiembre de 2026. Esta fue la última aparición pública del pontífice estadounidense en Francia, tras cuatro días completos de viaje. Refiriéndose al "estatus especial" de la región del Mosela, donde la Iglesia se rige por el Concordato, el papa número 267 elogió el "fructífero diálogo entre la sociedad civil y la fe" que allí tiene lugar.

En su última aparición pública en Francia, León XIV celebró la Misa en la Catedral de Metz. En su homilía habló sobre la "fortaleza y gran equilibrio" que se requiere para no "dejarse vencer por el mal"

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN | AFP

Entre ellos se encontraba Louise, residente de Metz, quien esperó al Papa durante varias horas frente a la catedral de Saint-Étienne. "Vimos el fervor en París, luego en Lourdes, tenemos que estar a la altura", explicó poco antes de su llegada, dispuesta a ondear una bandera de Lorena. Esta mujer, de unos cuarenta años, se mostró conmovida de que el pontífice hubiera insistido en venir a Mosela en lugar de a cualquier otro lugar de Francia después de París y Lourdes.

Recibido por las autoridades en las escaleras de la catedral, el pontífice se dirigió primero a rezar en una capilla lateral ante el Santísimo Sacramento. El presidente Emmanuel Macron, su esposa y el primer ministro Sébastien Lecornu asistieron a la ceremonia.

El mensaje del Evangelio no trata sobre la "debilidad"

En su homilía, el sucesor de Pedro lamentó que el mundo esté sometido a "mucha violencia, manipulación y arrogancia en diversos niveles". Citando el pasaje bíblico que insta a poner "la otra mejilla", lamentó que algunos interpretaran estas palabras como "debilidad" o "capitulación ante el mal". "Eso no es así en absoluto", afirmó.

Photo by Benoit Tessier / POOL / AFP

“¿Qué producen en el mundo actitudes como la venganza, el revanchismo y el rechazo?”, preguntó León XIV. Dirigiéndose a la asamblea del Mosela, compuesta por “hijos de esta tierra desgarrada”, declaró: “Sabéis muy bien que no es cierto que quien se venga sea más fuerte que quien perdona”.

Se necesita "fortaleza y gran equilibrio" para no "dejarse vencer por el mal", afirmó el pontífice, especialmente "cuando las heridas sufridas son profundas". Ante la injusticia, León XIV hizo hincapié en "el amor […] cualesquiera que sean las circunstancias".

Una Europa de armonía, no de uniformidad

León XIV consideraba que Europa "tiene sus raíces" en la vida de "hombres y mujeres que vivieron, predicaron y compartieron las enseñanzas del Evangelio". Alabando las contribuciones del monacato a la historia del continente europeo, afirmó que "los principios morales del mundo en que vivimos nos fueron transmitidos desde allí". Citó específicamente "la naturaleza sagrada e inviolable de la vida humana", la protección de la libertad individual y "la importancia primordial de la familia como fundamento de la sociedad".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El Papa habló del "estatus especial" de Mosela, gobernada, al igual que Alsacia, por el sistema del Concordato debido a su ocupación alemana en 1905 durante la separación de la Iglesia y el Estado en Francia. Elogió el "fructífero diálogo entre la sociedad civil y la fe" que se desarrolla en estas regiones y animó a este territorio a servir de "laboratorio" en este ámbito. Como diócesis concordal, el clero de Metz recibe un salario estatal y la educación religiosa está incluida en el currículo escolar público.

"El futuro de Europa no reside en la uniformidad, sino en la armonía de las diferencias", y donde "la herida del pasado se convierte en una brecha que permite el paso de la luz", continuó León XIV. Como último "deseo" compartido con los fieles del Mosela, los exhortó a "ser testigos generosos y valientes" de su historia local, llena de "heroísmo, bondad, misericordia, amor y belleza moral".

La vista de León XIV a Metz en imágenes: