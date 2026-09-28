En Metz, León XIV afirmó que “quien se venga” no es “más fuerte que quien perdona”

En su última aparición pública en Francia, León XIV celebró la Misa en la Catedral de Metz. En su homilía habló sobre la "fortaleza y gran equilibrio" que se requiere para no "dejarse vencer por el mal"
"Vosotros, hijos de esta tierra, desgarrada en el pasado por conflictos fratricidas, sabéis bien que no es cierto que quien busca venganza sea más fuerte que quien perdona", declaró León XIV en su homilía en la catedral de Metz el 28 de septiembre de 2026. Esta fue la última aparición pública del pontífice estadounidense en Francia, tras cuatro días completos de viaje. Refiriéndose al "estatus especial" de la región del Mosela, donde la Iglesia se rige por el Concordato, el papa número 267 elogió el "fructífero diálogo entre la sociedad civil y la fe" que allí tiene lugar.
Antes de dirigirse a la catedral de Saint-Étienne para celebrar la misa este lunes, el pontífice peruano-estadounidense recorrió en su papamóvil durante casi media hora las calles de la prefectura de Mosela, donde fue recibido por una multitud jubilosa. Según las autoridades locales, 35.000 personas se congregaron en las calles para verlo.