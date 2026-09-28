El domingo por la tarde, el papa León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual desde las 17:30 hasta aproximadamente las 19:00 horas en el chalet episcopal de Lourdes, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sin embargo, las víctimas denunciaron que la visita duró 1 hora y 57 minutos, cuando estaba prevista para durar una hora.

Víctimas de abuso sexual que se reunieron con el Papa León XIV afirmaron que este reconoció la naturaleza sistémica de la violencia que sufrieron dentro de la Iglesia el 27 de septiembre de 2026 en Lourdes. El Papa dedicó casi dos horas de su tarde a estas siete personas, en el tercer día de su viaje apostólico a Francia. Durante una rueda de prensa a la que asistió I.MEDIA , elogiaron la empatía y la capacidad de escucha del pontífice, señalando que se había preparado para recibirlas con antelación.

León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual en Lourdes durante casi dos horas en el tercer día de su viaje apostólico a Francia.

De las siete personas con las que se reunió el Papa, cinco revelaron su identidad y participaron en la rueda de prensa. Entre ellas se encuentran víctimas de varios casos de gran repercusión en los últimos años, como el padre Preynat, el abad Pierre y los padres de Bétharram. Una víctima de estos últimos incluso declaró haber solicitado al Papa la disolución de la congregación.

Un formato de reunión único

Esta reunión se desarrolló según el formato elegido por las propias víctimas. El Papa se reunió primero con cada persona individualmente antes de hablar con ellas en grupo. Estos encuentros, de aproximadamente quince minutos cada uno, permitieron abordar temas íntimos, más difíciles de compartir en una reunión grupal. Según se informó, el Papa número 267 se mostró profundamente conmovido por estos intercambios.

Ningún papa se había reunido jamás con víctimas de abusos de esa manera. Durante su viaje apostólico a España, solo se había organizado una reunión grupal, con seis personas.

Los cinco ciudadanos franceses que participaron en la rueda de prensa elogiaron unánimemente la capacidad de escucha y la empatía del Papa. Jean-Marie Delbos, víctima de los sacerdotes de Bétharram, describió el encuentro como un momento profundamente emotivo que lo conmovió profundamente. Jérôme Guillement, por su parte, afirmó haber sentido sinceridad por parte de León XIV.

En declaraciones a la prensa, las cinco víctimas informaron que el Papa había reconocido el carácter sistémico del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Jérôme Guillement afirmó que León XIV tiene una opinión muy clara al respecto. "Para él, los perpetradores son individuos, pero la forma en que actúan y han actuado durante años está vinculada al carácter sistémico del abuso", continuó.

Pasarán "años" antes de que las cosas cambien

Véronique Garnier respondió a los comentarios del obispo Pierre-Antoine Bozo, portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), quien afirmó el 25 de septiembre que Francia había superado la "dimensión sistémica" del abuso sexual dentro de la Iglesia.

Garnier relató haberle dicho al Papa que esto era falso: "No hemos superado esa situación". Según se informó, el Papa compartió esta opinión, reconociendo que "pasarían años y años antes de que las cosas cambiaran". "Aunque se ha hecho mucho en Francia, sentía que la Iglesia aún tenía mucho por hacer", añadió Jérôme Guillement, haciendo hincapié en "el trabajo que aún queda por hacer más allá de nuestras fronteras".

Satisfechos con sus conversaciones con el jefe de la Iglesia Católica, los cinco individuos recalcaron que este intercambio "es un paso importante, pero no el final del camino". Jérôme Guillement reconoció los beneficios de los diversos informes sobre el tema de los abusos, así como de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, encabezada por el obispo francés Thibault Verny, pero confió que ahora esperaba "acciones concretas".

Estas personas tuvieron la oportunidad de hacerle peticiones concretas al Papa y sintieron que él era consciente de que ahora debía colaborar con las víctimas. "Sentimos que su compromiso es real", añadieron, afirmando que León XIV ya había trabajado antes y que seguiría haciéndolo.

Estas son las imágenes del Papa León XIV en Lourdes