León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual en Lourdes durante casi dos horas en el tercer día de su viaje apostólico a Francia.
Víctimas de abuso sexual que se reunieron con el Papa León XIV afirmaron que este reconoció la naturaleza sistémica de la violencia que sufrieron dentro de la Iglesia el 27 de septiembre de 2026 en Lourdes. El Papa dedicó casi dos horas de su tarde a estas siete personas, en el tercer día de su viaje apostólico a Francia. Durante una rueda de prensa a la que asistió I.MEDIA , elogiaron la empatía y la capacidad de escucha del pontífice, señalando que se había preparado para recibirlas con antelación.
El domingo por la tarde, el papa León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual desde las 17:30 hasta aproximadamente las 19:00 horas en el chalet episcopal de Lourdes, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sin embargo, las víctimas denunciaron que la visita duró 1 hora y 57 minutos, cuando estaba prevista para durar una hora.