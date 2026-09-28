Cuando seis acólitos con síndrome de Down participan en una misa papal

Servir ante cientos de miles de personas podría intimidar a cualquiera, pero estos jóvenes pidieron el puesto, y el miembro más joven ayudó a que se hiciera realidad

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Servir en la misa puede poner nervioso incluso a un acólito experimentado. Hay movimientos que recordar, objetos que colocar en el lugar correcto, en el momento preciso. Ahora, imagínese sustituir la congregación parroquial habitual por casi un millón de personas, añadir cientos de acólitos, miles de clérigos, cámaras de televisión y, para que todo el mundo se relaje, el Papa.

Habría sido una tarea desalentadora incluso para el más experimentado, pero entre los que se ofrecieron como voluntarios para la misa del Papa León en París había seis jóvenes con síndrome de Down que deseaban fervientemente estar allí.

François, Théophile, Maxime, Foucauld, Timothée y Jérôme, de entre 11 y 28 años, están vinculados a la Fundación Jérôme Lejeune, que apoya a personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales genéticas. Servir en el altar tampoco fue algo que se les ocurrió especialmente para la visita papal. Maxime, de 22 años, ha servido desde su Primera Comunión y ahora ayuda a formar a los monaguillos más jóvenes de su parroquia, mientras que François, de 28 años, sirve regularmente en Saint-Augustin en París.

Si bien sentían nervios antes de la tarea más importante de su vida como monaguillos, la emoción parece haberlos vencido. François admitió de antemano que estaba algo estresado, pero describió la perspectiva de estar cerca del Papa como un "rayo de sol".

Y luego estaba la pequeña cuestión de cómo los seis habían logrado obtener la misión en primer lugar.

Enviar al más joven

Cuando se necesitó un representante para llevar su petición hasta las más altas instancias, el grupo aparentemente no vio motivo para enviar a su miembro de mayor rango. En cambio, la tarea recayó en Théophile, de 11 años.

Durante una audiencia de la Fundación Jérôme Lejeune en el Vaticano en junio, Théophile se acercó al Papa León con una carta firmada por los seis, preguntándole si podían servir en su misa cuando visitara París. Teniendo en cuenta que François tiene 28 años y Maxime cuenta con 14 años de experiencia como acólito, permitir que el miembro más joven del grupo gestionara las negociaciones papales parece una muestra de gran confianza y, como se demostró, sumamente eficaz.

Tres meses después, los seis se ponían sus albas blancas en la Plaza de la Concordia y tomaban lugar entre unos 400 acólitos.

Hay un detalle importante en esa historia. Théophile y sus amigos no habían pedido una aparición especial en la misa ni la oportunidad de conocer al papa; habían preguntado si podían colaborar. Sabían cómo servir en el altar y querían poner esa experiencia al servicio de la que seguramente era la tarea más importante de sus vidas.

La descripción que hace Maxime de su papel habitual en la parroquia lo ilustra a la perfección. Además de ser turiferario, ayuda a formar a los acólitos más jóvenes y, con orgullo, le comentó a Aleteia Francia que él era el "encargado de los acólitos".

Cualquiera que esté familiarizado con la vida parroquial probablemente pueda imaginárselo de inmediato. Todo grupo necesita a alguien que sepa dónde debe estar cada uno, qué deben llevar y si lo están haciendo correctamente, y Maxime claramente ha adquirido la experiencia suficiente para ser la persona que ayude a los demás.

La alegría de tener algo que dar

Es comprensible que a menudo se hable de las personas con síndrome de Down en términos del apoyo, las oportunidades y la acogida que deberían recibir. Los seis monaguillos de París ofrecieron otra perspectiva, porque pertenecer a una comunidad también significa tener la oportunidad de contribuir a ella.

Eso podría significar capacitar a un acólito más joven, asistir fielmente a la misa o recibir una responsabilidad en un día importante. En la Plaza de la Concordia, significó que seis jóvenes ocuparan sus lugares junto a cientos de otros acólitos y desempeñaran un papel que ya conocían.

El Papa León no los mencionó específicamente durante su homilía, pero una de sus observaciones de aquella mañana pareció particularmente pertinente. Advirtiendo contra la reducción de los seres humanos a lo que se puede contar o medir, el Papa recordó a la congregación que "ninguno de nosotros es simplemente un número o una anotación en un registro, sino una persona única e irremplazable".

"Debemos sentirnos orgullosos y felices de estar vivos"

Los seis jóvenes que rodeaban el altar no necesitaban demostrar su valía siendo útiles, por supuesto, pero su presencia ofrecía otro recordatorio de cómo se manifiesta el respeto a la dignidad humana en la práctica. No se trata simplemente de hacerle un hueco a alguien; se trata también de reconocer sus talentos, confiar en ellos y, a veces, permitirles ser quienes saben qué hacer.

François tenía una perspectiva mucho más sencilla. Antes de la misa, reconoció su discapacidad sin permitir que limitara su vida: "Somos discapacitados", dijo, "pero debemos sentirnos orgullosos y felices de estar vivos".

Esa alegría parece una forma apropiada de recordar a los seis en medio de todas las espectaculares imágenes de la misa del Papa León XIII en París. Se habían ofrecido voluntarios para una tarea que habría puesto nervioso incluso al acólito más experimentado, convencieron al Papa para que les permitiera hacerlo y se encontraron sirviendo ante una de las congregaciones más grandes que probablemente jamás verán.