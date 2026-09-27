San Miguel, el arcángel de la última batalla

Arcángel por su importancia en la jerarquía celestial, Miguel es fundamental en la Biblia ya que será él quien lidie la gran batalla espiritual del Apocalipsis

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Cualquier lector del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, no ha podido evitar sentirse aterrado ante las batallas que libran las fuerzas del bien contra las del mal. San Juan, que lo redactó en el siglo I d. C. en la isla de Patmos, ofrece, en efecto, en estas páginas unas visiones tan aterradoras como grandiosas, que muchos guionistas de Hollywood envidiarían… En el centro de esta batalla de los ángeles contra los demonios figura, en primer lugar, el propio arcángel san Miguel.

Presente en toda la Biblia

Ya mencionado en el Antiguo Testamento, el Príncipe de los ángeles desempeña así, en este último libro del Nuevo Testamento, un papel fundamental. Cabe destacar que la propia palabra "Apocalipsis" proviene del griego antiguo ἀποκάλυψις /apokálupsis y se traduce como "revelación", y no como "catástrofe", como a menudo se cree.

Esta revelación no impidió, por supuesto, que se libraran combates titánicos entre las fuerzas del mal y del bien, pero esta oposición tiene como objetivo principal alcanzar el advenimiento de un nuevo orden: el de la soberanía divina. Ahora bien, esta batalla final recayó en el arcángel Miguel, tal y como relata con gran estruendo el libro del Apocalipsis.

Miguel contra el dragón

Escuchemos el Apocalipsis:

"Entonces se produjo una batalla en el cielo: Miguel, junto con sus ángeles, tuvo que luchar contra el Dragón. El Dragón, por su parte, también luchaba con sus ángeles, pero no fue el más fuerte; a partir de entonces, ya no hubo lugar para ellos en el cielo" (Ap 12, 7-8).

Aunque el texto es conciso, no descarta por ello una violencia explícita, y se trata efectivamente de una auténtica batalla que enfrenta en el cielo a los ángeles del bien con las fuerzas del mal, siendo el Dragón conocido también como Diablo o Satanás, o incluso príncipe de los demonios y jefe de los ángeles caídos.

"Ángel caído (La guerra de los ángeles)", de Pierre Paul Rubens, 1619, Alte Pinakothek de Múnich. Wikimedia

La Biblia continúa recordando que aquel que había seducido al mundo entero inculcando los vicios entre las virtudes iba a ser excluido del cielo, junto con sus funestos compañeros, y desterrado a la tierra para librar allí una última batalla.

El arcángel Miguel ocupa un lugar preponderante en esta lucha celestial, librando, como un general, una batalla contra los demonios, tal y como lo representaron numerosos artistas con talento y, en ocasiones, una imaginación desbordante, como el gran pintor Pedro Pablo Rubens en 1619 con su obra El ángel caído o, de forma más sobria, el manuscrito Las muy ricas horas del duque de Berry con «La fiesta del arcángel», que representa en el siglo XV el combate singular entre Miguel y el dragón sobre el Monte Saint-Michel.

La esperanza escatológica

Satanás tal y como lo ve Dante en «La Divina Comedia». Ilustración de Gustave Doré. Wikimedia

Estas batallas, descritas con gran riqueza de imágenes, debían —y aún deben— inspirar nuestra fe en la llegada del reino de Dios, objeto de la escatología o discurso sobre el fin de los tiempos. Si el arcángel Miguel protege a cada uno de los creyentes en el día a día contra las fuerzas del mal, será él también quien anuncie la venida de Cristo en el Juicio Final, tal y como advierte san Pablo en su Primera carta a los Tesalonicenses:

"Al sonido de la voz del arcángel y de la trompeta divina, el Señor mismo descenderá del cielo, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero" (1 Ts 4,16).

Pasaje que justifica que el arcángel sea representado en numerosas obras de arte no solo con su espada, sino también con una trompeta. La voz del arcángel y la trompeta divina darán así la señal de esta venida, sinónimo de vida eterna.