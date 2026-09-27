Alrededor de 150 000 fieles se reunieron, algunos de ellos desde muy temprano esa mañana, para asistir a la misa de León XIV en la pradera del Santuario de Lourdes, que bordea el río Gave. Véronique, quien vino de Burdeos, pasó la noche en un autobús. «Esperamos que nos recuerde que la debilidad es algo magnífico y que no hay que tratar de borrarla», confiaba.

Ante unas 150 000 personas, León XIV destacó la «sacralidad de la vida», que debe ser acogida como un «precioso don de Dios», durante la misa celebrada en el Santuario de Lourdes el 27 de septiembre de 2026. Al recordar la importancia de la penitencia, llamó a la Iglesia a sanar las «heridas profundas, [las] infidelidades y [los] dolorosos extravíos cometidos en su seno».

Ante unas 150 000 personas, el Papa León XIV destacó la «sacralidad de la vida», que debe ser acogida como un «precioso don de Dios», durante la misa celebrada en el Santuario de Lourdes

Muchos peregrinos vinieron de España, cuya frontera se encuentra a unos treinta kilómetros de allí. Entre ellos, José, parapléjico, es un asiduo del santuario. «Vengo todos los años; es un verdadero consuelo ver a un papa hacer los mismos gestos que yo en la Gruta ayer», explica.

«¡Qué alegría estar juntos!», exclamó el pontífice estadounidense ante los 150 000 fieles reunidos en la pradera del santuario de Lourdes al inicio de su homilía. Saludó a todos los peregrinos presentes, «en especial a [aquellos] que han venido de todas las provincias y diócesis de Francia».

Al comentar los textos de la misa de este domingo, el pontífice hizo hincapié en la importancia de la penitencia, un llamado que resuena «sin cesar en las Sagradas Escrituras». Insistió en la «urgencia» y la «necesidad» de responder a él: «Es hoy —no mañana— cuando hay que convertirse».

El final de la vida y los abusos mencionados

El jefe de la Iglesia católica recordó las palabras que María habría pronunciado ante Bernadette Soubirous durante las apariciones de 1858: «No te prometo que seas feliz en este mundo, sino en el otro». Esta promesa «sacude nuestras mentalidades contemporáneas», reconoció, señalando a una sociedad «en busca del progreso y de los bienes materiales […] a veces tentada a olvidar el horizonte de la eternidad».

«Esta exigencia de conversión compromete a la propia Iglesia», aseguró el pontífice estadounidense-peruano, quien insistió en que esta tenga el «valor» de vivirla «en primer lugar». Al hacer un llamado a sanar «las heridas profundas, las infidelidades y los dolorosos extravíos cometidos en su seno», insistió en la necesidad de «reconocer sus propias faltas». Esta mención hace eco de su encuentro con víctimas de abuso sexual, que tendrá lugar a última hora de la tarde de este domingo.

A las «corrientes actuales que buscan redefinir el valor de la vida humana ante la enfermedad, el sufrimiento o la vejez», el papa número 267 opuso «la Gruta de Massabielle», un símbolo de la «esperanza cristiana». Palabras que resuenan especialmente unas semanas después de la promulgación de una ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido en Francia. «Aquí no se rechaza ninguna fragilidad», afirmó, refiriéndose a la «sacralidad de la vida», que debe ser acogida como «un don precioso de Dios».