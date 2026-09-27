Ante unas 150 000 personas, el Papa León XIV destacó la «sacralidad de la vida», que debe ser acogida como un «precioso don de Dios», durante la misa celebrada en el Santuario de Lourdes
Ante unas 150 000 personas, León XIV destacó la «sacralidad de la vida», que debe ser acogida como un «precioso don de Dios», durante la misa celebrada en el Santuario de Lourdes el 27 de septiembre de 2026. Al recordar la importancia de la penitencia, llamó a la Iglesia a sanar las «heridas profundas, [las] infidelidades y [los] dolorosos extravíos cometidos en su seno».
Alrededor de 150 000 fieles se reunieron, algunos de ellos desde muy temprano esa mañana, para asistir a la misa de León XIV en la pradera del Santuario de Lourdes, que bordea el río Gave. Véronique, quien vino de Burdeos, pasó la noche en un autobús. «Esperamos que nos recuerde que la debilidad es algo magnífico y que no hay que tratar de borrarla», confiaba.