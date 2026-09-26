Los sueños de la Biblia: Salomón y el origen de su sabiduría 

Leemos en la Biblia que, aunque la sabiduría del rey Salomón se ha convertido en un proverbio, fue en sueños donde se la pidió al Señor

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La Biblia dice que Salomón, hijo del rey David, había alcanzado la cima de su gloria al casarse con la hija del faraón para ampliar aún más su red de alianzas y consolidar su reino. Y, sin embargo, a pesar de todo ese poder, este hombre humilde y respetuoso con la potencia divina consideraba que aún le faltaba algo decisivo. Por ello, se había desplazado a Gabaón, a seis kilómetros al noroeste de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados de su reino; allí, recibió en sueños una petición muy curiosa por parte del Señor:

"Pide lo que quieras que te dé" (1 R 3, 5).

Salomón dio esta sorprendente respuesta, que ha pasado a la posteridad:

"Dale a tu siervo un corazón atento para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir el bien del mal; de lo contrario, ¿cómo gobernar a tu pueblo, que es tan importante?" (1 R 3, 9)

La Biblia nos enseña que esta respuesta agradó al Señor: Salomón, en lugar de pedir aún más bienes materiales o poder, solicitó una cualidad mucho más valiosa, pero que rara vez buscan, los poderosos, la sabiduría para gobernar al pueblo.

Una petición agradable al Señor

El arte de gobernar a su pueblo con justicia valía, a ojos de Salomón, más que mil riquezas, más incluso que la muerte de sus enemigos o una vida más larga, por lo que Dios le estuvo agradecido. Esta humildad de quien lo tenía todo en la tierra y sabía que se lo debía al Señor agradó, en efecto, a Dios, quien, en un sueño, reveló entonces a Salomón cuál iba a ser su destino:

"Te daré un corazón inteligente y sabio, como nadie ha tenido antes que tú ni tendrá después de ti. Además, te daré incluso lo que no has pedido: riqueza y gloria, de modo que durante toda tu vida no tendrás igual entre los reyes" (1 R 3, 12-14).

El despertar de Salomón

Cuando el rey se despertó, se dio cuenta de que acababa de tener un sueño maravilloso y de que Dios se había comunicado con él a través de él. Fortalecido por esta revelación, Salomón regresó sin demora a Jerusalén para presentarse en homenaje ante el Arca de la Alianza del Señor y ofrecer sacrificios y holocaustos de paz.

La Biblia destaca que, en esa ocasión, el rey también ofreció un banquete a todos sus siervos. Una vez más, el sueño abre la puerta a la contemplación divina en el más absoluto silencio. Durante ese momento de recogimiento, alejado de toda distracción humana, Dios concedió a Salomón más de lo que había pedido.