Los catecúmenos en Francia “contradicen cualquier actitud derrotista”, exclamó León XIV

Un ambiente de optimismo impregnó la reunión de este sábado por la mañana en el Instituto Católico de París, un centro de enseñanza superior bajo la autoridad de la Santa Sede, que acoge a casi 11.000 estudiantes cada año. Se esperaba la presencia del Papa en este lugar histórico, marcado por el sacrificio de los 191 Beatos Mártires durante la Revolución Francesa —beatificados hace un siglo—, pero también por la presencia de Fray Lorenzo de la Resurrección, guía espiritual del pontífice. A su llegada, visitó la iglesia de San José de los Carmelitas, frecuentada por Fray Lorenzo, autor de La práctica de la presencia de Dios. La primera edición de este libro (1692) le fue obsequiada durante su visita.

"Como ustedes y con ustedes, me asombra la cantidad de personas que hoy se encuentran en el umbral de la fe", declaró el Papa León XIV a los catecúmenos reunidos en el Instituto Católico de París el 26 de septiembre de 2026, segundo día de su viaje a Francia. Este aumento en los bautismos de adolescentes y adultos en Francia "contradice cualquier actitud derrotista", afirmó, exhortando a la Iglesia a evitar cualquier "complacencia ingenua" y a cultivar un "espíritu de responsabilidad" hacia estos recién llegados.

El significativo e inesperado aumento del número de adolescentes y adultos que solicitan los sacramentos —más de 21.000 recibidos en 2026— dentro de la Iglesia Católica es uno de los principales motivos de la visita de León XIV a Francia.

Photograph by VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

Tras rezar el Padrenuestro en francés con la comunidad educativa local, el Papa se dirigió al patio del Instituto y luego al auditorio principal, donde se dirigió a los participantes de la Asamblea Eclesial Provincial de Île-de-France, dedicada a "Catecúmenos y neófitos: nuevas perspectivas para la vida de nuestra Iglesia en nuestras diócesis". El documento de trabajo para esta reflexión le fue presentado al Papa después de un discurso de bienvenida del Arzobispo de París, Laurent Ulrich.

El significativo e inesperado aumento del número de adolescentes y adultos que solicitan los sacramentos —más de 21.000 recibidos en 2026— dentro de la Iglesia Católica es uno de los principales motivos de la visita de León XIV a Francia.

En su discurso, destacó lo paradójico que puede parecer que este fenómeno de tantas personas redescubriendo el Evangelio y abrazando la fe se produzca en el contexto de una sociedad como la francesa, marcada por una cultura fuertemente secularizada.

Escuchando a los conversos

El Papa tuvo la oportunidad de escuchar a dos de estos "recién llegados". Jaoide, un joven adulto, relató que, en su búsqueda de espiritualidad, había buscado el bautismo tras encontrar su camino en el Corán y luego en la Biblia. Por su parte, Marielle, una mujer mayor, nacida en un entorno no creyente y bautizada, reconoció haber experimentado un "vacío posbautismal" antes de encontrar su lugar en su parroquia.

Aleteia

León XIV, visiblemente conmovido por sus intervenciones, confió en su discurso que sentía "sobre todo, una gran gratitud por la impredecible obra de Dios". "Como ustedes y con ustedes, me asombra la cantidad de personas que hoy se encuentran en el umbral de la fe, y la cantidad de adultos que solicitan los sacramentos de la iniciación cristiana", continuó.

No hay "felicidad ingenua"

Según él, el fenómeno de los catecúmenos en Francia es «un signo tangible de la obra de la gracia de Dios, que trasciende los análisis numéricos y sociológicos», y «contradice cualquier actitud derrotista». Sin embargo, advirtió contra una forma de «autocomplacencia ingenua» ante este movimiento, e instó a los católicos franceses a cultivar un «espíritu de responsabilidad» hacia estos recién llegados.

Con el fin de "reconocer, acoger y preservar la pequeña llama que el Espíritu Santo encendió en la oscuridad de la noche", el Papa hizo hincapié en cómo, a partir de la posguerra, el episcopado francés comenzó a considerarse a sí mismo como una "Iglesia en estado de iniciación", inspirando el Concilio Vaticano II.

Convertir las comunidades en "un espacio familiar"

El Papa León XIV invitó a las comunidades católicas a "cuidar" de los recién bautizados, acompañándolos y ofreciéndoles "un ambiente familiar y una formación lo más integral posible, capaz de abarcar los diversos aspectos de la vida cristiana y fomentar la unión de su fe con su vida". También hizo hincapié en la importancia de la formación en los ritos litúrgicos, señalando que para algunos, estos ritos son "una puerta de entrada al misterio de la fe".

Para acompañar a estos recién llegados, el Papa animó a todos a encontrar "un delicado equilibrio entre acogerlos, escucharlos y, al mismo tiempo, animarlos a afrontar los exigentes retos de la fe", haciendo hincapié en la importancia de la formación. "Su fe es un tesoro que se ofrece a la Iglesia en Francia y a la Iglesia universal", insistió, recordando que San Agustín, su maestro espiritual y uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, fue también "uno de los catecúmenos más famosos de la historia".