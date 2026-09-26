Los catecúmenos en Francia “contradicen cualquier actitud derrotista”, exclamó León XIV

El significativo e inesperado aumento del número de adolescentes y adultos que solicitan los sacramentos —más de 21.000 recibidos en 2026— dentro de la Iglesia Católica es uno de los principales motivos de la visita de León XIV a Francia.
"Como ustedes y con ustedes, me asombra la cantidad de personas que hoy se encuentran en el umbral de la fe", declaró el Papa León XIV a los catecúmenos reunidos en el Instituto Católico de París el 26 de septiembre de 2026, segundo día de su viaje a Francia. Este aumento en los bautismos de adolescentes y adultos en Francia "contradice cualquier actitud derrotista", afirmó, exhortando a la Iglesia a evitar cualquier "complacencia ingenua" y a cultivar un "espíritu de responsabilidad" hacia estos recién llegados.
Un ambiente de optimismo impregnó la reunión de este sábado por la mañana en el Instituto Católico de París, un centro de enseñanza superior bajo la autoridad de la Santa Sede, que acoge a casi 11.000 estudiantes cada año. Se esperaba la presencia del Papa en este lugar histórico, marcado por el sacrificio de los 191 Beatos Mártires durante la Revolución Francesa —beatificados hace un siglo—, pero también por la presencia de Fray Lorenzo de la Resurrección, guía espiritual del pontífice. A su llegada, visitó la iglesia de San José de los Carmelitas, frecuentada por Fray Lorenzo, autor de La práctica de la presencia de Dios. La primera edición de este libro (1692) le fue obsequiada durante su visita.