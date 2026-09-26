En París, 700.000 fieles en la Misa de León XIV

Fue el punto culminante y el evento final de su visita de dos días a París: el sábado por la tarde, el Papa celebró la misa con 700.000 fieles que se habían congregado en los Campos Elíseos, dieciocho años después de la última visita papal a la capital. Desde el gigantesco púlpito erigido para la ocasión, León XIV afirmó que para Dios nadie es "un número en un documento de identidad, ni un número de registro".

Dar testimonio de su fe en Dios para responder a la "sed de sentido" que caracteriza a la humanidad. Esta fue la exhortación de León XIV a los católicos de Francia, durante una multitudinaria misa en la Plaza de la Concordia de París, la tarde del 26 de septiembre de 2026. Ante la multitud de fieles que lo esperaban desde la mañana, el Papa los animó a perpetuar el legado espiritual de los santos franceses, elogiando especialmente a aquellos comprometidos "con la vida".

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En su homilía, el Papa, cuya presencia en Francia está recibiendo una amplia cobertura mediática, enfatizó que los seres humanos no están impulsados ​​por "una sed material", sino por "una sed de sentido, verdad y plenitud". Sin embargo, "hay que reconocer que aquí en la tierra nada puede satisfacernos plenamente", comentó el Obispo de Roma a la multitud, aludiendo a la tentación de llenar el "vacío" y la "inquietud interior" con "nuevos placeres", nuevas posesiones o incluso la tendencia a buscar "distracciones".

El jefe de la Iglesia Católica afirmó entonces que "solo Dios puede llenar el vacío interior". Invitó a todos a escudriñar sus corazones para encontrar su "sed más profunda", sin conformarse con "los muchos ídolos que prometen la luna y las estrellas".

"Sí, tenéis sed de Dios, de vida, de verdad, de unidad, de paz, de comunión, de felicidad", declaró ante los cientos de miles de personas que habían recibido triunfalmente su papamóvil en los Campos Elíseos.

"Construyendo una nación renovada"

A los católicos de Francia, León XIV les encomendó la misión de no guardar su fe "para sí mismos", sino de dejar que esta "se desbordara para nutrir y llenar a quienes los rodeaban". "De vosotros depende llevar esperanza donde reinan el desaliento y la aridez espiritual", les exhortó. Se dirigió en particular a los catecúmenos —los adultos que se han acercado a la Iglesia Católica en gran número en los últimos años— a quienes invitó a "dar testimonio" para que otros, a su vez, pudieran "reflexionar".

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El pontífice peruano-estadounidense también recordó a los franceses que eran "herederos de una larga y hermosa historia santa", citando a los primeros mártires Blandina, Potino e Ireneo, a los santos fundadores de las órdenes religiosas, y a los santos Martín, Francisco de Sales, Vicente de Paúl, Federico Ozanam y Juana Jugan. Una historia que, según él, continúa desarrollándose: "Incluso hoy, muchos en nuestra sociedad, en nuestras parroquias y en nuestras diversas actividades siguen dedicándose a la vida, la familia, la verdad, la paz, la fraternidad y la justicia".

A lo largo de su meditación, León XIV rindió un homenaje especial a las familias que perseveran con valentía en la obra del bien, a pesar de las numerosas dificultades que afrontan a diario. También mencionó el dinamismo de los jóvenes, a quienes se refirió como la Iglesia de hoy. Desde esta hermosa ciudad de París, expresó su esperanza de que el agua viva del Espíritu Santo fluya por toda Francia, animando a la nación a construir una nación renovada desde sus raíces, nutrida por la fe.

ALBERTO PIZZOLI | AFP