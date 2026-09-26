En París, 700.000 fieles en la Misa de León XIV

Papa celebró la misa con 700.000 fieles en los Campos Elíseos, dieciocho años después de la última visita papal a la ciudad.
Dar testimonio de su fe en Dios para responder a la "sed de sentido" que caracteriza a la humanidad. Esta fue la exhortación de León XIV a los católicos de Francia, durante una multitudinaria misa en la Plaza de la Concordia de París, la tarde del 26 de septiembre de 2026. Ante la multitud de fieles que lo esperaban desde la mañana, el Papa los animó a perpetuar el legado espiritual de los santos franceses, elogiando especialmente a aquellos comprometidos "con la vida".
Fue el punto culminante y el evento final de su visita de dos días a París: el sábado por la tarde, el Papa celebró la misa con 700.000 fieles que se habían congregado en los Campos Elíseos, dieciocho años después de la última visita papal a la capital. Desde el gigantesco púlpito erigido para la ocasión, León XIV afirmó que para Dios nadie es "un número en un documento de identidad, ni un número de registro".