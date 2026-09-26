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En la gruta de Lourdes, León XIV reza por Francia, su pueblo y sus líderes

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Crédito: ALBERTO PIZZOLI | AFP

A su llegada a Lourdes, León XIV oró durante varios minutos, arrodillado en silencio ante la estatua de la Virgen María en la cueva donde los católicos conmemoran las apariciones

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Tras pasar dos días en París, a su llegada a Lourdes la noche del 26 de septiembre de 2026, León XIV se dirigió directamente a la "gruta", el lugar donde se dice que la Virgen María se apareció a la joven Bernadette Soubirous en 1858. Allí, recibido con entusiasmo por decenas de miles de personas que llenaban las calles del santuario, oró, bebió agua del manantial y rezó por Francia, pidiendo en particular líderes que promuevan "la defensa de los derechos humanos fundamentales".

En la pista del aeropuerto de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donde aterrizó a las 19:00, el jefe de la Iglesia Católica fue recibido por un coro infantil que cantaba himnos de paz y fraternidad a viva voz. Se tomó un momento para bendecir a un grupo de pacientes en sillas de ruedas antes de subir a su coche, adornado con banderas del Vaticano, para viajar en caravana a la ciudad mariana, a unos quince kilómetros de distancia.