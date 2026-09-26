En la gruta de Lourdes, León XIV reza por Francia, su pueblo y sus líderes

En la pista del aeropuerto de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donde aterrizó a las 19:00, el jefe de la Iglesia Católica fue recibido por un coro infantil que cantaba himnos de paz y fraternidad a viva voz. Se tomó un momento para bendecir a un grupo de pacientes en sillas de ruedas antes de subir a su coche, adornado con banderas del Vaticano, para viajar en caravana a la ciudad mariana, a unos quince kilómetros de distancia.

Tras pasar dos días en París, a su llegada a Lourdes la noche del 26 de septiembre de 2026, León XIV se dirigió directamente a la "gruta", el lugar donde se dice que la Virgen María se apareció a la joven Bernadette Soubirous en 1858. Allí, recibido con entusiasmo por decenas de miles de personas que llenaban las calles del santuario, oró, bebió agua del manantial y rezó por Francia, pidiendo en particular líderes que promuevan "la defensa de los derechos humanos fundamentales".

A su llegada a Lourdes, León XIV oró durante varios minutos, arrodillado en silencio ante la estatua de la Virgen María en la cueva donde los católicos conmemoran las apariciones

ED JONES | AFP

El Papa entró en Lourdes por el Puente León XIV, que inauguró, develando una estatua al son del Gloria, cantado por un coro masculino con boinas vascas. Luego, al caer la noche, con el santuario iluminado y la luna llena como telón de fondo, realizó otro paseo de quince minutos en el papamóvil descapotable entre decenas de miles de personas, tras su recorrido por los Campos Elíseos por la tarde.

El Papa arrodillado en la gruta

Tras descender a la gruta situada a orillas del río Gave, León XIV oró durante varios minutos, arrodillado en silencio ante la estatua de la Virgen María en la cueva donde los católicos conmemoran las apariciones. Los Jardines Vaticanos albergan también una réplica de esta gruta, a la que León XIV acudió en varias ocasiones para rezar el rosario.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Como innumerables peregrinos a Lourdes, León XIV recorrió la excavación, tocando la roca caliza, con el rostro marcado por la gravedad. El pontífice también bebió un vaso de agua del manantial de Lourdes. Según la tradición local, la propia Virgen María reveló este manantial subterráneo a Bernadette Soubirous. Desde entonces, miles de enfermos acuden cada año a bañarse en las pozas que recogen esta agua, y algunos se curan milagrosamente, curaciones que la medicina no puede explicar.

Finalmente, el Papa añadió una vela a las que ardían en el gran candelabro al pie de la estatua, antes de recitar una oración en francés, pidiendo que Francia tuviera "el don de la concordia fraterna". Deseó para el país "una sociedad armoniosa, que destierre toda violencia y odio, y que permita a todos trabajar, formar una familia y vivir sus vidas en paz y serenidad".

El Papa también hizo un llamamiento a Francia para que tenga "líderes sabios y generosos, dispuestos a sacrificarse, capaces de afrontar los retos y deseosos de servir al bien común". Hizo hincapié en su papel en el ámbito internacional para "promover la defensa de los derechos humanos fundamentales, así como la paz en el mundo, rechazando para siempre la lógica de la guerra".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El pontífice peruano-estadounidense también dedicó unas palabras a "los más desafortunados y pobres", a los "enfermos y sufrientes", a los jóvenes y a las familias cristianas. A estas últimas, les expresó su esperanza de que se abrieran generosamente a la vida.