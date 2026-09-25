“Sagrado Corazón”: Más de 15 mil espectadores en 15 días en España

Tras su preestreno en el Cerro de los Ángeles, la película francesa emociona en los cines

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Más de 15 mil personas han visto la película Sagrado Corazón en las dos semanas que lleva proyectándose en los cines de España, según su distribuidora Bosco Films.

Estrenado hace un año en Francia, el docudrama ha pasado ya por países como Estados Unidos, Italia, Polonia y Líbano, superando el millón de espectadores.

El film está dirigido por Sabrina y Steven Gunnell, un matrimonio tocado por la gracia del Santuario de Paray le Monial, donde santa Margarita María de Alacoque recibió la revelación del corazón de Jesús hace 350 años.

“Basta simplemente que pongas a Jesucristo en el centro de la plaza… y atrae todo hacia Él”, destaca Steven Gunnell en referencia al éxito de taquilla de la película.

Sabrina añade que “el pueblo español tiene una fe grande, muy bella, hay procesiones”,… y aunque algunas devociones se hayan perdido, “el Señor viene a buscarles”.

La película Sagrado Corazón recorre la historia de la devoción al Sagrado Corazón, con reconstrucciones históricas y emocionantes testimonios.

“El mundo muere por no saber que es amado”, reconoce un sacerdote en la película. Pero muchas personas renacen al descubrir el corazón de Jesús ardiente de amor.

Historia

El primer preestreno en España del film tuvo lugar en la explanada de la Basílica del Cerro de los Ángeles en Getafe.

Allí se encontraba el duque de Borbón Luis Alfonso, para quien la historia del Sagrado Corazón une profundamente a España y Francia.

“El gran símbolo de esta devoción en España es el Cerro de los Ángeles -escribió en el diario ABC-. Allí, en 1919, el Rey Alfonso XIII realizó solemnemente la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús”.

Hoy, el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, sigue siendo un lugar emblemático de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Para Luis Alfonso, “no estamos solamente ante una producción cinematográfica francesa, sino ante una historia francesa que también forma parte de nuestra memoria”.