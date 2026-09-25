León XIV será el primer papa en venerar la Santa Túnica

La Santa Túnica, que se cree que es la prenda que usó Jesús durante su Pasión, se exhibirá al término de una vigilia juvenil durante la visita del Papa a Francia

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En una iniciativa que los observadores califican de sin precedentes, el Papa León XIV venerará una de las reliquias más preciadas de Francia cuando se reúna con los jóvenes en París el 25 de septiembre. La Túnica Sagrada, que se cree que es la prenda que Jesús usó durante su Pasión, será trasladada bajo las más estrictas medidas de seguridad desde Argenteuil, donde se ha conservado durante más de 1,200 años. El National Catholic Register informa que el Papa León será el primer papa de la historia en venerar la reliquia, que por lo general solo se puede ver a través de una pequeña ventana de vidrio y que rara vez se expone para la veneración pública.

El Papa estará acompañado por más de 80 000 jóvenes que se han inscrito para la Vigilia de la Juventud, que se llevará a cabo en el estadio de fútbol Stade de France de París. La Santa Túnica se exhibirá al final de la vigilia. Más temprano esa noche, el Santo Padre venerará otra reliquia de la Pasión: la Corona de Espinas que se encuentra en la Catedral de Notre-Dame.

Manchada con la sangre de Cristo

Según el sitio web de la Túnica Sagrada, administrado por la Basílica de Saint-Denis en Argenteuil, la túnica de lana tejida sin costuras es considerada, según una larga tradición, como la prenda interior que Jesús usó durante la Última Cena (después de quitarse la túnica exterior para lavar los pies de los apóstoles) y que continuó usando a lo largo de su Pasión. Esa misma tradición identifica a la Santa Túnica como la túnica por la que los soldados en el Calvario echaron suertes durante la crucifixión, cumpliendo así la profecía de que la vestimenta del Mesías no sería rasgada (Mateo 27,35; Juan 19,23-24).

A lo largo de los años, se han realizado pruebas científicas en la Túnica Sagrada que no descartan su autenticidad. Confeccionada con lana de oveja tejida con gran densidad en un telar ancho, la túnica fue teñida con un tinte vegetal y presenta micropartículas de arena y restos vegetales compatibles con la Palestina del siglo I. El análisis de unas manchas rojizas visibles en la parte trasera de la túnica, realizado ya en 1892, detectó la presencia de sangre humana, que en 1986 se determinó que era del raro tipo AB —el mismo que el de las manchas de sangre en el Sudario de Turín—. Un análisis de rastros de ADN realizado en 2005 determinó que la sangre provenía de un hombre de Oriente Medio.

La Túnica Sagrada: un poderoso símbolo de unidad

Marc-Antoine Mouterde

A lo largo de su dilatada historia, la Túnica Sagrada ha servido de manera conmovedora como puente entre Oriente y Occidente. Conservada por los primeros cristianos, fue rescatada por el Imperio bizantino de las invasiones persas e islámicas de la Tierra Santa en el siglo VII y llevada a Constantinopla junto con otras reliquias.

A finales del siglo VIII, el Imperio Romano de Oriente se estaba debilitando y se acercó al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente, Carlomagno, en busca de una alianza. La emperatriz bizantina Irene envió embajadores a Carlomagno y les entregó reliquias, entre ellas la Túnica Sagrada. Según la tradición, Carlomagno le regaló la túnica a su hija Teodrada, una monja del Monasterio de la Encarnación en Argenteuil. La tradición es lo suficientemente precisa como para señalar que la Túnica Sagrada llegó allí el 12 de agosto de 800, a la 1:00 p.m.

Esta historia compartida entre Oriente y Occidente de la Santa Túnica aporta un poderoso sentido de comunidad a su veneración por parte del Papa León XIV, quien ha hablado a menudo de la unidad que existía entre los cristianos orientales y occidentales en los primeros tiempos de la Iglesia.

Ya no está intacta

Al igual que el Cuerpo de Cristo, la Túnica Sagrada ha sufrido su cuota de ataques, persecuciones y divisiones a lo largo de los siglos. Cuando los normandos invadieron Francia en el siglo IX, las monjas escondieron la túnica en las paredes del convento. No fue descubierta hasta 200 años después, durante la renovación de las ruinas por parte de los monjes de Saint-Denis.

La abadía fue saqueada e incendiada en 1411, pero la Túnica Sagrada sobrevivió y se convirtió en el centro de peregrinaciones de toda la Europa medieval. Sobrevivió a la toma de Argenteuil por parte de los hugonotes protestantes en 1567.

Durante la Revolución Francesa, el monasterio fue suprimido y la Santa Túnica fue devuelta a la iglesia parroquial. El párroco, temiendo la confiscación de los bienes de la Iglesia tras su inminente arresto, cortó la prenda en muchos pedazos. Entregó algunos a los feligreses para que los custodiaran y enterró otros pedazos grandes en el jardín de la parroquia. Cuando fue liberado en 1795, intentó reunir todas las piezas, pero algunas no pudieron ser encontradas.

Hoy en día, además de en Argenteuil, hay un fragmento de la Túnica Sagrada en Tréveris, Francia, y otra túnica que se dice que es la de la Pasión está enterrada bajo una catedral cristiana ortodoxa en Mtskheta, Georgia.