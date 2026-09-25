León XIV en Notre-Dame: anteponer la unidad de la Iglesia a sus “sensibilidades personales”

Fue la tercera parada importante en su primer día de viaje apostólico a Francia: León XIV fue recibido con un cálido aplauso a su entrada en la catedral de Notre Dame al final de la tarde del viernes. El pontífice inició un breve recorrido por el edificio. Se detuvo unos instantes para reflexionar, especialmente ante la reliquia de la Corona de Espinas de Cristo. En una capilla lateral dedicada a los cristianos orientales, también conversó brevemente con varios miembros de iglesias no latinas antes de presidir la celebración de las Vísperas.

"Hoy más que nunca, vivimos en una era que parece desprovista de plenitud, profundidad y promesa", declaró León XIV en su homilía pronunciada en la catedral de Notre Dame de París el 25 de septiembre de 2026, ante el clero y las personas consagradas de Francia. Siendo el primer papa en visitar la catedral desde el incendio de 2019 y su restauración, finalizada en 2024, la describió como el "centro vital de una civilización", pero también como el signo de una Iglesia católica que busca ser "un espacio de acogida, respeto, revelación y sentido para todos". El pontífice estadounidense también abogó por un "amor auténtico" a la liturgia, pidiendo, en este ámbito, que la fidelidad a Roma tenga prioridad sobre las "sensibilidades personales".

León XIV se convirtió en el primer Papa en visitar la catedral de Notre Dame después de su restauración. Ante el clero y consagrados, el Pontífice abogó por el respeto y la acogida

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Entre los cientos de invitados presentes en la catedral, Rémi y Enzo habían llegado del seminario de Ars-sur-Formans (Ain) con unos sesenta compañeros. Estos dos jóvenes, que se preparan para ser sacerdotes, vieron la visita del Papa a Notre-Dame como un importante símbolo de "unidad". Manifestaron sentirse particularmente conmovidos y "fortalecidos en su vocación" por la atención que el Papa prestó a los seminaristas y a las personas consagradas durante la celebración de las Vísperas.

"Un oasis de paz en una sociedad hiperconectada"

En la catedral, renovada hace dos años, el pontífice se mostró visiblemente conmovido al contemplar las altas bóvedas góticas. Este edificio, explicó en su homilía, no es, sin embargo, "una mera cáscara de piedra para admirar", porque "vacía de actividad litúrgica, perdería su alma".

Hizo hincapié en la presencia del altar en el centro, que nos recuerda que es "un organismo vivo, una comunidad de creyentes que reúne en alabanza todo lo que la cultura y la Tradición le transmiten". Así, la iglesia puede representar "un oasis de paz en una sociedad hiperconectada y ruidosa" para muchas personas, "en una época que parece desprovista de plenitud, profundidad y esperanza", añadió.

El Papa exhortó a todos los sacerdotes a "garantizar que las celebraciones litúrgicas se vivan siempre con dignidad y decoro, incluso en las comunidades más pequeñas". Si bien algunos católicos en Francia se adhieren a instituciones tradicionalistas que celebran la Misa según el rito antiguo, defendió la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que "recogió y profundizó" la herencia de siglos anteriores. "Por lo tanto, antepongan la comunión con el Sucesor de Pedro y con la Iglesia a sus sensibilidades personales, para cultivar la unidad del Pueblo de Dios", exhortó a los pastores.

"Los recursos limitados no impiden la misión"

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En su meditación, el Papa invitó a los líderes religiosos a ser "piedras vivas", una referencia bíblica que también podría aludir al catecismo homónimo publicado por la Conferencia Episcopal Francesa en 1981. Este catecismo había sido motivo de intensa tensión con Roma en aquel entonces, particularmente con el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, quien consideraba que esta obra no distinguía suficientemente el dogma de los comentarios sobre el mismo.

Al hablar sobre la situación en las regiones periféricas y rurales, que carecen de sacerdotes, expresó su deseo de una presencia misionera sencilla y benévola que contribuya a armonizar las diferencias culturales y a sanar las heridas de nuestras sociedades. "La falta de recursos no impide la misión", prometió el líder de la Iglesia Católica.

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León XIV también recordó el "terrible incendio" que asoló la catedral en 2019, viendo en esta tragedia un símbolo de la "impotencia humana ante lo inconcebible" y subrayando la amplia repercusión que tuvo, mucho más allá de la comunidad católica. Elogió "la participación colectiva en la reconstrucción y, hoy, el esplendor del resultado".