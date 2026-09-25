León XIV en Notre-Dame: anteponer la unidad de la Iglesia a sus “sensibilidades personales”

León XIV se convirtió en el primer Papa en visitar la catedral de Notre Dame después de su restauración. Ante el clero y consagrados, el Pontífice abogó por el respeto y la acogida
"Hoy más que nunca, vivimos en una era que parece desprovista de plenitud, profundidad y promesa", declaró León XIV en su homilía pronunciada en la catedral de Notre Dame de París el 25 de septiembre de 2026, ante el clero y las personas consagradas de Francia. Siendo el primer papa en visitar la catedral desde el incendio de 2019 y su restauración, finalizada en 2024, la describió como el "centro vital de una civilización", pero también como el signo de una Iglesia católica que busca ser "un espacio de acogida, respeto, revelación y sentido para todos". El pontífice estadounidense también abogó por un "amor auténtico" a la liturgia, pidiendo, en este ámbito, que la fidelidad a Roma tenga prioridad sobre las "sensibilidades personales".
Fue la tercera parada importante en su primer día de viaje apostólico a Francia: León XIV fue recibido con un cálido aplauso a su entrada en la catedral de Notre Dame al final de la tarde del viernes. El pontífice inició un breve recorrido por el edificio. Se detuvo unos instantes para reflexionar, especialmente ante la reliquia de la Corona de Espinas de Cristo. En una capilla lateral dedicada a los cristianos orientales, también conversó brevemente con varios miembros de iglesias no latinas antes de presidir la celebración de las Vísperas.