León XIV a 80.000 jóvenes católicos: “Sois los santos de Francia”

Estudiantes de secundaria, universitarios, jóvenes profesionales, solteros y, en algunos casos, parejas casadas, de entre 17 y 35 años, procedentes de toda Francia acudieron al Stade de France, se sentaron incluso en el césped, como si se tratara de un gran concierto, con el objetivo de encontrarse con el Papa León XIV el viernes por la noche.

"Sois los santos de Francia", exclamó el Papa León XIV durante una gran vigilia de oración y celebración que tuvo lugar en el Stade de France de Saint-Denis el 25 de septiembre de 2026. El Papa animó a los 80.000 jóvenes a rechazar un "estilo de vida que os empuja a tenerlo todo, pero a no ser nadie" durante una velada que alternó entre la gran tradición espiritual francesa y momentos de alabanza pop.

El Papa animó a los 80 mil jóvenes católicos a comprometerse con firmeza con el "camino de la santidad", eligiendo activamente el bien y defendiendo la justicia, la fe y la mansedumbre

La diócesis había anunciado que las entradas para este evento se agotaron "en una hora", y los propietarios de las 80.000 entradas —cifra confirmada por las autoridades francesas— pudieron disfrutar de una velada completa de conciertos de música cristiana y testimonios, en particular el de Benoît Saint-Denis, la estrella de las MMA, quien proclamó su orgullo de ser católico y saber que Dios estaba a su lado, tanto en sus victorias como en sus derrotas.

Tras un momento de alabanza, León XIV llegó finalmente en el papamóvil, aclamado por los jóvenes, quienes estaban encantados de expresar su fe. Al darle la bienvenida, el obispo Étienne Guillet, de la diócesis de Saint-Denis, donde se ubica el Stade de France, afirmó que los jóvenes presentes representaban la diversidad de sensibilidades dentro de la Iglesia Católica, pero compartían la alegría de ser cristianos y el deseo, aunque no siempre sea fácil, de irradiar su fe en sus lugares de residencia. Destacó la presencia, cerca del estadio, de la Basílica de Saint-Denis, donde reposan los restos de los santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, enviados por el papa Fabián en el siglo III para evangelizar la región de París.

Los santos de Francia, el leitmotiv de la velada

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Estos santos, y muchos otros que Francia tiene para ofrecer, fueron el tema central de esta gran velada de oración, que incluyó una representación histórica durante la cual el Papa observó el desfile de Santa Juana de Arco con armadura a caballo, San Martín de Tours, San Luis y Santa Teresa del Niño Jesús. Monjes, monjas, misioneros y mártires se sucedieron hasta un gran final con fuegos artificiales. Después, el Papa agradeció a los jóvenes su cálida bienvenida, improvisando unas palabras para decirles: "¡Ustedes son los santos de Francia!".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El Papa escuchó el testimonio de Chloé, una estudiante de farmacia que trabaja en barrios desfavorecidos de la región de París, quien le preguntó sobre la dificultad de dar testimonio de su fe en un mundo que no la comparte. "El hombre se extravía cuando afirma que Dios ha muerto", respondió, asegurándole que el mensaje cristiano "no es un obstáculo para la convivencia fraterna" y nos invita a cultivar un "vínculo fraterno" con los no cristianos.

El Papa escuchó entonces a Francisco, un estudiante de agronomía y líder scout de Borgoña, quien le habló de la ansiedad que afecta a los jóvenes y le pidió ayuda para discernir cómo servir a la sociedad. "No hay fracaso del que Dios no pueda levantarnos: su misericordia es nuestra alegría", respondió el pontífice, reconociendo la ansiedad que la "fatiga de pantalla" puede generar en la generación más joven. "Para superar la ansiedad o la incertidumbre, tengan el valor de decir una sola palabra, sencilla y hermosa: gracias", les aseguró. Aprovechó la ocasión para animar a los jóvenes a responder al llamado a las vocaciones sacerdotales y religiosas. "¡La Iglesia en Francia los necesita mucho!", insistió.

Sigue este "camino de santidad"

Tras esta intervención, se ofreció un momento de oración durante el cual se exhibió la Santa Túnica de Argenteuil. Se cree que esta túnica, conservada en este suburbio parisino desde la Edad Media, es la que Cristo vistió antes de su muerte. Sin embargo, algunos estudios científicos cuestionan su autenticidad, y la Iglesia no garantiza su origen exacto, pero la considera una "reliquia significativa" que invita a la meditación sobre la Pasión de Cristo, al igual que la Sábana Santa de Turín. A continuación, más de 60 reliquias y 150 estandartes con los nombres de santos franceses fueron llevados en procesión circular por el Stade de France mientras la congregación cantaba la letanía.

LOU BENOIST | AFP

Luego, el Papa y los jóvenes guardaron varios minutos de oración silenciosa antes de dirigirse a toda la asamblea. Tras expresar su deseo de hablar, a través de ellos, a toda la juventud católica de Francia, León XIV los invitó a encontrar en su "relación viva con Jesús" la fuente de la verdadera libertad para iluminar su tiempo. Les recordó que, como "hombres y mujeres de Dios", están llamados a rechazar el egoísmo que enmascara una "soledad aterradora" y a rechazar "este estilo de vida que lleva a tenerlo todo, pero a no ser nadie".

Por ello, animó a los jóvenes a comprometerse con firmeza con el "camino de la santidad", eligiendo activamente el bien y defendiendo la justicia, la fe y la mansedumbre. Según él, estas tres virtudes cristianas ofrecen una "base sólida" para los principios de igualdad y fraternidad que inspiran a la sociedad francesa, recordándoles al mismo tiempo que la lucha cristiana "no es una lucha contra los demás".

"Nuestra única arma es el amor desinteresado", insistió.

Citando como ejemplos a Santa Teresa del Niño Jesús, al beato Marcel Callo, joven mártir del nazismo que murió en un campo de concentración, y a Santa Juana de Arco, "una joven que supo luchar con valentía", el Papa recordó a los jóvenes que "nunca están solos en la Iglesia". Para concluir, los exhortó a ser "testigos luminosos de este Evangelio", contemplando la túnica y la cruz que encarnan el don supremo de Dios para la salvación del mundo.

El final de un intenso primer día en Francia

JULIEN DE ROSA | AFP

El rey León XIV rezó las Completas (oración vespertina) ante una multitud profundamente reverente en el estadio, transformado en una catedral al aire libre. Tras un último himno a la Virgen María y un último espectáculo de fuegos artificiales, León XIV saludó a la asamblea y se despidió, saliendo en coche del interior del Stade de France. Ahora debe dirigirse a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche. Mañana le espera una agenda apretada, que incluye una misa en la Plaza de la Concordia, antes de partir hacia Lourdes para la segunda etapa de su viaje.