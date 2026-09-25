León XIV a 80.000 jóvenes católicos: “Sois los santos de Francia”

El Papa animó a los 80 mil jóvenes católicos a comprometerse con firmeza con el "camino de la santidad", eligiendo activamente el bien y defendiendo la justicia, la fe y la mansedumbre
"Sois los santos de Francia", exclamó el Papa León XIV durante una gran vigilia de oración y celebración que tuvo lugar en el Stade de France de Saint-Denis el 25 de septiembre de 2026. El Papa animó a los 80.000 jóvenes a rechazar un "estilo de vida que os empuja a tenerlo todo, pero a no ser nadie" durante una velada que alternó entre la gran tradición espiritual francesa y momentos de alabanza pop.
Estudiantes de secundaria, universitarios, jóvenes profesionales, solteros y, en algunos casos, parejas casadas, de entre 17 y 35 años, procedentes de toda Francia acudieron al Stade de France, se sentaron incluso en el césped, como si se tratara de un gran concierto, con el objetivo de encontrarse con el Papa León XIV el viernes por la noche.