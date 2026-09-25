La regla para volver a disfrutar juntos como pareja

¿Cuál es la regla para mantener la conexión con el paso de los años como matrimonio? Basta con dedicar tiempo a tres aspectos importantes en pareja

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Si buscas la regla perfecta para tener un matrimonio unido y que día tras día se vaya fortaleciendo, entonces es momento de hacer un ejercicio que los retornará a lo que los enamoró en un principio.

La regla de 3+3+3

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El especialista en matrimonio y presidente de la asociación Edu Familia, Tomás Melendo, compartió una técnica que ha funcionado con las parejas que ha guiado a lo largo del tiempo y que además, señala que es muy sencillo y necesario llevar a la práctica.

En uno de sus textos habla de "volver a enamorar" al cónyuge cada día, planteando que la boda no es el punto final, sino el comienzo de una construcción que requiere atención cotidiana. El especialista hace énfasis en que no se trata solamente de recordar por qué te enamoraste, sino de aprender a reconocer por qué sigues eligiendo amar a esa persona hoy.

Esta técnica ayudará a que ambos recuerden por qué decidieron hacer una vida juntos y está conformada por tres sencillos pasos, de los cuales traerás a tu mente lo siguiente:

1 tres aspectos que te enamoraron de tu cónyuge

Al inicio de la relación, ¿qué fue lo que más te gustó de tu pareja? Anoten su respuesta en una hoja y traigan a su mente las primeras citas, así como aquella vez que se hicieron novios. Con el paso de los años podemos pasar por alto o hacer rutina aquellas cualidades que vimos en nuestro cónyuge.

2 Tres aspectos actuales

Describan tres aspectos que les guste del otro en la actualidad, puede ser sobre su personalidad, su físico o talentos. Describan qué la hace ser única y especial.

3 Tres momentos felices

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En esta parte, el ejercicio consiste en escribir y compartir tres momentos que recuerdan haber vivido juntos y que hayan sido significativos para ustedes, pueden incluso ver si coinciden con los mismos momentos o recordar aquello que habían olvidado pero que en su momento representó mucho para ambos.

Un tip de oro

4 Seguir construyendo

En Aleteia queremos compartirte un paso extra que puedes añadir a este ejercicio: platiquen sobre una cosa que quieran seguir construyendo juntos, cada uno puede proponer una distinta para que, después, planeen cómo pueden lograrlo.

De esta manera, seguirán creciendo juntos como pareja. La finalidad del ejercicio es ver la relación, no únicamente con nostalgia, sino también como una oportunidad para descubrir la evolución de la pareja.

A veces no necesitamos conocer nuevamente a nuestra pareja, sino volver a mirarla. Detrás de la persona con quien hoy compartimos cuentas, hijos, horarios y pendientes sigue estando aquella persona que un día nos llamó la atención, que nos hizo reír y con quien comenzamos a construir una historia.