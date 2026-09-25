Increíbles detalles poco conocidos de la beatificación de Sheen

La beatificación de Fulton Sheen estuvo repleta de detalles ingeniosos y considerados. Aquí les presentamos algunos de los toques especiales de la ceremonia

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El jueves 24 de septiembre, parecía que todos los católicos de Estados Unidos estaban en The Dome at America's Center en San Luis, para la histórica beatificación del beato Fulton Sheen .

La beatificación estuvo repleta de detalles ingeniosos y bien pensados, organizados por los responsables, que trabajaron arduamente durante meses para preparar este glorioso evento.

Aquí les presentamos algunos de los detalles y cifras más destacados de esta multitudinaria reunión en la que estuvieron presentes los periodistas de Aleteia en inglés

Toques especiales de “Blessed Sheen”

La firma del beato Fulton Sheen, "JMJ" (por "Jesús, María y José"), que siempre escribía en la parte superior de su pizarra durante sus apariciones en televisión, figuraba en la parte posterior de las vestiduras sacerdotales en la misa. Los 1000 sacerdotes presentes recibieron las vestiduras personalizadas como obsequio.

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Monseñor Jason Gray, canonista y sacerdote, director ejecutivo de la Fundación Arzobispo Fulton J. Sheen y quien dirigió la investigación formal del milagro atribuido a Sheen, trajo una reliquia muy especial: el solideo del beato Fulton Sheen (el gorro rojo de obispo). Mientras tanto, el obispo Louis Tylka de Peoria, diócesis natal de Sheen, lució la cruz pectoral del propio Sheen para la ocasión.

Voluntarios de todo el país elaboraron a mano 75 000 rosarios personalizados para el evento. El beato Fulton Sheen fue el director nacional de la Sociedad para la Propagación de la Fe, una asociación católica internacional que apoya a misioneros en países en desarrollo de todo el mundo. En este cargo, diseñó el famoso Rosario de las Misiones Mundiales, que utiliza cinco colores para representar los cinco continentes. Cada misterio tiene un color diferente y está destinado a una intención de oración distinta. Para honrar su legado, los voluntarios dedicaron meses a la elaboración de estos rosarios personalizados para distribuirlos entre los fieles que rezaban en el Domo de San Luis.

50.000 de todo el mundo

Monseñor Gray compartió las estadísticas del evento en una conferencia de prensa previa a la misa, diciendo:

Tenemos 89 obispos que se han inscrito hoy. Tenemos 1.000 sacerdotes que se han apuntado, luego religiosos y seminaristas, unos 850 cada uno, y luego unos 260 diáconos.

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Además de los más de 1.000 sacerdotes que concelebraron, acudieron laicos de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos. Gray dijo:

"La última vez que publiqué este informe, teníamos 49 estados representados… casi todos los estados de Estados Unidos. También hemos visto más de 10 países al revisar las cifras de entradas. Me impresiona constantemente la devoción en Italia, Polonia y Brasil… Una de las lecturas de hoy será en portugués, y se eligió específicamente porque hay una gran devoción en Brasil… Los libros de Sheen se han traducido a esos idiomas locales, y creo que así es como han llegado a conocerlo de verdad. Y hablan con tanto cariño y pasión, especialmente si están dispuestos a hacer el esfuerzo de viajar al extranjero para estar presentes en un evento como este".

En la misa de beatificación se incluyeron otros idiomas, ya sea en las lecturas o en las oraciones de los fieles, como el español, el chino, el francés, el tagalo y el vietnamita.

Al recorrer la Expo y otros eventos de la conferencia, se podía observar la presencia de decenas de órdenes religiosas. Muchos niños llamados Fulton también estaban presentes, y se oía a sus padres mencionar ese nombre por todo el recinto; un nombre que pronto podría volverse aún más popular con la beatificación de Fulton Sheen.

Más detalles especiales

El bebé milagro: James Fulton Engstrom, que nació muerto en 2010 pero que milagrosamente recuperó la salud por completo gracias a las oraciones de Fulton Sheen, llevó en brazos y presentó la reliquia de primera clase del Beato Fulton Sheen durante la misa de beatificación.

Celebrado en un estadio de la NFL: para dar cabida a la gran cantidad de asistentes, los organizadores optaron por celebrar el evento en The Dome at America's Center en St. Louis, un antiguo estadio de la NFL. Se preparó un hermoso espacio tipo santuario para el evento, con una pantalla que mostraba el techo abovedado y estrellado de una iglesia y una réplica del plató de televisión de Sheen.

Conexión con el Papa León XIV: el Santo Padre, nacido y criado en Chicago, veía de niño el programa de televisión del Arzobispo Sheen. Las conferencias televisadas de Sheen impactaron profundamente al pequeño, y recientemente el Papa León XIV honró su testimonio diciendo : "El Arzobispo Sheen fue un faro de fe, esperanza y amor que brilló a través de la radio y la televisión durante décadas".

Un santo para hoy

El beato Fulton Sheen fue una figura mediática muy popular hace varias décadas. ¿Por qué su historia y su ministerio a través de la pantalla siguen siendo tan relevantes hoy en día?

En una era donde cualquiera con una cuenta en redes sociales puede tener prácticamente su propio "programa de televisión", su testimonio es más importante que nunca. Hoy en día, cualquiera puede llegar a innumerables espectadores a través de las redes sociales, pero ¿cómo hacerlo con prudencia, sabiduría y una perspectiva equilibrada? Sheen muestra cómo llegar a millones de personas a través de los medios digitales sin perder de vista lo más importante.

"Esa fue una pregunta que surgió desde el principio", dijo Monseñor Gray. "¿A quién le va a importar? Todas las personas que lo conocieron cuando se emitía su programa son muy mayores. Pero hemos descubierto que los jóvenes se sienten inspirados por Sheen porque es una voz de integridad que inspira a quienes no lo conocieron en vida, pero lo han descubierto con el paso de los años".

El obispo Tylka expresó en la rueda de prensa lo mucho que significó el evento para todos los involucrados: