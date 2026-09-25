Dignidad, juventud, medio ambiente: los temas principales de León XIV en la UNESCO

En su primer día de viaje apostólico en Francia, León XIV visitó la sede de la UNESCO como un "testigo de la paz"
Durante su visita a la sede de la UNESCO el 25 de septiembre de 2026, el Papa León XIV alentó el compromiso continuo con el multilateralismo a pesar de la crisis actual. En su extenso discurso de media hora, el Papa defendió la dignidad humana como independiente de la "eficiencia". También advirtió sobre la vulnerabilidad de los jóvenes en la era digital, haciendo un llamado a preservar su "libertad de pensamiento". Fue el segundo Papa en visitar la UNESCO, después de Juan Pablo II en 1980.
Este fue su segundo compromiso oficial en el primer día de su viaje apostólico a Francia este viernes: tras su visita al Palacio del Elíseo esta mañana, el Papa se dirigió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el distrito 7 de la capital. Fue recibido con un prolongado aplauso en la institución presidida por el egipcio Khaled El-Enany, que cuenta con casi 200 Estados miembros.