Dignidad, juventud, medio ambiente: los temas principales de León XIV en la UNESCO

Este fue su segundo compromiso oficial en el primer día de su viaje apostólico a Francia este viernes: tras su visita al Palacio del Elíseo esta mañana, el Papa se dirigió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el distrito 7 de la capital. Fue recibido con un prolongado aplauso en la institución presidida por el egipcio Khaled El-Enany, que cuenta con casi 200 Estados miembros.

Durante su visita a la sede de la UNESCO el 25 de septiembre de 2026, el Papa León XIV alentó el compromiso continuo con el multilateralismo a pesar de la crisis actual. En su extenso discurso de media hora, el Papa defendió la dignidad humana como independiente de la "eficiencia". También advirtió sobre la vulnerabilidad de los jóvenes en la era digital, haciendo un llamado a preservar su "libertad de pensamiento". Fue el segundo Papa en visitar la UNESCO , después de Juan Pablo II en 1980.

En su primer día de viaje apostólico en Francia, León XIV visitó la sede de la UNESCO como un "testigo de la paz"

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En esta asamblea de naciones, el Papa se presentó como "testigo de la paz" y designó a la UNESCO como "socio privilegiado" de la Iglesia Católica al servicio del bien común. En 2027, la Santa Sede celebrará el 75.º aniversario de su presencia en la UNESCO como Estado observador (1952).

Dirigiéndose a sus invitados internacionales, el Papa planteó una pregunta que interpela a toda cultura, "incluso en el siglo XXI": ¿Qué significa ser humano? A continuación, expuso algunos aspectos de la humanidad, comenzando por el nacimiento, un acontecimiento sufrido y no elegido, donde todos se revelan "desnudos y necesitados", y mencionó también la experiencia compartida de la muerte. Para el pontífice, olvidar estas circunstancias universales puede llevar a considerar la vida "como una mercancía".

El Papa habló extensamente sobre la promoción de la dignidad inalienable de todo ser humano, que consideró un requisito indispensable para el futuro. Según él, el criterio para evaluar este compromiso radica en la atención a los más vulnerables y a los pobres. Citó como ejemplos a los niños en el vientre materno y en diversos escenarios de guerra, a las personas con discapacidades físicas o intelectuales, a los ancianos y a los migrantes.

"La inmensa dignidad de toda persona […] permanece intacta incluso en las circunstancias más precarias, hasta la muerte misma", subraya el texto de la Iglesia Católica. Y la dignidad humana "no se destruye por la enfermedad ni el sufrimiento, ni depende de nuestras capacidades". De este modo, se manifiesta en contra de la exclusión de las personas juzgadas según el "criterio de la eficiencia".

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La "libertad de pensamiento" de los jóvenes en la era digital

En el contexto de la era digital, el pontífice peruano-estadounidense expresó especial preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes y los niños. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que garantice su protección, de modo que no sean víctimas de la explotación y conserven su libertad de pensamiento y discernimiento.

En el salón engalanado con las banderas de todos los Estados miembros, León XIV instó encarecidamente a la educación, pues "la paz no puede construirse únicamente mediante tratados". Esta educación "es incompleta si no aborda la cuestión del sentido", advirtió. Profesó su fe en un destino humano "que no es la muerte".

"No nos dirigimos hacia el olvido", afirmó. Asimismo, advirtió que una educación que "abandona la verdad" puede convertirse en "un instrumento para manipular conciencias".

Haciendo hincapié en el "inmenso potencial" de la humanidad, también destacó su "responsabilidad ante la historia". Advirtió sobre el mal uso de su libertad, señalando que la humanidad puede con la misma facilidad "cultivar la tierra o desfigurarla, crear obras de arte o destruirlas". Y añadió que "la más terrible de las 'creaciones humanas' es la guerra" y su "voluntad inhumana de destruir y matar".

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El Papa se pronuncia en contra de la "corrupción de la cultura"

El Papa León XIV reflexionó sobre el nacimiento de la UNESCO tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que su predecesor Francisco, el papa número 267 lamentó la "crisis de eficacia" del multilateralismo actual. Ante la tentación de considerar el diálogo como "un obstáculo para la acción" o "una forma de hipocresía", instó a fomentar la "confianza", afirmando que "el bien siempre es posible", al tiempo que advertía contra el "optimismo ingenuo". "Cada niño que nace trae esperanza", proclamó también.

A lo largo de su texto, León XIV denunció el despotismo, las formas rapaces del neocolonialismo, las imposiciones ideológicas y la pretensión de igualarse a Dios, defendiendo a los inocentes asesinados en nombre de la libertad. Se centró en la corrupción de la cultura y condenó la voluntad arbitraria de los poderosos que burlan las leyes que los limitan.

Según el Papa, estos males perjudican tanto a la sociedad como al medio ambiente. Detrás de la actual crisis ecológica, veía una crisis antropológica. "Hay una sola Tierra para todos y una naturaleza humana común", declaró, haciendo reiterados llamamientos a una "atención cuidadosa" hacia el planeta y "en cada etapa de la vida".

Aqui puedes ver las primeras imágenes de su viaje: