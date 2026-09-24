Tres papas y sus mensajes a los jóvenes en la serie YOUCAT

Desde su primera publicación en 2011, tres papas han escrito un prólogo y una recomendación para los jóvenes en un libro de la colección YOUCAT

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Cuando San Juan Pablo II publicó el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, los fieles recibieron un regalo increíble: de repente, profundizar en la historia y la doctrina de la Iglesia se volvió mucho más fácil. Desde entonces, el Catecismo, conocido comúnmente como el CEC, ha sido la fuente de inspiración para diversas iniciativas. Una de ellas es el YOUCAT, o Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes. Esta serie de libros tiene como objetivo acercar a los jóvenes las enseñanzas de la Iglesia recogidas en el CEC, mediante un lenguaje y unas imágenes adaptados a ellos. Y los papas de ningún modo son indiferentes a ellos.

Lo que en un principio comenzó como un único libro que ofrecía una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica original, ha ido creciendo hasta convertirse en una serie de libros. Curiosamente, los últimos papas han respaldado este objetivo con una serie de prólogos a los libros.

1 YOUCAT - prólogo del papa Benedicto XVI

Publicado en 2011, el primer libro de la serie, titulado simplemente YOUCAT, fue recomendado por el papa Benedicto XVI. Este escribió un prólogo para el catecismo juvenil en el que ofrecía a los jóvenes una pequeña visión de la creación del Catecismo original, en cuya elaboración había colaborado:

"Esta tarea me intimidaba, y debo confesar que dudaba de que algo así pudiera salir bien. ¿Cómo era posible que unos autores repartidos por todo el mundo pudieran elaborar un libro legible? ¿Cómo podían unos hombres que viven en distintos continentes —no solo desde el punto de vista geográfico, sino también intelectual y cultural— producir un texto con una unidad interna y comprensible en todos los continentes?"

A continuación, el Papa Benedicto XVI animó a los jóvenes a estudiar el Catecismo y a profundizar en su fe:

"¡Estudiad el Catecismo con pasión y perseverancia! ¡Dedicadle vuestro tiempo! Estudiadlo en el silencio de vuestra habitación, leedlo juntos; si sois amigos, formad grupos y redes de estudio, intercambiad ideas en Internet. En cualquier caso, ¡mantened el diálogo sobre vuestra fe! Debéis saber en qué creéis; debéis conocer vuestra fe con la misma precisión con la que un especialista en tecnologías de la información conoce el sistema operativo de un ordenador; debéis conocerla como un músico conoce su pieza".

2 Y-Biblia y DOCAT: prólogos del Papa Francisco

Tras el éxito del YOUCAT, se publicó un nuevo libro titulado 'Y- Biblia', que se describe así: "Basada en la popular Versión Estándar Revisada, Segunda Edición Católica de la Biblia de Ignacio, la Biblia YOUCAT resume cuidadosamente el texto bíblico para ayudar a los jóvenes a seguir la 'historia' de la Biblia".

No se trata de la Biblia completa, sino solo de la 'historia' principal, junto con 'útiles introducciones a los libros de la Biblia y comentarios breves y fáciles de entender de algunos de los mejores maestros bíblicos de la actualidad'.

El papa Francisco escribe en su prólogo: "Tenéis en vuestras manos algo divino… Un libro a través del cual habla Dios". El papa Francisco animó a los jóvenes a adentrarse en las Escrituras utilizando este libro como introducción.

Además, se publicó otro libro titulado "DOCAT", escrito para los jóvenes, sobre las enseñanzas de Jesús y la doctrina social de la Iglesia.

El Papa Francisco escribió otro prólogo para este libro, en el que afirma: "¿No podemos hacer más para que esta revolución de amor y justicia se haga realidad en muchos rincones de este planeta atormentado? ¡La doctrina social de la Iglesia puede ayudar a tanta gente!".

3 "Amor para siempre" —prólogo del papa León XIV—

Recientemente se ha publicado otro libro de la serie YOUCAT, titulado "Amor para siempre". Esta nueva edición ha sido elaborada por un equipo de YOUCAT formado por matrimonios, sacerdotes y teólogos, con el fin de ofrecer "reflexiones profundas y orientación práctica en el camino hacia el amor duradero".

En un principio, este libro iba acompañado de un prólogo escrito por el papa Francisco, pero una nueva edición, que aún no ha salido a la venta, incluye un prólogo del papa León XIV.

En él explica a los jóvenes que "cuando un hombre y una mujer se entregan por completo el uno al otro en el amor, Dios cobra vida entre ellos. Su fidelidad, su perdón y su esfuerzo diario por el bien son un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia".