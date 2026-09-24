Los medios de comunicación de todo el mundo están interesados ​​en el viaje de León a Francia

Nunca antes se había visto a tantos periodistas en un vuelo papal. El frenesí mediático se apoderó del viaje de León XIV a Francia

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El viaje de León XIV a Francia está generando un interés excepcional en los medios de comunicación, mucho más allá de París, Lourdes y Metz, las ciudades que se espera que visite el Papa. Se trata de un fenómeno que involucra no solo a la prensa francesa, sino también a la prensa internacional.

El viernes 25 de septiembre, el avión de ITA Airways que transporta al Papa a París probablemente irá algo más cargado de lo habitual. La lista de periodistas autorizados a acompañarlo de cerca en este viaje ha alcanzado cifras récord, con 85 profesionales a bordo, cinco más que en su anterior viaje a España en junio pasado. Sin embargo, ese último viaje se considera un hito en Roma desde el inicio del pontificado de León XIV. En aquella ocasión, un colaborador cercano del Papa confió a los periodistas, con un toque de ironía, que los españoles habían puesto el listón demasiado alto (dando a entender, quizás, que ellos mismos lo habían puesto demasiado alto) para los franceses…

¿Por qué la visita del Papa a Francia está generando tanto interés?

"Creo que este será un viaje más importante que el de España", afirma Franca Giansoldati, corresponsal del Vaticano para el diario romano Il Messaggero. Para ella, la visita resulta interesante tanto desde el punto de vista político, debido a las próximas elecciones, como por las "señales de resistencia a la secularización" que han surgido recientemente en la sociedad francesa, un país, precisamente, conocido por su secularismo. La periodista italiana, que viajará en el avión del Papa, también destaca la diferencia en el nivel de interés en comparación con visitas anteriores: a Marsella en 2023 y a Ajaccio en 2024. En aquella ocasión, menos de 70 periodistas acompañaron a Francisco en sus viajes por Francia.

En cuanto a las credenciales, la comparación con estas dos visitas resulta aún más evidente: alrededor de mil para Marsella y unos cientos para Córcega, frente a 2.500 para la próxima visita. Esta cifra se acerca rápidamente a las más de 3.000 solicitudes registradas en España hace tres meses. Los principales medios católicos están a la vanguardia: Aleteia, Famille Chrétienne, KTO y RCF Notre Dame han anunciado planes que permitirán una cobertura especial e inédita de la visita papal.

Pero lo mismo ocurre con los principales medios de comunicación nacionales —encabezados por France Télévisions, la emisora ​​encargada de transmitir el viaje— que suelen prestar poca atención a las noticias del Vaticano. El tema también genera revuelo en periódicos diarios y semanales, programas de televisión y redes sociales, tanto en Francia como en el extranjero. "Para los medios será fantástico, ya que habrá momentos visualmente impactantes", observa la experimentada experta mexicana en el Vaticano, Valentina Alazraki, refiriéndose, en particular, al recorrido del Papa en su papamóvil por las calles de París.

Un detalle en particular la sorprende: el hecho de que el 30% de sus colegas a bordo del avión papal (25 de un total de 85 periodistas) sean franceses. "Nunca habíamos visto tantos periodistas del país visitado por el Papa en el mismo vuelo; es una cifra realmente extraordinaria, muy alta", subraya la periodista, que lleva cubriendo las visitas papales para el canal N+ desde 1974.

Este entusiasmo sugiere también que el viaje será una oportunidad para ver a la Iglesia más allá del fenómeno de la secularización, con el que a menudo se la asocia. Para el experto vaticano Javier Martínez-Brocal, del diario español ABC, el éxito de la visita de León XIV a España reveló, sobre todo, "el impacto que la Iglesia tiene en la sociedad civil".