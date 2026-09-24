La voz angelical que cantará en solitario ante el Papa

El 25 de septiembre, durante la vigilia juvenil en el Stade de France, Nomena, un joven monaguillo de la catedral de Reims, se presentará solo ante el Papa León XIV y unos 80.000 fieles para interpretar, con su voz angelical, "En prière" de Gabriel Fauré. Un momento atemporal que se prepara para vivir con una mezcla de nerviosismo, fe y emoción.

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Necesitará una buena dosis de valentía. Con tan solo 14 años, Nomena está a punto de vivir un momento inolvidable. El 25 de septiembre, este estudiante de noveno grado, miembro del coro de la Catedral de Reims, interpretará "En prière" de Gabriel Fauré como solista ante el Papa León XIV y unos 80.000 fieles reunidos para la vigilia de oración juvenil en el Stade de France en Seine-Saint-Denis.



Todo comenzó con la llegada a Reims de la joven soprano franco-estadounidense Monroe. De gira por Francia en 2026 con su

Recital de Canto Sacro, tenía previsto actuar en la catedral el 25 de septiembre, acompañada por su coro. Pero su invitación para cantar ante León XIV en el Stade de France alteró el programa. El concierto de Reims se pospuso al 22 de septiembre, y a raíz de este cambio, Sandrine Lebec, directora musical del coro de la catedral, recibió una llamada inesperada del productor de la cantante: ¿por qué no llevar a sus jóvenes coristas al Stade de France para acompañar a Monroe?

"Es una oportunidad maravillosa para los estudiantes, pero también un gran honor", declaró Sandrine Lebec a Aleteia, quien también ve esta "señal divina" como un hermoso regalo por sus 25 años con el coro de la catedral. "Es, en cierto modo, la culminación de mi carrera". Para ella, esta noche también tendrá un toque de nostalgia.

En 1999, ya preparaba a jóvenes de la región de Hauts-de-Seine para actuar en el Stade de France. En aquel entonces, compartía escenario con Céline Dion. Veintisiete años después, regresa al mismo recinto para preparar a una nueva generación de jóvenes cantantes que actuarán ante una estrella completamente diferente. Y como si se tratara de un broche de oro, Céline Dion coincide en París con el Papa, una coincidencia que le arranca una sonrisa a Sandrine Lebec.

El solo de una vida

Pero esta vez, son sus 40 jóvenes coristas quienes se preparan para una velada que recordarán durante mucho tiempo. Durante la misa de Nochebuena, el 25 de septiembre, acompañarán a Monroe en "Regarde!", su canción para Eurovisión, así como en el "Ave Maria" de Caccini. Pero entre ellos, Nomena se enfrentará a un reto adicional: dejar el coro y cantar en solitario con su voz angelical, sin red de seguridad, "En prière".

"Esta canción encajaba a la perfección con el tema de la velada, y tuve que elegir a uno o dos solistas. Pensé en Nomena porque tiene la fortaleza mental para triunfar, pero también, y sobre todo, una voz preciosa", explica Sandrine Lebec.

La música ha estado en la sangre de Nomena desde que era un bebé. "A mis padres les encanta la música. Mi padre toca el piano y solemos cantar en casa", declaró a Aleteia el adolescente franco-malgache, que se unió al coro de Reims en sexto grado.