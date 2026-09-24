JR aplaude el compromiso del Papa frente al tsunami de IA

El famoso fotógrafo JR, que vive entre París y Nueva York, habló con Aleteia sobre su admiración por el Papa, en particular por sus llamamientos a resistir el dominio de la inteligencia artificial

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La ola llama inmediatamente la atención del visitante, poco acostumbrado a ver una estructura tan monumental emerger en el Patio del Belvedere, en el corazón del Vaticano: es en la fachada de la Biblioteca Vaticana, un edificio del siglo XVI, donde se ha instalado "Diluvium", una creación monumental del artista contemporáneo JR, que representa una ola de 70 metros de ancho y 30 metros de alto. Para esta primera instalación de arte contemporáneo específica para el lugar en el Vaticano, el fotógrafo y cineasta francés se inspiró en un grabado del Diluvio Universal imaginado por el ilustrador francés más famoso del siglo XIX, Gustave Doré. Estuvo en Roma en septiembre.

JR, de 43 años, artista reconocido mundialmente por sus monumentales collages fotográficos al aire libre, sitúa esta obra en relación con diversos acontecimientos y fenómenos actuales. "Esta ola nos hace pensar en olas de agua como la que acaba de producirse en Nepal y el Tíbet, pero también en olas de calor y en la llegada de la IA" explicó JR en una entrevista con

Aleteia.

El artista, que considera la inteligencia artificial "una ola poderosa", se pregunta "qué será de esta memoria que actualmente se conserva en las bibliotecas, con cambios que pondrán en tela de juicio la forma en que nuestra civilización ha preservado el conocimiento hasta ahora".

Le Diluvium’, création monumentale de l’artiste contemporain JR, représentant une vague, dans la Cour du Belvédère, au cœur du Vatican. CV / ALETEIA

En este contexto de gran agitación, el Papa es, para JR, un constructor de puentes y un mediador cultural. Le complace ver a León XIV cuestionando cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama contemporáneo. Unos días antes de la visita del Papa a Francia, el artista se alegró al oírlo defender la naturaleza insustituible de la conexión humana frente a la tentación del aislamiento virtual. "Mi labor como artista consiste en plantear estas preguntas. Espero que encontremos las respuestas, y me parece maravilloso que el Papa esté tan comprometido con este cuestionamiento, porque concierne a toda la humanidad", confiesa.

El Vaticano, un lugar ideal para construir puentes