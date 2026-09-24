Francia: nunca antes se habían realizado tantos abortos

Cincuenta años después de la "Ley del Velo", Francia registró un nuevo récord de abortos en 2025: 259.400, un aumento de casi el 3% en un año. Una cuarta parte de estos abortos se realizan ahora en consultorios privados por parteras, en un país cuya legislación se ha ido flexibilizando progresivamente durante los últimos diez años

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En Francia se realizaron 259.400 abortos en 2025. Esto representa un aumento de casi el 3% con respecto a 2024, cuando se registraron 252.197 abortos. Estas cifras fueron publicadas el miércoles 23 de septiembre por la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística (DREES), que señala que el uso del aborto ha continuado su tendencia alcista constante desde 2018, sin contar cualquier disminución relacionada con la COVID-19.

Más del 80% de estos abortos son abortos médicos, y más de la mitad se realizan fuera de los centros sanitarios. La tasa de abortos ha alcanzado los 17,8 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a los 17,3 del año anterior. La tasa total de abortos —que mide el número medio teórico de abortos que una mujer tendría a lo largo de su vida si experimentara las tasas observadas en 2025 a cada edad— se sitúa en 0,63, frente a solo 0,55 en 2018. En términos prácticos, esto significa que una mujer tendría, de media, 0,63 abortos entre los 15 y los 49 años si las tendencias actuales continuaran a lo largo de su vida. Una cifra asombrosa que refleja una creciente integración del aborto en la vida cotidiana de las mujeres francesas, muy alejada de la imagen de "último recurso" que defendió Simone Veil en 1975 .

Este aumento ha afectado a todos los grupos de edad desde 2022, incluidos los menores, cuya tasa —5,8 por cada 1000— está subiendo ligeramente tras años de descenso. El pico se mantiene entre las mujeres de 20 a 29 años, con casi 30 abortos por cada 1000.

Acceso que se amplía constantemente por ley

Esta dinámica no es fruto del azar: es el resultado de una flexibilización continua y metódica del marco legal llevada a cabo durante los últimos diez años. En 2016, tres medidas ya habían marcado un punto de inflexión: la cobertura del 100 % del aborto por la Seguridad Social, la eliminación del período de espera obligatorio de siete días para las mujeres adultas y la autorización para que las matronas independientes practicaran abortos médicos en sus consultorios.

En 2022, la ley del 2 de marzo, que busca fortalecer el derecho al aborto, extendió dos semanas el plazo para acceder a los servicios de aborto, permitiendo el acceso hasta el final de la semana 16 de amenorrea. La misma ley eliminó el período de espera obligatorio para las menores de edad. Finalmente, el 8 de marzo de 2024, Francia consagró el derecho de la mujer al aborto en su Constitución —un hito mundial—, estableciendo lo que había sido despenalizado en 1975 como un principio constitucional prácticamente intocable.

El estudio de Drees pone de relieve otro hecho notable: una cuarta parte de los abortos se realizan ahora en centros ambulatorios por matronas, que llevan a cabo el 54 % de los abortos fuera de los hospitales. La diversificación de profesionales cualificados y el uso generalizado de las teleconsultas han fomentado y contribuido en gran medida a la "desmedicalización" del aborto. Ahora puede practicarse en casa con una receta médica.

Hasta 14 semanas

En Francia, los plazos para el aborto varían según el lugar donde se realice el procedimiento. En una consulta privada o centro de salud, el aborto médico —el único método disponible fuera del ámbito hospitalario— está autorizado hasta la séptima semana de embarazo, o 9 semanas de amenorrea (SA). A las 9 SA, el embrión mide aproximadamente 22 mm y pesa alrededor de 2,5 g. Su corazón, ahora con cuatro cámaras, late entre 160 y 180 latidos por minuto. El rostro está formado, las extremidades son distinguibles con codos y rodillas visibles, el sistema digestivo está desarrollado y comienzan a aparecer los genitales (aunque el sexo aún no es identificable).