El valor de incluir a un compañero de clase con discapacidad

Un niño puede aprender que la discapacidad no es una razón para alejarse, sino una oportunidad para aprender a convivir, ayudar e integrar dentro y fuera del aula

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Si llega un niño nuevo al salón de clases, es bueno incluirlo y hacerlo sentir parte del grupo, pero ¿qué pasa cuando este nuevo compañero tiene alguna discapacidad? Primero, es necesario que, antes de enseñar a tu hijo a ayudar a alguien con discapacidad, le enseñes a verlo correctamente y no como alguien a quien hay que compadecer.

El programa de Educación Inicial Un Buen Comienzo, publicado por el Gobierno de México, utiliza un enfoque interesante: plantea que muchas dificultades de aprendizaje y participación no están exclusivamente en el niño, sino también en los contextos que no consideran las diferencias. Por eso propone eliminar barreras y crear una cultura de inclusión, en la escuela, en los parques o áreas recreativas infantiles.

Hijos incluyentes en la escuela

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El pasaje en el Evangelio de San Marcos 2,1-12 nos narra la historia de cuatro hombres que llevaron a su amigo hasta un tejado para que pudiera encontrarse con el Maestro; Jesús, al contemplar la fe y la acción de aquellos compañeros, recibió al paralítico y lo curó.

Este bello pasaje nos recuerda el valor de la amistad, de la ayuda mutua y de la verdadera inclusión. Pero también nos invita a no perdernos de la gran amistad que se puede sembrar.

Por tal motivo, es bueno enseñar a nuestros niños a tratar a todos con caridad, no sólo a los que ya son sus amigos, sino también a quienes tienen distintas habilidades o capacidades.

1 Ver a su compañero y no la discapacidad

Muchas veces pensamos que un niño con discapacidad requiere de un trato complicado y completamente distinto, pero muchos niños tienen una gran capacidad de sostener.

Es normal que al inicio tu hijo tenga algunas dudas y más si nunca ha convivido con un niño que tiene discapacidad. Explícale con naturalidad y sin convertir el tema en algo misterioso o anormal.

2 Ayudar de acuerdo con sus necesidades

La psicóloga Vanessa Fuentes aborda precisamente cómo enseñar a los niños a comprender y respetar la discapacidad. Señala que los padres tienen un papel importante porque los niños observan e imitan las actitudes de los adultos frente a las personas con discapacidad. También advierte que el miedo, la distancia o la falta de información de los adultos pueden terminar reproduciéndose en los niños.

Ella recomienda aplicar la regla de oro: primero preguntar, después ayudar.

Puedes enseñarle a tu hijo a preguntar de manera concreta a su compañero:

"¿Necesitas ayuda?"

"¿Quieres que te acompañe?"

"¿Quieres que lo hagamos juntos?"

"¿Cómo puedo ayudarte?"

3 Incluir en el salón y tabajos en equipo

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Puedes motivar a tu pequeño para que invite a jugar a su compañero, que lo integre en el equipo o lo ayude con algún tema de clase en el que tenga dudas.

4 No tener lastima

Evita frases como "pobrecito" o "qué lástima" porque pueden transmitir una idea equivocada: que la persona es menos capaz o que su vida merece compasión. La experta recomienda ayudar al niño a verlo como a otro compañero y saber que también él puede aprender en clase.