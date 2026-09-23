Zurbarán: el “Caravaggio español” inicia una gira mundial

El pintor barroco español Francisco de Zurbarán es conocido por sus conmovedores retratos de monjes, monjas y mártires

Copiar el enlace Compartir en :

Con su icónico uso del claroscuro y su asombrosa capacidad para plasmar las vívidas emociones de sus personajes, el pintor español Francisco de Zurbarán dejó una huella imborrable en la pintura barroca europea. Este otoño, una serie de exposiciones en Europa y Estados Unidos celebran el singular legado visual del "Caravaggio español".

Francisco de Zurbarán nació en 1598 en Fuente de Cantos, Extremadura, en el oeste de España. Abandonó su ciudad natal en 1614 para estudiar con un pintor en Sevilla. Su primer encargo importante llegó cuando el monasterio dominico de San Pablo el Real, en Sevilla, le pidió que completara 21 pinturas que representaran la vida de Santo Domingo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y los cuatro Doctores de la Iglesia.

Este encargo reveló el talento único de Zurbarán, quien supo combinar el misticismo con un profundo sentido del realismo. Le siguieron otros encargos, entre ellos uno de la orden mercedaria de Sevilla, una fascinante orden de monjas y frailes fundada en 1218 por Pedro Nolasco.

En las décadas siguientes, Zurbarán se consagró como maestro del retrato religioso. Sus modelos abarcaban desde santos famosos, como San Francisco de Asís, hasta monjas y frailes de las cofradías para las que trabajó en Sevilla y sus alrededores.

El estilo de Zurbarán, caracterizado por un realismo asombroso, emociones intensas y una composición dramática, se ha asociado a menudo con el del pintor barroco italiano Caravaggio. Si bien ambos artistas comparten un uso magistral del claroscuro y una representación casi tridimensional de sus sujetos, el estilo de Zurbarán es más sobrio y contenido que el de su homólogo italiano. Su realismo y su sentido dramático de la composición, donde los sujetos suelen situarse sobre fondos sin rasgos distintivos para dirigir la atención del espectador hacia su figura iluminada, buscan resaltar la vida interior de los personajes más que su apariencia física.

Si bien conservó algunos rasgos icónicos como la geometría precisa, la profundidad espacial plana y los objetos aislados, el estilo de Zurbarán evolucionó a lo largo de su carrera. Sus primeras obras, como Cristo en la Cruz (1627) y Agnus Dei (1635-1640), son más austeras y resaltan una especie de sencillez contemplativa. Sus obras posteriores, que algunos críticos interpretan como una muestra de la influencia del pintor barroco español Murillo, parecen más delicadas. Por ejemplo, en La Virgen y el Niño con San Juan Bautista (1662), la interacción entre la Virgen María y los niños, envueltos en una suave luz, es íntima y tierna.

Mucho menos conocido que su contemporáneo y amigo Velázquez, Zurbarán desempeñó un papel igualmente importante en el panorama artístico español de su época. Sus pinturas y retablos gozaban de gran demanda en Sevilla, Madrid e incluso en el extranjero, recibiendo un famoso encargo del Monasterio de San Francisco en Lima, Perú.

Tras la supresión de los monasterios españoles en el siglo XIX, muchas de las obras más emblemáticas del maestro barroco quedaron dispersas en colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Ahora, una nueva exposición monográfica itinerante, organizada por la National Gallery de Londres, el Museo del Louvre de París y el Instituto de Arte de Chicago , reúne bajo un mismo techo obras del "Caravaggio español" que habían permanecido separadas durante mucho tiempo.

PHOTO: L. DE GUISE COURTESY: SOTHEBY'S

Obras que durante mucho tiempo se conservaron en lugares separados, como su famoso ciclo de Jerez de la Frontera, una serie de retablos que realizó para la Cartuja de Santa María de la Defensión en Jerez de la Frontera, se reúnen ahora por primera vez desde el siglo XIX.

La exposición incluye una sección especial dedicada a las numerosas representaciones de la Crucifixión que Zurbarán realizó a lo largo de su carrera. Al observar las diferentes elecciones estilísticas que el maestro del barroco español mostró en cada versión de la Crucifixión, el público puede apreciar su evolución desde tonos más duros y austeros, como los de la Crucifixión (1627/1635), hasta la atmósfera más suave de sus últimas obras, como Cristo en la Cruz con la Virgen, María Magdalena y San Juan (1655).

"Zurbarán es un artista extraordinario cuya obra afirma con audacia el poder de la pintura, tanto en su época como en la actualidad. Nos entusiasma colaborar con el Instituto de Arte de Chicago y el Museo del Louvre para reunir sus mejores obras en esta excepcional presentación de su vasta trayectoria", declaró Imogen Tedbury, curadora de pintura italiana, española y francesa de la National Gallery de Londres.