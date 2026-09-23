León XIV explica la visión cristiana del progreso humano

Bajo un brillante sol otoñal, el pontífice prosiguió su catequesis dedicada a los textos principales del Concilio Vaticano II (1962-1965). Continuó la lectura de la constitución pastoral Gaudium et Spes, promulgada por Pablo VI en 1965, deteniéndose en el capítulo titulado "La actividad humana en el universo".

"Al negar la relación con Dios, perdemos […] la posibilidad de afirmar el valor trascendente de la persona humana", dijo León XIV durante la audiencia general del 23 de septiembre de 2026. Frente a ideologías para las que la creencia en Dios, en la era del gran progreso tecnológico, se ha vuelto "obsoleta", el Papa afirmó que el progreso humano "corresponde al plan de Dios" cuando está "animado y guiado por la caridad".

El Papa León XIV afirmó, en su Audiencia General, que el progreso humano "corresponde al plan de Dios" cuando está "animado y guiado por la caridad"

Para el Papa, la cuestión fundamental que plantea esta sección es la del "valor humano" y, por extensión, la del progreso técnico, social y científico. "Los seres humanos son sujetos de progreso", afirmó, recordando que tan solo cuatro años después de la finalización del Concilio, el hombre pisó la Luna por primera vez la noche del 20 al 21 de julio de 1969.

Con el progreso, el hombre "ahora obtiene mediante su propio esfuerzo muchos bienes que antes dependía principalmente de fuerzas superiores", enfatizó el Papa, citando la Constitución Pastoral, y señaló que, por ello, a menudo se le ha percibido como un "antagonista de la fe cristiana". Subrayó cómo, al mismo tiempo, los "humanismos poscristianos" han presentado al hombre y a Dios "como rivales", instando al primero a emanciparse del segundo.

"Pero, en última instancia, al negar la relación con Dios, también se pierde la posibilidad de afirmar el valor trascendente de la persona humana", lamentó León XIV, hablando, junto con el teólogo francés Henri de Lubac —quien participó en el Concilio Vaticano II—, de la "tragedia del humanismo ateo". Ante esta postura, la respuesta de la Iglesia Católica es que el progreso orientado a mejorar las condiciones de vida "corresponde al plan de Dios" y que el genio humano es un "signo de la grandeza divina", explicó.

La humanidad queda así "abarcada en su totalidad", insistió, recordando cómo, durante la Misa, "el fruto del trabajo humano, representado por el pan y el vino», se coloca en el altar "para transformarse en el Cuerpo y la Sangre de Cristo". De ello se deduce, argumentó, que "los seres humanos no deben abandonar sus ocupaciones terrenales, sino que pueden vivir plenamente su vocación desempeñando bien su trabajo diario y santificándolo".

Si bien el progreso terrenal no debe confundirse con el reinado de Cristo, la constitución pastoral afirma que los "buenos frutos" del progreso humano se encontrarán "purificados de toda impureza, iluminados y transfigurados" en el paraíso.