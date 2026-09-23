León XIV explica la visión cristiana del progreso humano

El Papa León XIV afirmó, en su Audiencia General, que el progreso humano "corresponde al plan de Dios" cuando está "animado y guiado por la caridad"
"Al negar la relación con Dios, perdemos […] la posibilidad de afirmar el valor trascendente de la persona humana", dijo León XIV durante la audiencia general del 23 de septiembre de 2026. Frente a ideologías para las que la creencia en Dios, en la era del gran progreso tecnológico, se ha vuelto "obsoleta", el Papa afirmó que el progreso humano "corresponde al plan de Dios" cuando está "animado y guiado por la caridad".
Bajo un brillante sol otoñal, el pontífice prosiguió su catequesis dedicada a los textos principales del Concilio Vaticano II (1962-1965). Continuó la lectura de la constitución pastoral Gaudium et Spes, promulgada por Pablo VI en 1965, deteniéndose en el capítulo titulado "La actividad humana en el universo".