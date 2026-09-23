Enseña a tu hijo a detectar situaciones inseguras

Más que enseñarle a un hijo a desconfiar de todo, puedes darle herramientas para reconocer comportamientos o situaciones incómodas, poner límites y pedir ayuda

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"No hables con desconocidos", "no aceptes nada de nadie ","no te vayas con alguien que no conozcas". Estas suelen ser las frases que decimos a un hijo -desde una edad temprana- con la intención de protegerlo; pero más allá de las prohibiciones, debemos enseñarle a detectar situaciones de peligro, especialmente en espacios públicos o cuando está lejos de sus padres.

Conforme los niños crecen necesitan algo más que una lista de prohibiciones: ¿qué ocurre si una persona desconocida se acerca y parece amable? ¿Qué pasa si le ofrece ayuda? ¿Y si le dice que conoce a mamá o papá? ¿O si alguien que el niño conoce comienza a pedirle que guarde secretos?

Prevenir y enseñar a los niños

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La prevención no consiste en enseñar a los niños a tener miedo de las personas, sino en ayudarles a identificar conductas que cruzan límites y darles herramientas concretas para reaccionar.

La American Academy of Pediatrics recomienda hablar con los niños sobre qué hacer cuando se encuentran con alguien que no conocen, así como pedirles que no suban a vehículos de personas desconocidas y siempre pedir ayuda si se sienten en riesgo.

Regina Ascencio, especialista en educación y psicología infantil, explicó a los padres de familia la importancia de enseñar a los menores a actuar correctamente en estas situaciones.

La experta señaló que decirle a un niño que no hable con extraños puede ser confuso para él, ya que su corteza prefrontal aún no termina de desarrollarse y no sabe distinguir cuando le dices "no hables con extraños". Para el pequeño eso no es información, más bien "son personas que aún no conocemos".

Por esta razón, es mejor identificar las señales de peligro de acuerdo con su edad, Asencio hace las siguientes recomendaciones:

De 2 a 4 años Hablar sobre su cuerpo

Durante esta edad es propicio enseñarle a los niños que su cuerpo es suyo y que nadie más puede tocarlo. Explica y llama por su nombre las partes íntimas de su cuerpo sin pena.

Explícale que no cualquier persona puede pedir su ayuda; ni ellos solicitarla a cualquier adulto. Ayúdales a identificar a las personas y espacios de seguridad; por ejemplo, una mamá con hijos.

De los 4-6 años Identificar patrones

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En esta etapa los niños pueden identificar con más claridad señales de peligro.

Asegúrate de que sepan que ninguna persona adulta debe pedirle guardar un secreto, especialmente de sus padres. Otras conductas que no son adecuadas y que debe aprender a detectar son: ofrecer algo a cambio de ir con ese persona a cualquier lugar o tocarlo de forma que él se sienta incómodo, inclusive si es un familiar o alguien conocido.

De 6-8 años Límites concretos

En estos años ya podemos enseñar al niño a decir "no" en voz alta, también a ayudarlo a identificar situaciones extrañas poniendo ejemplos de qué haría en ciertas situaciones, por ejemplo: ¿Qué harías si una persona que no conoces llega al parque y te dice que te dará una golosina si lo acompañas?

Establezcan una palabra clave para usar en cualquier situación en la que el niño se sienta en peligro. Explícale que sus emociones y sensaciones son válidas e importantes. Debe saber que si siente incomodidad, un retorcijón en el estómago o miedo, debe hacerle caso a su cuerpo y acudir a mamá y papá.