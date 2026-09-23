En Gaza, la esperanza renace con la reanudación de las clases

Tras tres años de interrupción de las clases, la escuela del Patriarcado Latino reabrió sus puertas para el curso escolar 2026-2027. Este año, poco más de 1000 alumnos regresaron a la escuela

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Tres años después del cierre de las escuelas en Gaza, las aulas del colegio del Patriarcado Latino han reabierto sus puertas a los alumnos. Más de 1000 han regresado a clases para el ciclo escolar 2026-2027. En un territorio profundamente devastado por la destrucción, este regreso a la escuela reviste una importancia especial. Representa "una luz en la oscuridad para la comunidad local, que tanto ha sufrido", declaró el padre Gabriel Romanelli a una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en Tierra Santa.



Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, las escuelas en Gaza se han visto obligadas a cerrar. Esta situación ha trastocado la vida cotidiana de los niños. En julio pasado, el obispo Shomali declaró que, ante la falta de clases, los niños “recogen madera, clavos o cualquier cosa que puedan reutilizar y vender”.

El regreso a la escuela a pesar de las dificultades

La reapertura de la escuela fue posible a pesar de importantes dificultades logísticas. Sin embargo, la escasez de mobiliario, útiles escolares y material didáctico no desanimó a los equipos del Patriarcado Latino, que se movilizaron para garantizar el regreso de los niños a clases.