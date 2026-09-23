El hábito diario que sustentaba la santidad de Fulton Sheen

Si quieres imitar la extraordinaria vida de santidad de Fulton Sheen, deberías plantearte adoptar este importante hábito diario.

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A menudo, cuando admiramos a alguien y nos inspira su forma de vida, queremos averiguar qué hizo de forma diferente, por ejemplo, qué hábito diario tenía.

Como cuando un niño quiere ser como una estrella del fútbol en concreto, es probable que intente averiguar qué tipo de preparación siguió ese jugador para alcanzar el éxito en el campo de fútbol.

Del mismo modo, cuando examinamos las vidas de los santos, podemos descubrir diversas prácticas que les ayudaron a alcanzar las cimas de la santidad durante su vida en la tierra.

Un héroe al que muchos han admirado a lo largo de los años es el arzobispo Fulton Sheen, un evangelizador extraordinario que vivió constantemente unido a Jesucristo y a su Madre.

Al investigar su vida para descubrir qué fue lo que impulsó su ministerio, resulta evidente qué hábito diario le proporcionaba un impulso espiritual cada día.

Hora santa eucarística diaria

El arzobispo Fulton Sheen era un hombre muy ocupado, que no solo dirigía un popular apostolado mediático, sino que también era obispo auxiliar de la arquidiócesis de Nueva York antes de ser nombrado obispo de la diócesis de Rochester, Nueva York. Recibía invitaciones para dar charlas por todo Estados Unidos y solía viajar con frecuencia para ofrecer orientación espiritual a todo tipo de personas.

Basta con decir que le habría resultado muy fácil dejar de lado su vida de oración diaria, considerándola algo para lo que no tenía tiempo.

Sin embargo, Fulton Sheen sabía que, para ser un sacerdote y obispo fiel que pastoreara a su rebaño, necesitaba pasar tiempo en silencio y soledad con Jesús.

De hecho, el día de su ordenación tomó la resolución de dar prioridad a la hora santa eucarística. Escribió en Tesoro en vasijas de barro:

"También me propuse pasar cada día una hora santa ininterrumpida en presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento".

Para un obispo tan ocupado y un conferenciante tan popular como Fulton Sheen, esto no era una tarea fácil. Admite que le resultaba difícil, pero se mantuvo fiel a ello, independientemente de lo que surgiera en su agenda:

"La Hora Santa. ¿Es difícil? A veces parecía serlo; podía suponer tener que renunciar a un compromiso social o levantarse una hora antes, pero, en general, nunca ha sido una carga, sino solo una alegría".

Aprovecha todo tu tiempo con Dios

A continuación, habló de tener que levantarse tan temprano como a las 3:00 de la madrugada para celebrar una Hora Santa:

"Recuerdo una Hora Santa difícil que tuve cuando tomé un tren de Jerusalén a El Cairo. El tren salía a las cuatro de la madrugada; eso significaba levantarse muy temprano. En otra ocasión, en Chicago, le pedí permiso a un párroco para entrar en su iglesia a celebrar una Hora Santa sobre las siete de la tarde, ya que la iglesia estaba cerrada con llave. Él se olvidó de que me había dejado entrar, y estuve allí unas dos horas intentando encontrar una forma de escapar. Al final, salté por una ventanilla y aterricé en el sótano de carbón. Esto asustó a la ama de llaves, que finalmente acudió en mi ayuda… Al principio de mi sacerdocio, solía dedicar la Hora Santa durante el día o por la tarde. A medida que pasaban los años y cada vez tenía más trabajo, pasé a dedicarla a primera hora de la mañana, normalmente antes de la Santa Misa".