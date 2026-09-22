Enseñanzas de León XIV para vivir y promover la paz cada día

En el marco del Día Internacional de la paz, rescatamos algunas enseñanzas del Papa León XIV para ser embajadores de la paz

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En un mundo donde cada vez se vive el individualismo con mayor frecuencia, el Papa León XIV nos recuerda la importancia de vivir y mantener la paz cada uno de nuestros días y en nuestro entorno digital, laboral y personal, con el fin de entender que el camino de la paz es “desarmada y desarmante”, como lo señala el Santo Padre en la Jornada Mundial de la Paz 2026.

La Obra de Dios continúa

Léon XIV. Shutterstock I Marco Iacobucci Epp

En el mundo hay batallas diarias -guerras, catástrofes, conflictos políticos e intereses personales- que afectan a todo un ecosistema mundial.

Cristo es nuestra paz, recalca el Papa León XIV, por lo que la invitación es a continuar con el mensaje que el Buen Pastor nos ha dejado al entregar su vida por nosotros y vencer a las tinieblas. Como laicos comprometidos y consagrados, estamos llamados a vivir la paz del Señor y a transmitirla. Estas son las enseñanzas del Sumo Pontífice para vivir la paz en nuestra vida cotidiana.

1 Saber que existe la paz

"La paz existe, quiere habitar en nosotros".

El primer paso es saber que la paz en verdad existe y Dios nos la ha regalado. El papa señala, en uno de sus mensajes, que la paz está con nosotros; además, es humilde y perseverante. Proviene de Dios, que nos ama a todos incondicionalmente.

2 Fieles al llamado de la paz

"La paz no es una idea abstracta, sino un camino común. Debemos ser hombres y mujeres fieles a Jesús, sin miedo, capaces de perdonar para volver a empezar".

La paz empieza en uno mismo; por lo tanto, si queremos promover un ambiente paz, es necesario que seamos firmes al amor de Dios y que tengamos un corazón abierto para perdonar y desarmar con amor a quienes intentan perturbar nuestro corazón.

4 Con la mirada fija en el cielo

"No se detengan a mirar el smartphone, miren hacia arriba: cada uno de ustedes es una estrella llamada a iluminar el camino de la concordia".

Sin duda un llamado que resuena en lo más profundo de nuestras almas y sed por la paz. Muchas veces queremos hacer grandes obras, pero más allá de emprender gran cantidad de nuevos proyectos y acciones, es necesario quitar toda distracción que nos impida llevar un estilo de vida de docilidad y caridad.

5 Construyamos un puente de comunicación

Drazen Zigic | Shutterstock

"Ayudémonos unos a otros a construir puentes con el diálogo, para ser un solo pueblo siempre en paz" (Audiencia tras su elección).

La comunicación asertiva siempre será el puente que conecta con quienes piensan diferente; por ello, el Papa asume, desde el inicio de su pontificado, la responsabilidad de mantener un diálogo de paz, en donde logremos llevar una misma meta en el mundo: el amor.

6 Ser valiente y audaz

"La paz no es una ilusión de los débiles, sino el coraje de los audaces. No la busquen en las páginas de los tratados si antes no la han escrito en el respeto al prójimo".