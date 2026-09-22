El Premio Ratzinger 2026, otorgado a un especialista estadounidense en San Agustín

John Cavadini, graduado de Yale, es un teólogo, medievalista y profesor estadounidense, conocido principalmente por su dilatada trayectoria en la Universidad de Notre Dame, una prestigiosa institución católica de Indiana. Allí, este padre de siete hijos se consolidó como una figura influyente en la educación intelectual católica en Estados Unidos, sobre todo por su trabajo en teología patrística y San Agustín.

El prestigioso Premio Ratzinger ha sido otorgado este año a John C. Cavadini, teólogo estadounidense de la Universidad de Notre Dame, según anunció la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI del Vaticano el 22 de septiembre de 2026. El Papa León XIV entregará el premio al erudito durante una audiencia en el Palacio Apostólico el 19 de diciembre.

John Cavadini, teólogo estadounidense, ha recibido el Premio Ratzinger 2026. Con su trabajo en teología patrística y en San Agustín ha sido un "intelectual profundamente comprometido con la Iglesia"

John Cavadini, miembro del profesorado de la Universidad de Notre Dame desde 1990 y actualmente con 72 años, sigue impartiendo clases de teología allí. También presidió el departamento de teología de 1997 a 2010, convirtiéndose en el primer laico en ocupar ese cargo. De 2000 a 2026, fue director del Instituto McGrath para la Vida Eclesial. Bajo su dirección, el instituto desarrolló numerosos programas de liderazgo pastoral y catequético para escuelas y parroquias. En 2009, Benedicto XVI lo nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional por un período de cinco años.

En una entrevista con I.MEDIA , el padre Roberto Regoli, presidente de la Fundación Ratzinger-Benedicto XVI, describió al galardonado como un "intelectual profundamente comprometido con la Iglesia", haciendo hincapié en su interés por la relación entre las universidades y las diócesis en Estados Unidos, y en "hacer accesible la fe". También destacó la relevancia de su trabajo en patrística para la comprensión del mundo contemporáneo, en particular sus escritos sobre San Agustín, "un puente entre Benedicto XVI y León XIV".