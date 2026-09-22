El Premio Ratzinger 2026, otorgado a un especialista estadounidense en San Agustín

John Cavadini, teólogo estadounidense, ha recibido el Premio Ratzinger 2026. Con su trabajo en teología patrística y en San Agustín ha sido un "intelectual profundamente comprometido con la Iglesia"
El prestigioso Premio Ratzinger ha sido otorgado este año a John C. Cavadini, teólogo estadounidense de la Universidad de Notre Dame, según anunció la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI del Vaticano el 22 de septiembre de 2026. El Papa León XIV entregará el premio al erudito durante una audiencia en el Palacio Apostólico el 19 de diciembre.
John Cavadini, graduado de Yale, es un teólogo, medievalista y profesor estadounidense, conocido principalmente por su dilatada trayectoria en la Universidad de Notre Dame, una prestigiosa institución católica de Indiana. Allí, este padre de siete hijos se consolidó como una figura influyente en la educación intelectual católica en Estados Unidos, sobre todo por su trabajo en teología patrística y San Agustín.