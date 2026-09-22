Beatificación de Fulton Sheen: todo lo que hay que saber

Cuándo será, a qué hora, dónde seguir la ceremonia en vivo, cuál fue el proceso de beatificación... Aleteia te presenta toda esta información

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Este jueves 24 de septiembre de 2026 será beatificado el Venerable Fulton Sheen, un arzobispo estadounidense conocido principalmente por su predicación en radio y televisión que falleció en diciembre de 1979.

Además de convertirse en uno de los comunicadores católicos más conocidos de Estados Unidos -incluso ganando un Emmy en 1952-, Fulton J. Sheen fue un teólogo, escritor y profesor muy influyente que trabajó por la evangelización misionera y la ayuda humanitaria.

Aleteia te comparte toda la información necesaria para participar -así sea en la distancia- de este acontecimiento en la Iglesia Católica.

¿Cuándo y dónde verla?

La Misa de beatificación será presidida por el Cardenal Luis Antonio Tagle -Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización- en The Dome at America's Center, St. Louis, Missouri.

La celebración comenzará a las 2:00 pm, hora local:

1:00 pm en Ciudad de México

9:00 pm en Madrid

2:00 pm en Lima y Bogotá

La Misa será transmitida en vivo por EWTN News y Aleteia tendrá el resumen informativo para todos sus lectores.

¿Cuál fue el proceso que permitió su beatificación?

Mistervlad | Shutterstock

La causa de canonización de Fulton Sheen se abrió en 2002, en la diócesis de Peoria, Illinois. Diez años después, en 2012, el Papa Benedicto XIV reconoció sus virtudes heróicas y lo proclamó venerable.

En 2014 se anunció la suspensión de su causa de canonización y el 6 de julio de 2019, el Papa Francisco aprobó formalmente el milagro atribuido a su intercesión, lo cual posibilitó su beatificación.

Su ceremonia de beatificación se tenía programada para el 21 de diciembre de 2019; sin embargo, el 3 de diciembre, el Vaticano la suspendió indefinidamente debido a una investigación judicial sobre denuncias de abusos sexuales en la diócesis de Rochester, Nueva York, de la cual fue obispo de 1966 a 1969.

A finales de 2024, Monseñor Jason Gray, director ejecutivo de la Fundación Arzobispo Fulton John Sheen, declaró: "Sheen está limpio… No se ha presentado ninguna acusación que lo impugne".

Finalmente, a inicios de 2026, el Vaticano dio su aprobación definitiva para la beatificación.

Puedes leer más sobre este proceso y sobre el milagro que permitió su beatificación en este enlace de Aleteia.

¿Cuándo será canonizado?

Es imposible conocer la fecha de la canonización; sin embargo, tras ser beatificado, se requiere de un segundo milagro autorizado por la Santa Sede para proceder con la canonización.