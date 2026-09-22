Antes de su visita a Francia, León XIV perfeccionó su francés

En Francia, León XIV pronunciará todos sus discursos —a excepción del de la UNESCO y el de la visita europea a Metz— en francés. El cardenal Aveline sugirió recientemente que el Papa ha fortalecido el uso de este idioma, que en su día hablaba parte de su familia, y que se ha esforzado por recuperarlo desde su elección a la Sede de Pedro

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“Hace dos semanas, [León XIV] me dijo: ‘Estoy aprendiendo francés’”. En una rueda de prensa para anunciar el inminente viaje a Francia, el cardenal Jean-Marc Aveline compartió esta anécdota sobre el pontífice. La historia provocó sonrisas, sobre todo porque la contó con su habitual elocuencia, cautivando al público y sumergiéndolo en una narración donde las palabras fluían como un telón que se levantaba. Sin embargo, aunque el arzobispo de Marsella recibió esta información directamente del Papa, el Vaticano guarda un hermetismo absoluto.

La vida personal del jefe de la Iglesia Católica es un secreto celosamente guardado, protegido tras los altos muros leoninos, por lo que resulta difícil saber si León XIV está tomando clases en Duolingo —como hizo con el alemán, según su hermano Juan Prevost—, si practica con un tutor particular o incluso si ve películas de Tati y Truffaut en su idioma original.

Entre los papas del último medio siglo, Pablo VI , Juan Pablo II y Benedicto XVI dominaban el francés y eran francófilos; Francisco, por su parte, citaba a autores franceses, pero hablaba principalmente italiano y español. ¿Qué relación tiene su sucesor estadounidense-peruano —que habla con fluidez inglés, español, italiano, portugués e incluso, según se dice, tiene conocimientos prácticos de quechua— con la lengua de Molière?

Desde su elección, ha quedado claro que el 267.º Papa entiende bien el francés —la lengua de algunos de sus antepasados— y es capaz de leer un texto con relativa fluidez, con una manifiesta preocupación por la precisión. Ya el 16 de junio de 2025, apenas un mes después de su entronización como obispo de Roma, pronunció su primer discurso en francés ante los familiares de Floribert Bwana Chui, un laico congoleño que murió mártir y fue beatificado el día anterior en Roma.

Un dominio muy bueno del francés

Posteriormente, Léon acogió con frecuencia a grupos francófonos, conversando con ellos en su idioma e incluso intercambiando algunas palabras durante los saludos individuales. Sus viajes también pusieron de manifiesto un dominio aceptable, aunque aún mejorable, del idioma: durante sus visitas al Líbano (diciembre de 2025), Mónaco (marzo de 2026), Argelia y Camerún (abril de 2026), e incluso al centro de Las Raíces en las Islas Canarias , España, se dedicó al francés de forma didáctica, leyendo textos con fidelidad, sin llegar a improvisar.

Si bien muchos francófonos que lo conocieron personalmente afirmaron haber hablado principalmente en inglés, otros aseguraron que cambiaba espontáneamente a su idioma al enterarse de su nacionalidad. "Mi padre estuvo allí", respondió a un periodista francés que hablaba en italiano sobre el desembarco de Normandía. En Barcelona, ​​incluso se le vio sugiriendo a la multitud hispanohablante que rezaran "en francés" (sic), antes de corregirse y reírse de su propio lapsus.

¿Lecciones antes de su llegada a Francia?

A pocos días de su llegada a Francia, un experto del Vaticano cree que es muy probable que el Papa León XIV tome clases de idiomas para mejorar su fluidez. Esto no sería sorprendente, dado que el antiguo superior de la Orden de San Agustín solía aprender idiomas por fervor misionero y su deseo de conectar con la población local.

"Robert Prévost siempre quiso poder conversar con la gente de los países que visitaba", confió una fuente vaticana. Recordamos su famoso "¡Salut soldat!" en turco, que el pontífice pronunció con orgullo —y con un toque de humor— a los soldados de guardia durante su viaje a Turquía.