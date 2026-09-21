Previo a su visita a la UNESCO, León XIV visitó el Dicasterio para la Cultura y la Educación

Unos días antes de convertirse en el segundo Papa en visitar la sede de la UNESCO, León XIV se reunió con los equipos del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

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Cuatro días antes de la visita de León XIV a la sede de la UNESCO, el 21 de septiembre de 2026, León XIV visitó el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Felicitó a los equipos de este "ministerio" vaticano por la labor realizada "para difundir la misión de la educación católica".