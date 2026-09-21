¿Los dioses paganos de la antigüedad eran demonios?

La existencia del demonio es real y siempre ha convivido con los seres humanos, por eso no sería extraña la idea de que los dioses paganos fueran demonios.

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La Sagrada Escritura habla de dioses paganos y demonios. Porque solemos hablar del demonio como si solamente fuera uno y hasta lo conocemos por sus nombres: Luzbel, Satanás o Lucifer.

Sin embargo, la misma Biblia nos habla de que son miles, como leemos en estos pasajes del Evangelio de san Lucas que hablan del endemoniado de Gerasa:

"Al saltar a tierra, le salió al encuentro desde la ciudad un hombre poseído de demonios" (Lc 8, 27). "Jesús, por su parte, le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él dijo: «Legión», porque habían entrado muchos demonios en él" (Lc 8, 30).

Influencia nefasta

Ahora bien, el demonio desde que se rebeló contra Dios ha querido que el hombre y la mujer se pierdan para siempre. Incluso se atrevió a intentar separar a Jesús de su misión (CEC 394). Por eso el Catecismo llama nefasta a su influencia y, sobre todo, al deseo de que el ser humano corra con su misma suerte.

Por eso no debe extrañarnos que Satanás y sus secuaces se disfracen de distintas formas para conseguir sus objetivos.

Padre de la mentira

Los santos nos han dejado constancia de que los demonios pueden disfrazarse de animales, monstruos o personas, con tal de hacerlos caer en el rechazo de Dios, porque es el padre de la mentira.

Pero sabemos por los testimonios de los exorcistas, la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia que solo hacen lo que Dios les permite hacer. Su poder es limitado:

"Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su Reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños —de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física—en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo" (CEC 395).

¿Dioses antiguos?

En cuanto al tema de si son o no dioses de la antigüedad, no hay certeza. La Sagrada Escritura menciona falsos dioses que han suplantado al único Dios verdadero. Entre ellos están Baal, Refan y Moloc (Hch 7, 43; 1 Reyes 18, 26-29).

Al respecto, un sacerdote francés del siglo XIX, Mons. Auguste Saudreau, en su libro "Los grados de la vida espiritual" menciona un caso en el que ‘Una persona quedó posesa a consecuencia de una oración a Mercurio, hecha por ella, por consejo de una vieja curandera’.

En este último caso podríamos pensar en que el demonio aprovechó la puerta que se le abría por medio de la idolatría.

Por eso hay que tener cuidado con las invocaciones a deidades de religiones politeístas - sobre todo las orientales - porque no sabemos si por ahí se esconda algún diablo que nos quiera perjudicar, aprovechando nuestra ingenuidad y poco conocimiento de nuestra fe.