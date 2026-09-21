Lo que Fulton Sheen sabía sobre cómo ser un ganador

El futuro beato ganó uno de los premios más importantes de la televisión y, 70 años después, vale la pena volver a ver ese momento en el escenario

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Entre la larga lista de ganadores de los premios Emmy, hay un discurso de agradecimiento que logró pasar a la historia. Fue el de un obispo católico, Fulton Sheen, cuyo programa de televisión no tenía ninguno de los elementos que hoy podríamos asociar con una producción ganadora de un premio de gran talla.

Y ahora, más de 70 años después de convertirse en una de las estrellas más inesperadas de la televisión estadounidense, Fulton J. Sheen será beatificado el 24 de septiembre. Si bien su premio Emmy es un dato curioso maravilloso sobre el catolicismo, si lo analizas un poco más de cerca, hay algo más interesante en esta historia: Sheen entendía muy bien lo que se necesita para ser un ganador, y muy poco de eso tenía que ver con la estatuilla.

Joe Seer | Shutterstock

No siempre se necesitan florituras

Life Is Worth Living no era precisamente una receta obvia para el éxito televisivo. No había un set costoso, ni un elenco de rostros famosos, y muy poco que distrajera a los espectadores del hombre que hablaba. Sheen aparecía con sus vestiduras de obispo, acompañado de poco más que una pizarra, y pasaba media hora hablando de todo, desde la fe y la filosofía hasta el comunismo, el matrimonio y el comportamiento humano. Y millones de personas sintonizaban el programa.

La revista TIME, en un perfil sobre Sheen publicado en 1952, lo describió como el sacerdote católico más conocido de Estados Unidos y la estrella más reciente de la televisión. Competía por la audiencia con algunos de los artistas más importantes de la televisión estadounidense, mientras que la demanda de boletos para sus transmisiones superaba con creces el número de asientos disponibles.

Los Cuatro guionistas de Fulton Sheen

En 1953, esa fórmula decididamente sencilla le valió a Sheen uno de los mayores honores de la televisión cuando la Academia de Televisión lo nombró "Personalidad más destacada". Y por si hubiera alguna duda sobre la magnitud de ese logro, se llevó el premio por delante de un grupo formidable que incluía a Edward R. Murrow, Jimmy Durante y a la mujer considerada por muchos como la favorita de ese año: Lucille Ball. Con un discurso de aceptación de clase mundial:

"Siento que es hora de rendir homenaje a mis cuatro escritores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan".

Esa sola frase logró sacar una risa, agradecer a las personas —hay que reconocer que personas bastante distinguidas— que estaban detrás de su material, y decirles a todos los presentes en la sala exactamente lo que le importaba.

Recuerda que nadie gana por sí solo

Los premios son algo peculiar, porque sitúan a una sola persona en el centro de un logro en el que, casi con toda seguridad, participaron muchas otras personas. Se anuncia un nombre y una persona se lleva a casa la estatuilla, pero detrás de ese momento pueden haber años de apoyo, colaboración, sacrificio y alguien que preparó tazas de té justo en el momento adecuado.

Los cuatro "guionistas" de Sheen dieron lugar a un chiste excelente, pero su instinto también merecía ser tenido en cuenta. Cuando los aplausos se dirigieron hacia él, los redirigió hacia la fuente de lo que había estado compartiendo con millones de espectadores.

El éxito puede hacernos caer en la tentación de concentrarnos en lo lejos que hemos llegado. La respuesta de Sheen lo invitó a recordar de dónde había partido, y tal vez eso sea parte de saber manejar bien los logros: conocer la diferencia entre aceptar el reconocimiento e imaginar que uno mismo produjo por completo todo lo que se está reconociendo.