León XIV en Sudamérica: Vaticano publica el programa detallado del viaje

La Santa Sede publicó el programa de viaje del Papa León XIV a Sudamérica. Durante 12 días el Pontífice recorrerá 31,000 kilómetros.
Este será el viaje internacional más largo desde el inicio del pontificado de León XIV: durante 12 días, del 6 al 17 de noviembre de 2026, visitará tres países —Uruguay, Argentina y Perú— y diez ciudades, incluyendo Chiclayo, la diócesis de la que fue obispo. Mediante 14 vuelos, el Papa recorrerá un total de 31.003 km, con un tiempo de vuelo acumulado de 47 horas y 55 minutos. Durante estos días, el ex misionero en Perú pronunciará 36 discursos oficiales. A continuación, se presenta el programa detallado de este sexto viaje apostólico