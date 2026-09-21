León XIV en Sudamérica: Vaticano publica el programa detallado del viaje

Este será el viaje internacional más largo desde el inicio del pontificado de León XIV: durante 12 días, del 6 al 17 de noviembre de 2026, visitará tres países —Uruguay, Argentina y Perú— y diez ciudades, incluyendo Chiclayo, la diócesis de la que fue obispo. Mediante 14 vuelos, el Papa recorrerá un total de 31.003 km, con un tiempo de vuelo acumulado de 47 horas y 55 minutos. Durante estos días, el ex misionero en Perú pronunciará 36 discursos oficiales. A continuación, se presenta el programa detallado de este sexto viaje apostólico

El viernes 6 de noviembre, el Papa León XIV partirá a las 7:00 a. m. del aeropuerto Fiumicino de Roma, en un vuelo de casi 14 horas que cubrirá 11.123 kilómetros, aterrizando a las 4:30 p. m. (8:30 p. m. en Roma) en Montevideo, la primera parada de su viaje. Tras una bienvenida oficial en la pista de aterrizaje de la capital uruguaya, se llevará a cabo una ceremonia de bienvenida a las 5:30 p. m. en la Plaza Independencia. Posteriormente, el Papa pronunciará su primer discurso ante las autoridades políticas y civiles del país, antes de reunirse en privado a las 6:15 p. m. con el presidente Yamandú Orsi. Su primer día concluirá con las Vísperas junto a los obispos, el clero y los religiosos en la Catedral de la Inmaculada Concepción.

El sábado 7 de noviembre , el Papa tiene previsto viajar a la ciudad de Paysandú. Su salida está programada para las 8:25 a. m. desde el Aeropuerto de Montevideo, en un vuelo de 45 minutos que cubre 333 kilómetros. Tras aterrizar a las 9:10 a. m., León XIV celebrará la Misa a las 10:00 a. m. (2:00 p. m.) en el Parque París Londres. Posteriormente, regresará a Montevideo y, a las 5:00 p. m., se reunirá con representantes del barrio marginal de Casavalle en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. A continuación, a las 6:00 p. m., se reunirá con la comunidad educativa de la Universidad Católica del Uruguay y, una hora después, participará en una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre , el Papa León XIV hará una tercera parada en Uruguay: celebrará la Misa a las 10:30 h en la plaza frente a la Catedral de Florida, santuario dedicado a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del país, a 100 kilómetros al norte de Montevideo.

Argentina 8 - 11 noviembre

Por la tarde, el Papa partirá de Uruguay desde el Aeropuerto General Cesareo L. Berisso, desde donde despegará a las 15:30 h rumbo a Argentina. Su aterrizaje está previsto a las 16:30 h en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, tras un vuelo de una hora que cubrió 365 kilómetros. Tras la bienvenida oficial, el Papa tiene previsto visitar el Monumento al General José de San Martín y los Ejércitos de la Independencia a las 17:00 horas, ubicado en la Plaza San Martín, una de las plazas más importantes de la capital argentina. Posteriormente, León XIV asistirá a una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada —sede del poder ejecutivo— a las 17:20 horas, seguida de un encuentro con el Presidente Javier Milei y, a continuación, con autoridades políticas y civiles a las 18:30 horas en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

El lunes 9 de noviembre , el Papa León XIV comenzará su segundo día en Argentina con una visita a las 9:15 h al “Pequeño Cottolengo Don Orione” en Claypole, en las afueras de la capital. Este centro de 50 hectáreas alberga a cientos de personas con discapacidades físicas o mentales. Posteriormente, celebrará la Misa a las 11:30 hrs en el “Monumento de los Españoles”, una estatua de la República de 24,5 metros de altura erigida en medio de una intersección vial. Por la tarde, se reunirá con representantes del movimiento obrero a las 16:10 h en la Universidad Católica Argentina, donde pronunciará un discurso, seguido de encuentros con líderes cristianos y de otras confesiones religiosas a las 17:30 h en el “Palacio San Martín”. A las 18:45, participará en la oración de vísperas en la catedral con los equipos sinodales y los obispos, y luego cenará con estos últimos una hora más tarde en el palacio del arzobispo.

El martes 10 de noviembre , el Papa tiene previsto partir en avión a las 7:30 a.m. hacia Córdoba, donde aterrizará tras un vuelo de 1,5 horas. Celebrará la Misa a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la escuela de aviación militar. A las 3:15 p.m, se reunirá con los obispos, el clero y los religiosos del país en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Partirá en avión a las 4:55 p.m. para regresar a Buenos Aires a las 6:10 p.m.. Su día aún no habrá terminado: a las 8:15 p.m. está prevista una vigilia con jóvenes, de nuevo en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 de noviembre, el Papa comenzará su jornada a las 8:00 h en la Prisión Federal de Buenos Aires, donde se dirigirá a los reclusos. Su último compromiso en Argentina será la misa en el patio de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a unos 70 kilómetros de la capital. León XIV tiene previsto abandonar el país a las 14:00 h tras una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Ministro Pistarini.

Perú 11 - 16 noviembre

El avión papal tiene previsto aterrizar en la Base Aeronaval del Callao a las 17:30, tras un vuelo de 5 horas y 35 minutos que cubre 3.530 kilómetros. Tras la bienvenida oficial, León XIV se dirigirá al Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida a las 18:15 y posteriormente se reunirá con la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, a las 18:45. Su primer día en Perú concluirá en el Gran Teatro Nacional , donde el Papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las 19:45.

Su segundo día, jueves 12 de noviembre, estará dedicado a Lima, la capital del Perú. A las 9:30 h, León XIV se reunirá con los obispos del país en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10:20 h , celebrará la oración del mediodía con los obispos, el clero y los consejos pastorales de la capital en la Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. A las 11:30 h, el Papa participará en un encuentro dedicado a los retos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la explanada frente a la catedral. La jornada continuará por la tarde con jóvenes y estudiantes universitarios: a las 18:00 h, León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio Monumental de Lima. Posteriormente, compartirá una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

León XIV en su antigua diócesis

Place principale de Chiclayo et la cathédrale Sainte-Marie. Christian Vinces I Shutterstock

El viernes 13 de noviembre, el Papa León XIV partirá de Lima hacia Chiclayo, en el norte de Perú, diócesis de la que fue obispo entre 2015 y 2023. Partirá a las 7:40 a. m. de la Base Aeronaval del Callao y llegará a las 9:10 a. m. a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo tras un vuelo de 1.5 horas que cubre 651 kilómetros. A las 10:30 a. m., el Papa León XIV celebrará la Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y pronunciará la homilía.

A las 12:40 p. m., realizará una visita privada a la Capilla de San Óscar Romero, donde también ofrecerá un saludo. La tarde del Papa estará dedicada a la vida de la Iglesia local. A las 16:30, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de su antigua diócesis en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. A las 17:45, se reunirá con la comunidad académica de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada concluirá con una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el colegio que también lleva el nombre del santo español.

El sábado 14 de noviembre estará dedicado a Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. A las 8:00 a. m., en la Catedral de Santa María, León XIV presidirá el rito de la Coronación de la Inmaculada Virgen. A las 9:10 a. m., el Papa partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, a unos 100 kilómetros de distancia, donde llegará a las 9:50 a. m. (3:50 p. m.). A las 11:00 a. m., celebrará la Misa en la plaza principal del pueblo. Tras regresar a Chiclayo a las 2:00 p. m., León XIV se reunirá con la comunidad católica en el Santuario de San Toribio de Mogrovejo a las 5:30 p. m. Esta reunión de oración marcará la clausura del Año Jubilar dedicado a este misionero español, nacido en 1538 y fallecido en 1606, quien fue el primer arzobispo de Lima. Este año jubilar se relaciona con el tercer centenario de su canonización, en 1726.

El Papa en las antiguas tierras incas y en el Amazonas

El domingo 15 de noviembre será el día con más desplazamientos de la visita del Papa a Perú. Partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. hacia Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, llegando a las 10:00 a. m. al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete tras un vuelo de 1142 kilómetros. A las 10:30 a. m., se reunirá con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional Saqsaywaman. A las 11:45 a. m., presidirá el rezo del Ángelus en la explanada frente a la Basílica-Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María.

El Papa volverá a volar para recorrer los 639 kilómetros hasta Pucallpa, donde tiene previsto llegar a las 14:30. A las 15:00, se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao. A continuación, a las 16:45, se celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. León XIV partirá de Pucallpa a las 19:05 rumbo a Lima, a 490 kilómetros de distancia. Su llegada a la Base Aeronaval de Callao está prevista para las 20:20.

Su último día en Perú, el lunes 16 de noviembre, comenzará en Lima con una visita a los ancianos residentes del hogar administrado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 8:30 a. m., el Papa los saludará. A las 10:30 a. m., celebrará su última misa en Perú, en la Base Aérea de Las Palmas, antes de la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao a la 1:15 p. m. León XIV partirá de Perú a la 1:45 p. m. rumbo a Roma. Después de un vuelo transatlántico de 14 horas y 40 minutos que cubre 10.840 kilómetros, el Papa llegará al Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10:25 a. m.